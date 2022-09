Energiekrise: Die Staatsrettung der Axpo ist nur ein Vorgeschmack

Kommentar Böses Erwachen: Die Staatsrettung der Axpo ist ein Vorgeschmack darauf, wie gefährlich die Energiekrise für uns alle ist Der Bund muss quasi über Nacht eingreifen, um die Zahlungsfähigkeit von einem der grössten Schweizer Unternehmen sicherzustellen. Der Notkredit an die Axpo erinnert an die Rettung der Grossbank UBS in der Finanzkrise. Wie die Banken 2008 sind jetzt die Energiekonzerne «too big to fail». Patrik Müller 1 Kommentar 06.09.2022, 08.30 Uhr

Bund spricht Notkredit für die Axpo. Sandra Ardizzone

Das hat Seltenheitswert in der liberalen Schweiz. Ein grosses Unternehmen bekommt eine Milliardenspritze vom Staat. Am Dienstagmorgen liess der Bundesrat die Bombe platzen und teilte mit, dem Badener Energiekonzern Axpo Kredite in der Höhe von 4 Milliarden Franken zur Verfügung zu stellen, sollte ihm das Geld ausgehen. Die Landesregierung reagierte damit auf einen Hilferuf des Unternehmens.

Letztlich blieb dem Bundesrat gar nichts anderes übrig. Wenn einer der grossen Stromkonzerne in Liquiditätsnot gerät, hat das Folgen für das ganze Land. Eine zahlungsunfähige Axpo könnte keinen Strom mehr einkaufen und damit die Unternehmen und Haushalte in der Schweiz nicht mehr mit Elektrizität versorgen. Eine Horrorvorstellung. Technisch ausgedrückt: Die Axpo ist «systemkritisch», sie ist «too big to fail», zu gross um unterzugehen.

Die Wortwahl des Bundesrats erinnert an die Finanzkrise 2008, als die Grossbank UBS in Liquiditätsnot geriet und mit Bundesmilliarden gerettet werden musste. Es hiess, die UBS sei für die Volkswirtschaft zu wichtig, als dass die Schweiz ihr Scheitern riskieren dürfe. Zwar sind die finanziellen Dimensionen der Rettung diesmal kleiner, aber der Schaden, der die Zahlungsunfähigkeit eines Stromkonzerns für die Volkswirtschaft zur Folge hätte, ist durchaus vergleichbar.

Der Bundesrat wurde vor allem seit Kriegsausbruch in der Ukraine oft gescholten für sein zögerliches Verhalten in der Energiekrise, aber hier muss man ihm zugute halten, dass er in weiser Voraussicht ein dringliches Gesetz auf den Weg gebracht hat, das nun als Grundlage für die Axpo-Rettung dient. Im Parlament ist das Gesetz noch nicht durch, darum hat der Bundesrat den Rettungsschirm nun in Eigenregie (als Notverordnung) aktiviert. Auch das weckt Erinnerungen - an die Coronakrise, wo die Exekutive wegen Zeitnot ebenfalls ohne Segen des Parlaments tiefgreifende Entscheidungen getroffen hat.

Es wäre nun falsch, Panik zu verbreiten. Weder ist die Axpo pleite, noch droht der Schweiz der Energieinfarkt. Die Axpo verfügt noch über 2 Milliarden Franken Liquidität, der 4-Milliarden-Kreditrahmen des Bundes ist eine Sicherungsmassnahme. Doch angesichts der Preisturbulenzen auf den Energiemärkten ist gut möglich, dass die Axpo die bereitliegende Spritze des Bundes schon bald ziehen muss.

Noch ist Sommer, doch wirklich heiss wird für die Schweizer Energiepolitik der bevorstehende Herbst und Winter werden.

