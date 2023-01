Kommentar Menschenrechte: Ausgerechnet Iran und China kritisieren die Schweiz – gut so! Die Schweiz stellt sich im Menschenrechtsrat der Kritik der anderen Länder. Auch Unrechtsstaaten wie Iran und China erteilen dem Bund Ratschläge. Das scheint absurd – doch es steckt mehr dahinter. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bund solle bei der Gleichstellung nachbessern: Die iranische Delegierte kritisiert im UNO-Menschenrechtsrat in Genf die Schweiz. Bild: UN Web TV

Im Iran gehen seit Monaten Frauen auf die Strasse, um gegen ihre Unterdrückung zu protestieren. Sie – und auch ihre männlichen Mitstreiter – riskieren dabei ihre Freiheit, ja sogar ihr Leben. Und in China seien nicht eine, sondern fast zwei Millionen Uiguren eingesperrt: Das soll Staatschef Xi Jinping persönlich zu Ueli Maurer gesagt haben, wie der alt Bundesrat laut NZZ jüngst sagte.

China als Spitzenreiter als auch Iran gehören zu den Ländern mit den meisten Hinrichtungen – mit fragwürdigen Prozessen und schrecklichen Methoden. Erhängen an einem Baukran zum Beispiel.

Es scheint absurd, wenn Delegierte aus solchen Unrechtsstaaten Kritik üben an der Menschenrechtslage in der Schweiz. Genau das geschah aber am Freitag in Genf: Im UNO-Menschenrechtsrat stand die Überprüfung der Schweiz an. Jedes Land erhielt die Gelegenheit, sich zur Situation in der Schweiz zu äussern und Empfehlungen abzugeben.

Für Iran und China taten dies zwei Diplomatinnen. Die Chinesin nannte etwa Diskriminierung und Hatespeech gegen Minderheiten und Migranten als Problem. Die Iranerin ortete in der Schweiz unter anderem einen Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter, was Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwere. Ausgerechnet Iran forderte Kita-Plätze und mehr Engagement bei der Gleichstellung.

Der Abwehrreflex liegt nahe: Was haben die uns zu sagen? Doch der Reflex ist falsch – aus mindestens drei Gründen.

Erstens: Woher die Kritik kommt, ist sekundär. Der Blick von aussen schärft das Bewusstsein, wo hierzulande Defizite bestehen – selbst wenn die Schweiz im internationalen Vergleich gut dasteht. Sowohl die Chinesin wie die Iranerin nannten jene Punkte, die auch andere Länder häufig vorbrachten. Ihre Kritik ist offenbar nicht aus der Luft gegriffen und sollte ernstgenommen werden.

Zweitens: Die Kritik der anderen Staaten fällt auf diese selber zurück. Wer den Umgang der Schweiz mit ihren Minderheiten kritisiert, wird sich bei der eigenen Überprüfung daran messen lassen müssen. Etwa China, wenn es um seine Politik gegen Uiguren und Tibeter geht. Oder Iran wegen der Unterdrückung der Frauen. Ihre Diplomatinnen haben am Freitag in Genf den Massstab dafür gleich selber geliefert.

Und drittens: Es geht bei den Menschenrechten nicht darum, besser zu sein als andere, sondern sich selber zu verbessern. Dank der Prüfung in Genf weiss die Schweiz jetzt, wo sie damit beginnen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen