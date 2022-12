Streit um Kloster Wonnenstein: Bischof Büchel verteidigt Verein

Kloster Wonnenstein Jetzt äussert sich der Bischof zum Klosterstreit: «Wir fahren weiter wie bisher» Wer sorgt dafür, dass das Kloster Wonnenstein in Niederteufen (AR) erhalten bleibt? Ein Verein will zusammen mit dem Bischof und der Ordenskongregation in Rom das Überleben sichern. Doch ihnen stellt sich die einzig verbliebenen Nonne in den Weg: Sie fürchtet die Verweltlichung des Klosters. Bischof Markus Büchel widerspricht. Anna Wanner Jetzt kommentieren 21.12.2022, 17.30 Uhr

Streitobjekt Kloster Wonnenstein. zvg

Die 78-jährige Schwester Scolastica Schwizer bewohnt als einzige noch verbliebene Franziskanerin das weitläufige Kloster Wonnenstein in Niederteufen (AR). Der Nachwuchs fehlt – wie bei anderen Gemeinschaften auch. Um die Zukunft des Klosters zu sichern, haben die Nonnen 2014 einen Verein gegründet und diesen auch für weltliche Unterstützer geöffnet. Die St.Galler Studentenverbindung Bodania, die sich dem Kloster seit über 60 Jahren verbunden fühlt und jeden Advent Wallfahrten nach Niederteufen organisiert, hat sich eingebracht und bald die Mehrheit übernommen. Die Vereinsmitglieder finanzieren nicht nur den fünf Millionen Franken schweren Umbau der Kirche mit, sie sorgen auch für den Unterhalt des Klosters und der verbliebenen Nonne: für die Heizung der Klosterräume, für Wasser sowie Strom. Dafür wendet der Verein einen hohen, fünfstelligen Betrag auf.

Schwester Scolastica muss das Kloster Wonnenstein verlassen. Sie ist die letzte, verbleibende Schwester im Kloster, nachdem ihre ehemaligen Mitschwestern alle verstorben sind. Arthur Gamsa

Doch: Schwester Scolastica soll das Kloster verlassen. Das hat die Ordenskongregation in Rom festgelegt, wie der zuständige St.Galler Bischof Markus Büchel bekräftigt. «Wenn eine Schwester alleine übrig bleibt, muss sie sich einer anderen Gemeinschaft anschliessen.»

Dagegen wehrt sich Schwester Scolastica. Sie will das Kloster nicht verlassen und erklärt, mit den 490 verstorbenen Schwestern eine überaus grosse Gemeinschaft zu bilden. Sie misstraut den Absichten des Vereins, welcher die Immobilie für andere Zwecke verwenden wollte. Angeblich, um daraus Profit zu schlagen. Unterstützt wird die Schwester von der Interessengemeinschaft (IG) Wonnenstein.

Vorwurf der Geldgier ist abwegig

Pikant: Die IG erklärte, der Bischof sei Partei, weil er selbst der Studentengemeinschaft Bodania angehört. Bischof Markus Büchel äussert sich erstmals zur Unterstellung, sich in einem Interessenkonflikt zu befinden: «Ich nehme meine Verantwortung als Bischof wahr und nicht als Ehrenmitglied der Bodania.» Büchel will die Anwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Er betont, der Verein sei rechtens und geniesse die Unterstützung aus Rom. Und er widerspricht auch vehement der Unterstellung, mit dem Kloster materielle Absichten zu verfolgen. «Das ist gar nicht möglich», sagt Büchel. Das Statut sei klar: «Ziel und Zweck des Vereins ist die Erhaltung des Klosters, und dass dort bald wieder eine Gemeinschaft angesiedelt werden kann.» In der Zwischenzeit sorge der Verein für den Unterhalt.

Bischof Markus Büchel in einem Gebäude des Stiftbezirks. Arthur Gamsa

Überhaupt findet der Bischof den Vorwurf der «Geldgier» abwegig. Nicht nur wegen des vielen Geldes, das der Verein in den Erhalt des Klosters steckt. Der Verein habe auch nie eine Umzonung der Immobile in Bauland beantragt. Büchel: «Das Kloster befindet sich mit Ausnahme von zwei kleinen Gewerbeparzellen in der Landwirtschaftszone.» Kurz: Ohne die Hilfe der Bodaner wäre das Kloster längst verlassen, ist der Bischof überzeugt.

Wie geht es nun weiter?

Der Streit lässt sich nicht so leicht beenden. Bemühungen seitens des Bischofs um ein sachliches Gespräch mit der IG scheiterten. So bekräftigen sowohl der Kanton Appenzell Innerrhoden als Unterstützer der Frauenklöster in weltlichen Angelegenheiten als auch die Kirche, dass der Verein unverändert seine Arbeit weiterführen soll. Und: dass Schwester Scolastica das Kloster verlassen muss, um einer neuen Gemeinschaft Platz zu machen. Gespräche mit zwei ausländischen Gemeinschaften laufen bereits.

Was aber, wenn sie einfach da bleibt? Büchel sagt: «Die Ordenskongregation in Rom wünscht sich, dass sich Schwester Scolastica einer neuen Gemeinschaft anschliesst.» Wo sie hinwill, könne sie selbstverständlich selber entscheiden.

Bischof Markus Büchel hält die aktuelle Situation für «unmöglich»: «Schwester Scolastica ist Mitglied des Vereins und arbeitet gleichzeitig dagegen.» Die Arbeit würde dadurch erschwert und in ein falsches Licht gerückt. «Ich hoffe, dass sie zur Einsicht kommt und einen neuen Platz finden kann.» Die Schwester hat aber bereits erklärt, sie wolle den Entscheid aus Rom anfechten.

