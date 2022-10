Bundesratswahl: Grüner Verzicht auf eigene Kandidatur ist falsch

Kommentar Die Grünen kandidieren nicht – sie vergeben eine Chance Die Parteileitung der Grünen erklärt, wieso sie beim abgekarteten Spiel der Bundesratsparteien nicht mitmachen will: Die Ersatzwahl im Dezember sei längst gelaufen. Trotzdem ist es ein Fehler, auf eine grüne Kandidatur zu verzichten. Anna Wanner 18.10.2022, 18.58 Uhr

Parteispitze mit Ständerätin Lisa Mazzone, Fraktionschefin Aline Trede und Parteipräsident Balthasar Glättli: Sie schauen lieber zu als mitzumischen. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Nein, sie wollen nicht. Die Grünen haben genug vom «Machtkartell» in Bern, von den Bundesratsparteien, die sich an ihre Macht klammern. Die Grünen wollen deshalb keinen «Alibi-Kandidaten» in ein aussichtsloses Rennen schicken. Der Frust ist verständlich. Die Konkurrenz schloss stets die Abwahl eines amtierenden Bundesrates aus. Jetzt verweigern gar SP und GLP die Unterstützung bei einer Vakanz.