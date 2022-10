SVP rettet sich mit überraschenden Kandidaten für den Bundesrat

KOMMENTAR Fünf Anwärter auf den Bundesrat: SVP rettet sich mit einiger Mühe vor Blamage Es schien, als interessiere sich in der Volkspartei fast niemand für das Amt in der Landesregierung. Mit der überraschenden Nomination der Zürcher SVP und dem Zuger Kandidaten hellt sich das Bild nun auf. Francesco Benini 1 Kommentar 19.10.2022, 16.54 Uhr

Hat er eine Strategie? Und wenn ja, welche? SVP-Präsident Marco Chiesa. KEYSTONE

Als Ueli Maurer Ende September seinen Rücktritt aus dem Bundesrat ankündigte, hielt sich die Überraschung in Grenzen. Trotzdem wirkte die SVP in den vergangenen Wochen seltsam unvorbereitet. Toni Brunner rief nach der Kandidatur einer Frau, aber eine SVP-Politikerin nach der anderen erklärte ihren Verzicht. Auch die grosse Zürcher Sektion sammelte Absagen bekannter Exponenten.

Es sah danach aus, als interessierten sich in der SVP einzig die beiden Berner Albert Rösti und Werner Salzmann für das Amt in der Landesregierung. Die wählerstärkste Schweizer Partei wirkte matt. Warum schafft sie es nicht, eine grössere Auswahl an Kandidaten zu bieten? Das fragten sich viele.

Inzwischen haben die Nidwaldner Finanzdirektorin Michèle Blöchliger und der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler ihre Ambitionen angemeldet. Blöchliger schoss sich umgehend selber ab, scheint sie doch im Unklaren darüber zu sein, von welchen Ländern sie Staatsbürgerin ist und von welchen nicht. Tännler hat einen Leistungsausweis, und er weist zurecht darauf hin, dass der Zentralschweiz schon lange eine Stimme im Bundesrat fehlt.

Nun ist der Zürcher SVP eine Überraschung geglückt: Niemand hatte Hans-Ueli Vogt auf der Rechnung; er ist Anfang Jahr aus dem Nationalrat zurückgetreten. Zwar ging er in der Parlamentsarbeit nie richtig auf, aber als renommierter Professor für Wirtschaftsrecht ist er in der Volkspartei ein interessanter Kopf.

Die SVP kann nun doch noch eine Kandidatenliste vorlegen, die der Fraktion bei der Nomination verschiedene Optionen bietet. Die Partei hat sich knapp gerettet.

