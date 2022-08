Energiekrise: Nun muss der Bundesrat rasch Antworten liefern

Kommentar Der Bundesrat muss jetzt sagen, was er plant – damit sich die Menschen auf die Energiekrise vorbereiten können Es ist ein Zeichen von Eigenverantwortung, wenn derzeit viele Leute Produkte kaufen, um ein Blackout zu überdauern. Auch die Wirtschaft will sich selber helfen. Der Bundesrat, namentlich Wirtschaftsminister Parmelin, sollte nun endlich die dafür nötigen Informationen liefern. Stefan Bühler 22.08.2022, 11.00 Uhr

Der Verkauf von Brennholz ist markant gestiegen. Hier im Jumbo in Baden-Daettwil. (19.08.2022) Alexander Wagner / FOTO Wagner

Es mag übertrieben, mitunter gar etwas lächerlich wirken, wie sich viele Menschen in der Schweiz auf die drohende Energiekrise vorbereiten. Etwa wenn sie Wasserfilter kaufen. Doch es ist nicht falsch, jetzt darüber nachzudenken, was es braucht im Haushalt, wenn im Winter mehrere Stunden der Strom oder wegen Gasmangel die Heizung ausfällt. Im Gegenteil: Das ist eigenverantwortliches Handeln, wie das in der Coronapandemie so oft gefordert und von zu vielen zu wenig gelebt wurde.

Eigenverantwortlich handeln will auch die Wirtschaft: Mehrere Verbände planen eine Energiebörse, über die Firmen im Krisenfall mit Gas- und Stromkontingenten handeln und sich so gegenseitig aushelfen können. Das berichtete die «NZZ am Sonntag».

Allerdings stösst eigenverantwortliches Handeln an Grenzen, wenn wichtige Informationen fehlen. Wie planen Bund, Kantone und Energieversorger allfällige Kontingentierungen konkret? Welche Massnahmen zum Stromsparen werden vorsorglich getroffen, damit sich die Stauseen nicht zu früh leeren? Kommt behördlicher Sparzwang erst, wenn die Krise akut und der Strom- und Gasmangel Tatsache ist – oder schon im Herbst?

Als Krisenmanager gefragt: Bundesrat Guy Parmelin.

(St.Gallen, 18. August 2022) Belinda Schmid

Fragen über Fragen. Darauf muss der Bundesrat, insbesondere der für Versorgungssicherheit zuständige Krisenmanager Guy Parmelin, rasch Antworten geben. Damit sich Land und Leute eigenverantwortlich auf den Winter vorbereiten können.