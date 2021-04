Knall in Taskforce Wegen «politischem Korsett»: Wissenschafter tritt nach Lockerungsentscheid des Bundesrats aus Taskforce aus Der Stressforscher Dominique de Quervain hat genug: Er verlässt die wissenschaftliche Covid-Taskforce wegen des «politischen Korsetts». Und er kritisiert den jüngsten Öffnungsentscheid des Bundesrats. Maja Briner 16.04.2021, 11.01 Uhr

Dominique de Quervain. Twitter

Seinen Austritt gab de Quervain am Freitag via Twitter bekannt. Der Professor für kognitive Neurowissenschaften an der Uni Basel begründet den Schritt ausdrücklich mit dem «politischen Korsett», das der Taskforce auferlegt sei. Dieses verhindere die «ungefilterte wissenschaftliche Aufklärung», kritisiert er.