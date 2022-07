Kommentar: Schweiz - strickte Neutralität fällt aus der Zeit

KOMMENTAR Die Schweiz gehört zum Westen – die strikte Neutralität fällt aus der Zeit Als die Schweiz im 19. Jahrhundert neutral wurde, fielen ihre Nachbarn übereinander her. Nun ist die Lage anders. Francesco Benini 23.07.2022, 05.00 Uhr

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine steht der Bundesrat immer wieder vor der Frage, ob seine aussenpolitischen Entscheide im Einklang stehen mit der Schweizer Neutralität. Soll sich die Eidgenossenschaft den Sanktionen des Westens gegen Russland anschliessen oder nicht? Soll sie in ihren Spitälern ukrainische Verwundete behandeln?

Die Diskussion um die Neutralität dreht sich oft um Abwägungen zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Wenig beachtet wird hingegen, in welchem historischen Kontext die Schweiz neutral wurde – und wie sich die Verhältnisse seither geändert haben.

Die Existenz der Schweiz war bedroht

Nach dem napoleonischen Kriegen wurde Europa am Wiener Kongress von 1814 bis 1815 neu geordnet. Was sollte mit der Schweiz geschehen? Sowohl Frankreich als auch Österreich bekundeten Interesse an einem Satellitenstaat. Preussen regte an, die Schweiz in den deutschen Bund einzugliedern. Die Unabhängigkeit des Landes stand auf dem Spiel. Die Schweiz hätte in einem grösseren Gebilde aufgehen können.

Es war ein Glück für das Land, dass sich am Kongress schliesslich eine andere Lösung durchsetzte: ein neutraler Pufferstaat in der Mitte Europas, dessen Grenzen von den Grossmächten respektiert werden.

Die Schweiz hatte mitverfolgt, wie Nachbarländer übereinander herfielen und sich Schlachten lieferten, die Zehntausende Opfer forderten. Und sie stand selber unter französischer Kontrolle. Die Neutralität war ein Mittel, um die Eigenständigkeit zu bewahren. Und sie passte zu einem Land, das nach dem Debakel von Marignano im Jahr 1515 expansive Ambitionen aufgegeben hatte.

Die Neutralität als Überlebensstrategie in einem unsicheren Umfeld. So war es im 19.Jahrhundert. Und heute?

Es gibt keine Nachbarstaaten mehr, von denen eine kriegerische Aggression zu erwarten wäre. Die Schweiz steht faktisch unter dem Schutz der Nato. Die vormals prekäre geografische Lage des Landes hat sich grundlegend geändert: Nun ist die Schweiz – ausser im Osten – von Nachbarn umgeben, die sich einem Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen haben. Diese Allianz bekennt sich zu Frieden, Freiheit, Demokratie und der Herrschaft des Rechts. Wie das die Schweiz auch tut.

Schweizer Soldaten werden auf US-Stützpunkten ausgebildet

Es gibt eine Kooperation mit der Nato, und die geht in einigen Bereichen ziemlich weit: So werden Schweizer Berufsoffiziere und auch Unteroffiziere auf Militärakademien in den USA ausgebildet, in Grossbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien. Die Lehrgänge dauern ein bis zwei Jahre. Man liest kaum etwas darüber in Schweizer Medien. Warum nicht? Weil es nicht zusammenpasst, dass ein strikt neutrales Land seine besten Wehrmänner auf amerikanischen Militärstützpunkten schulen lässt?

Die Schweiz gehört zum Westen; gleichzeitig will sie neutral sein. Die Position wird zunehmend schwierig, weil es zu einer neuen Blockbildung kommt: Hier die demokratisch geführten westlichen Staaten, dort totalitär geführte Länder wie Russland und China, die sich verbünden, militärisch potent sind und aussenpolitisch aggressiv auftreten.

In der Zeit des Kalten Krieges wurde die Zwischenposition der Schweiz akzeptiert. Man sah auch darüber hinweg, dass das Land die Neutralität für geschäftliche Zwecke nutzte. Nun sinkt das Verständnis dafür. Die USA und die EU setzen gemeinsam Standards durch, denen sich die Schweiz nicht entziehen kann.

Was bedeutet das für die Neutralität? Viele Menschen finden es nach wie vor richtig, dass sich die Schweiz aus kriegerischen Konflikten heraushält. Aber die Kriterien, nach denen die politische Neutralität bemessen wird, verschieben sich. Es dient dem Landesinteresse nicht, wenn es nach einem klaren Bruch des Völkerrechts in Europa untätig bleibt. Die Zeiten haben sich geändert seit der Einführung der Neutralität. Die Schweiz steht nicht mehr klein mehr zwischen Grossmächten. Sie ist klar in einem Lager.