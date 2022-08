Endlich eine Endemie – Corona-Aussichten besser als auch schon

Kommentar Endlich eine Endemie – die Corona-Aussichten sind deutlich besser als auch schon Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und der Spitaleintritte sinkt Woche für Woche deutlich. Epidemiologen erklären, dass wir die epidemische Phase verlassen haben und in einem endemischen Zustand sind. Das sind Good News vor dem Herbst. Bruno Knellwolf 17.08.2022, 05.00 Uhr

Sind wir eigentlich noch in einer Pandemie? Christian Beutler / Keystone

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und der Spitaleintritte sinkt Woche für Woche deutlich. Zwar ist die Dunkelziffer sehr hoch, weil kaum mehr getestet wird. Doch die Viruslast im Abwasser der Schweizer Kläranlagen wird seit Mitte Juli kleiner und bestätigt die nach unten laufende Corona-Kurve der laborbestätigten Fälle.

Mit einem massiven Anstieg ist auch nach den Sommerferien nicht zu rechnen. Epidemiologen erklären, dass wir die epidemische Phase verlassen haben und in einem endemischen Zustand sind. Das sind Good News vor dem Herbst, wenn es kälter wird und die Infektionsgefahr steigt, weil wir uns wieder wohlig in Innenräumen zusammenrotten. Zu einzelnen Infektionsausbrüchen kann es zwar auch in der Endemie kommen, das ganze Land überziehen müssen sie aber nicht mehr.

Bleibt Omikron die dominierende Variante, wird in nächster Zeit auch keine Massenimpfung nötig werden. Es wird genügen, Risikogruppen zu impfen, damit deren Schutz gegen schwere Erkrankung aufgefrischt wird. Zudem ist die Immunisierung der Schweizer Bevölkerung durch Impfung und Erkrankung hoch. Ein gewisser Schutz gegen schwere Erkrankung wäre wohl zumindest in der breiten Bevölkerung auch bei einer neuen Variante gegeben. Die Briten haben zudem als Erste einen neuen mRNA-Impfstoff zugelassen, der auch neue Varianten bekämpft. Die Corona-Aussichten sind deutlich besser als auch schon.