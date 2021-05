Kolumne Café Fédéral Wenn Österreich die Schweiz kopiert: Von Anti-Raser-Gesetzen, die dann doch nicht so streng sind Strafen und Massnahmen «nach dem Vorbild der Schweiz», das wollte die Verkehrsministerin Österreichs eigentlich. Herausgekommen ist etwas anderes. Sven Altermatt 17.05.2021, 05.00 Uhr

Übersetzte Geschwindigkeit: Das Thema Raserei gibt viel zu reden. Auch in anderen Ländern. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Sie sind der politische Exportschlager schlechthin: harte Strafen für Strassenrowdys. Die Schweiz gilt als Erfinderin strenger Anti-Raser-Gesetze. Vor acht Jahren trat hierzulande das Paket Via Sicura in Kraft, initiiert einst von SP-Verkehrsminister Moritz Leuenberger. Seither können Raser mit bis zu vier Jahren Gefängnis bestraft werden. Während in der Schweiz über Feinjustierungen (oder freilich auch mal über Aufweichungen) des Programms debattiert wird, stehen andere Länder da noch ganz am Anfang.