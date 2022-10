SVP rettet sich mit überraschenden Kandidaten für den Bundesrat

Die SVP weis doch, dass bei Bundesratskandidaturen ihrer Partei genauer hingeschaut wird. Ich erinnere an den BR Kandidaten der die PK Guthaben einer verstorbenen Angestellten veruntreute und nur Tage vor der endgültigen Nominierung vom Schild geworfen wurde. Die Partei wusste, dass Maurer zurücktreten würde. Trotzdem wurden keine valablen Kandidaten für ein Dreierticket intern vorbereitet. Was sich jetzt da teilweise als Kandidaten/innen meldet ist allerletzte Wahl. Dass der harmlose "Rösti" , ein Apparatschik der reinsten Sorte, von den anderen Parteien gehätschelt wird ist ja klar, denn er wird die SVP mit seiner Tolpatschigkeit ruinieren. Diese jedoch scheint sich für "halbe Bundesräte" wie gehabt zu prädestinieren. Gute Nachwuchsleute haben es in allen bürgerlichen Parteien schwer aber in der SVP dank der Altherrenclique am schwersten. Sie geben entgeistert bei soviel Borniertheit auf und viele treten dann halt still und leise aus.