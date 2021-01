Die Angst vor eingeschleppten Virusmutationen wächst, und mit ihr werden die Rufe nach verschärften Kontrollen an der Grenze laut – im Bild der Zoll in Koblenz. Bei einer Testpflicht für Grenzgänger wären Coronatestcenter, wie hier jenes am Kantonsspital Baden, deutlich stärker gefordert als bisher.