Kommentar Es gibt kein Menschenrecht auf Après-Ski in den Alpen: Visa-Sperren gegen Russen sind ein starkes Signal Reiche russische Touristen geniessen Ferien in Europa, wie wenn nichts wäre. Das könnte schon bald vorbei sein. Aber ist es in Ordnung, wenn die Visa-Sperre auch unschuldige Personen trifft? Ein Kommentar von CH-Media-Kriegsreporter Kurt Pelda, der eben aus der Ukraine zurückgekehrt ist. Kurt Pelda 11.08.2022

Apres-Ski in den Alpen wird es nach Einreisesperren für russische Touristen vorerst nicht mehr geben. Keystone

Die wütenden Reaktionen aus Russland lassen es erahnen: Sollte die EU beschliessen, russischen Touristen keine Einreisevisa mehr auszustellen, würde das Russlands Elite hart treffen. Und genau das ist die Idee von Sanktionen: Sie sollen dem Empfängerland weh tun und zugleich den Senderländern möglichst wenig schaden.

Nicht vergessen sollte die EU und ganz besonders Deutschland in diesem Zusammenhang, dass Moskau mit seinem Hin und Her bei den Erdgaslieferungen im Energiebereich faktisch ein Teilembargo in Kraft gesetzt hat. Das könnte im Winter zu kalten Wohnungen in Teilen Europas führen. Eine Einreisesperre würde zeigen, dass solche Spielchen für Moskau nicht folgenlos bleiben.

Sofern man Umfragen glauben darf, unterstützen rund drei von vier Russen Putins «militärische Sonderoperation» in der Ukraine. Sanktionen treffen immer auch Unschuldige, das lässt sich nicht vermeiden. Eine Einreisesperre würde aber nur eine kleine «unschuldige» Minderheit treffen. Ausserdem gibt es kein Menschenrecht auf Shopping in Paris oder Après-Ski in den Alpen.

Das Signal einer Einreisesperre wäre dagegen ein mächtiges: Vor allem finanzkräftige Russen, die sich Urlaub im Westen leisten können, würden daran erinnert, dass die misslungene Invasion Russland zum Pariastaat gemacht hat und eine Rückkehr zur Normalität erst nach dem Rückzug aus der Ukraine denkbar ist.

