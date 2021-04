Kolumne Café Fédéral Von Skorpionen und Schmetterlingen – die wahren Helden sind in Kitas und nicht bei Sonderkommandos im Einsatz Die Eidgenössische Zollverwaltung macht mit einer Rambo-Truppe den Spezialeinheiten der Polizeikorps Konkurrenz. Doch die wirklich heldenhaften Sondereinsätze leisten andere. Christoph Bernet 26.04.2021, 05.00 Uhr

Betreuerinnen in einer Kita in der Stadt Zürich (Archivbild 2020). Gaetan Bally / KEYSTONE

Bis an die Zähne bewaffnet liess sich das Mobile Einsatzkommando (MEK) Helvetia in einem deutschen Fachmagazin in martialischer Pose ablichten. Das hat CH Media vergangene Woche berichtet. Das MEK Helvetia ist die bewaffnete Spezialeinheit der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) unter ihrem eigenwillig und eigenmächtig handelnden Direktor Christian Bock.