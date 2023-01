Erdogans Freunde machen Wahlkampf in der Schweiz: Wie eine Demokratie mit Antidemokraten umgehen soll

Die türkische Regierungspartei AKP pflegt in der Schweiz ein Netzwerk, das dem Autokraten von Ankara treu ergeben ist. In den nächsten Monaten dürften Erdogans Parteifreunde hierzulande auf Stimmenfang in der türkischen Diaspora gehen. Ist das ein Problem?