Grossen verlangt für die Grünliberalen einen Sitz im Bundesrat

KOMMENTAR Der Präsident der Grünliberalen sagt, dass seine Partei in den Bundesrat gehöre – er muss noch mindestens fünf Jahre warten

Meldet einen Machtanspruch an: Nationalrat Jürg Grossen, der Präsident der Grünliberalen. Peter Schneider / Keystone

Jürg Grossen klopft an die Türe des Bundesratszimmers. «Die GLP gehört in den Bundesrat», sagt der Präsident der Grünliberalen der «NZZ am Sonntag.» Wenn die Partei in den nationalen Wahlen im Herbst 2023 ein Ergebnis von mehr als zehn Prozent erreiche, erhebe sie Anspruch auf einen Sitz in der Landesregierung.

Es ist Jürg Grossen unbenommen, als Parteipräsident ein solche Forderung vorzubringen. Erfüllt wird sie wahrscheinlich nicht. Die Grünliberalen bleiben im Vorraum des Bundesratszimmers.

Zwar ist die Partei seit den Wahlen 2019, als sie 7,8 Wählerprozente erreichte, weiter auf Erfolgskurs. Die Grünliberalen waren einst städtisch geprägt. Dann gewannen sie in den Agglomerationen Wählerinnen und Wähler hinzu. Im vergangenen Frühling errangen sie erstmals Sitze in den kantonalen Parlamenten von Ob- und Nidwalden. Auch in ländlichen Gebieten finden die Grünliberalen nun Sympathisanten.

Ein Wahlergebnis über zehn Prozent reicht nicht

Der positive Trend in den Kantonen zeigt: Landesweit auf einen Wähleranteil von zehn Prozent vorzustossen, ist für die GLP kein verwegenes Ziel. Das bedeutet aber nicht, dass das Parlament danach einen Exponenten der Grünliberalen in den Bundesrat wählt. Das politische System der Schweiz spricht dagegen.

Die Eidgenossenschaft funktioniert nach einem ungewöhnlichen Modell, das die Politikwissenschaft «Direktorialsystem» nennt: Es gibt keinen Regierungschef, der ein Kabinett zusammenstellt. Das Parlament wählt die Exekutive, die nach dem Prinzip der Kollegialität operiert. Das heisst: Die Mitglieder der Regierung vertreten die Entscheide gemeinschaftlich. Das Parlament bestellt die Exekutive nach der Vorgabe der Konkordanz. Alle grossen Parteien sind in der Regierungsarbeit eingebunden. Es gibt keine Rechts- oder Linkskoalition. Ziel ist es, die Schweizer Gesellschaft im Bundesrat möglichst breit abzubilden.

Das Volk nimmt nicht nur in Wahlen politisch Einfluss, es kann auch die Instrumente von Initiative und Referendum nutzen. Das schwächt die Stellung der Landesregierung. Zur Stabilität der Exekutive soll darum beitragen, dass ihre Zusammensetzung erst mit einer gewissen Verzögerung angepasst wird.

Für die Grünliberalen ist das der entscheidende Punkt: Es reicht nicht, einmal zehn Wählerprozente zu erreichen. Die Partei muss das gute Resultat bestätigen. CVP, SP und SVP hatten sich alle zu gedulden, bis sie ungefähr entsprechend ihrer Wählerstärke im Bundesrat vertreten waren. In den Wahlen von 1967 errang der Landesring der Unabhängigen mehr als neun Prozent. Die Partei bekam aber keinen Bundesrat, fiel in den folgenden Wahlen zurück – und verschwand schliesslich ganz.

Die andere ökologische Partei ist im Vorteil

Für die GLP kommt der Schritt in die Regierung zu früh. Anders sieht es bei den Grünen aus: Es ist realistisch, dass die Partei 2023 in die Exekutive einzieht. Schaffen es die Grünen, das Resultat der vergangenen Wahlen – 13,2 Prozent – zu wiederholen, kommt das Parlament kaum umhin, der Partei einen Bundesrat zuzusprechen. Sie gewinnt in kantonalen Wahlen Mandate hinzu.

Voraussetzung ist, dass sich die Grünen weniger unbeholfen anstellen als 2019. Die Partei schien überrumpelt vom eigenen Erfolg. Regula Rytz zögerte lange mit ihrer Kandidatur; einen weiteren Anwärter für ein Zweierticket fand die Partei nicht. Wer einen Machtanspruch stellt, muss entschlossener ans Werk gehen.

Die Zeche würde entweder die SP, die FDP oder die Mitte zahlen – abhängig von ihrem Wahlergebnis. Der Verlust eines Bundesratssitzes ist traumatisch für eine Partei. Wenn ein bedeutender Teil der Wählerinnen und Wähler aber über einen längeren Zeitraum die Grünen unterstützt, muss sich das in der Zusammensetzung des Bundesrats spiegeln. Das Schweizer Regierungssystem verlangt danach. Die Grünliberalen hingegen müssen warten.

