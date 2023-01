Kommentar Das Wahljahr ist ein verlorenes Jahr Am 22. Oktober wählt die Schweiz ein neues Parlament. Nach zwölf Tagen im neuen Jahr ist bereits klar: Es wird ein verlorenes Jahr. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Reform der beruflichen Vorsorge. Doris Kleck Jetzt kommentieren 12.01.2023, 20.52 Uhr

Um das Rentenniveau zu halten sollen die Arbeitnehmenden mehr Alterskapital ansparen. Christof Schuerpf / KEYSTONE

Das Jahr ist noch jung. Aber wir können bereits erahnen, was es politisch bringen wird. Die SVP hat eine erste politische Duftmarke gesetzt. Die 9-Millionen-Schweiz ist in aller Munde. Landauf und landab wird intensiv diskutiert, wie viel die Zuwanderung bringt. Ob sich das Wachstum auch wirtschaftlich, sprich pro Kopf, ausbezahlt. Zupass kommt der zuletzt arg gebeutelten Partei, dass die Schweiz in diesem Jahr tatsächlich die 9-Millionen-Grenze sprengen wird. Die SVP will mit einer Initiative verhindern, dass die Bevölkerung bis 2050 nicht über 10 Millionen wächst.

Mit der Zuwanderung verknüpft ist auch die Debatte um die Europapolitik. Klärungen im Verhältnis zur EU sind in diesem Wahljahr kaum mehr zu erwarten. Die Positionierung ist für sämtliche Parteien schwierig - gewinnen kann ausser der SVP bei diesem Thema niemand.

Auch wenn niemand über Europa reden will, die SVP hat also mit der Zuwanderung zumindest einen Wahlkampfschlager zurück. Die andere Polpartei, die SP, hat sich nebst dem Klima (wo sie aber gegen die Grünen nicht viel gewinnen kann), den Frauen und der Kaufkraft verschrieben. Was das heisst, exerziert die Partei an der laufenden Rentenreform in der beruflichen Vorsorge (BVG) vor. So viel sei verraten: Nichts Gutes.

Heiss umstrittene Massnahmen

Die Vorlage steckt in der entscheidenden Phase. National- und Ständerate haben das Gesetz je einmal beraten. Nun kommt die Differenzbereinigung. Es werden Nägel mit Köpfen gemacht.

Die Vorlage verfolgt verschiedene Ziele. Der Mindestumwandlungssatz im Obligatorium wird gesenkt von 6.8 auf 6 Prozent (das haben die beiden Räte bereits entschieden). Damit wird die Umverteilung von Jung zu Alt gestoppt. Das bedeutet aber für jene 14 Prozent der Versicherten, die nur mit dem BVG-Mi­ni­mum ver­si­chert sind, eine Senkung der Renten um 12 Prozent. Um das Rentenniveau zu halten sollen die Arbeitnehmenden mehr Alterskapital ansparen.

Das ist eine langfristige Massnahme. Kurz- und mittelfristig braucht es Rentenzuschläge für eine Übergangsgeneration, die vor der Pensionierung steht. Schliesslich soll die Situation der Frauen in der beruflichen Vorsorge verbessert werden. Das kann wiederum nur erreicht werden, in dem auch tiefere Einkommen versichert werden und auch kleinere Mehrfachbeschäftigungen auf das Konto der Pensionskasse einzahlen.

Doch all diese Massnahmen sind heiss umstritten - es geht um Milliardenbeträge.

Hier geht es vor allem um Wahlkampf

Die SP hat sich aus der Lösungssuche allerdings verabschiedet. Das demonstrierte die Partei am Donnerstag vor den Medien. Kurz bevor die Gesundheits- und Sozialkommission des Nationalrats die Beratung zur beruflichen Vorsorge startete, machten Parteiexponenten ihre Anträge publik. Ihre Ansage erlaubt nur einen Schluss: Die SP ist nicht an einer Lösung interessiert. Sie beharrt auf einem chancenlosen Vorschlag der Sozialpartner. Etwas anderes will sie nicht. Diese Haltung untermauerten die SP-Exponenten mit neuen, chancenlosen Ideen. Der Eindruck: Hier geht es vor allem um Wahlkampf. Sie passen zur Kaufkraft- und Gleichstellungsdebatte.

Gewiss, die SP profitiert im Hickhack um die Reform von den bürgerlichen Grabenkämpfen. Die Wirtschaftsverbände sind sich uneinig - und die bürgerlichen Parteien sind ohne Konzept in die Debatte eingestiegen. Daraus lässt sich einfach politisches Kapital schlagen.

Nur, der Sache dient dies wenig. Die Umverteilung zwischen den Generationen geht weiter. Die Frauenrenten in der zweiten Säule werden nicht steigen. Der SP ist das offensichtlich egal. Ein Scheitern der BVG-Reform käme ihr gelegen. Dann könnte sie ganz offiziell die zweite Säule für unreformierbar erklären und auf eine Stärkung der AHV drängen. Die Initiative für eine 13. AHV-Rente kommt schliesslich schon bald zur Abstimmung.

Die Systemfrage zu stellen - wollen wir überhaupt ein 3-Säulen-System? - wäre natürlich ehrlicher. Doch die Partei übt sich lieber in Salamitaktik. Beim BVG im übrigen auch in einer sogenannt unheiligen Allianzen. Den Vorschlag, einen grösseren Lohnanteil zu versichern, wovon mehrheitlich Frauen mit kleinen Löhnen profitieren würden, bekämpfen auch Gewerbe- und Bauernverband. Eine unschlagbare Blockade-Allianz.

