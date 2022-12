Wonnenstein: Nonne kämpft für Frauenkloster

KLOSTER WONNENSTEIN Hausbesetzerin von Gottes Gnaden: Eine Nonne kämpft für ihr Frauenkloster - ihre Gegner sind mächtig Restaurant, Wohnungen und Büros: Ein Verein will das Kloster Wonnenstein im Kanton Appenzell Innerrhoden zu einem grossen Teil verweltlichen. Doch die letzte Schwester, die 78-jährige Scolastica Schwizer, leistet Widerstand- mit Hilfe von Gott und einer IG. Kari Kälin (Text) und Arthur Gamsa (Bilder) Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Zum Sortiment gehören Hustensirup, Hautsalben oder Balsam. Gerne bedient Schwester Scolastica Schwizer ihre Kunden mit natürlichen Heilmitteln. Die 78-jährige Nonne schwört selber auf die Medizin aus der klostereigenen Apotheke. Was den Galliern der Zaubertrank, ist für die Franziskanerin die «Kraftessenz». Jeden Morgen und Abend nimmt sie einen Schluck des Stärkungsmittels.

Kraft und Ausdauer, das braucht Scolastica jetzt. Sie sieht die Zukunft des Frauenklosters Wonnenstein in Gefahr, weil der Verein Kloster Maria Rosengarten Wonnenstein, der neue Eigentümer der Anlage, auch weltliche Pläne vorantreibt.

Zur Vergangenheit des Streits darf Schwester Scolastica Schwizer nichts sagen: Der Vatikan hat ihr einen Maulkorb auferlegt. Bild: Arthur Gamsa

Scolastica empfängt CH Media in Ordensmontur: braune Kutte, Schleier. Trittsicher schreitet sie durch die Gänge und Etagen, erklärt die Besonderheiten des Gebäudes. Im Frühjahr kehrte zwischenzeitlich Leben zurück in die verwaiste Klausur mit ihren 40 kleinen Zimmern: Einige Flüchtlinge aus der Ukraine fanden Unterschlupf.

Die lärmige Hauptstrasse ist weit weg von diesem Flecken in Niederteufen. Seit 650 Jahren leben hier Schwestern. Die Anlage befindet sich auf Innerrhoder Boden, das Land rund herum gehört zum Kanton Appenzell Ausserrhoden. Doch um das idyllische Kloster, umgeben von sanften Hügeln und verstreuten Bauernhöfen, ist ein Streit entbrannt. In den Hauptrollen: Schwester Scolastica, Mitglieder der Studentenverbindung Bodania der Universität St.Gallen und das Bistum St.Gallen.

Wie kam es dazu? Das Kloster samt Land gehört seit 2014 dem Verein Kloster Maria Rosengarten Wonnenstein. Gegründet wurde er auf Initiative der Bodania-Mitglieder, deren 150 traten dem Verein bei. Dieser will das Kloster weitgehend in eine weltliche Anstalt umpolen: Wohnungen, Büro- und Gewerberäume, ein Restaurant und ein Klostershop.

Den früheren Plan, eine Aussenstation der Universität St.Gallen mit den Themen Ethik, Arbeitswelt und Management anzusiedeln, haben der Verein und die Universität unterdessen verworfen. Momentan wird die Klosterkirche für rund fünf Millionen Franken renoviert. Das Ziel des Vereins lautet, das Kloster zu erhalten und für eine neue Gemeinschaft bereitzustellen. So steht es in den Statuten.

Diesem Versprechen traut Scolastica nicht. Sie bangt um den klösterlichen Geist von Wonnenstein. Sie sagt, zwei Schwesterngemeinschaften zeigten Interesse, nach Niederteufen zu ziehen – um das Kloster als spirituellen Ort zu retten. Scolastica hegt weitere Pläne: Vom Alltag gestresste Menschen sollen sich in dieser Oase der Ruhe eine Auszeit gönnen können und vielleicht einen neuen Draht zu Gott finden.

Schwester Scolastica blättert in einem Buch mit alten Rezepten für Hausmittelchen. Bild: Arthur Gamsa

Für den Vatikan lief alles korrekt

Scolastica ist überzeugt: Die Schwestern, sie inklusive, wussten nicht, dass sie die Kontrolle verlieren würden, als sie zustimmten, das Kloster in einen Verein umzuwandeln. Das geht aus einem Artikel der «Sonntags-Zeitung» hervor. Denn Tatsache ist: Ein mit der Kirche verbundenes Kloster wurde mitsamt Reliquien und Ländereien auf einen weltlichen Rechtsträger übertragen, den Mitglieder einer Studentenverbindung beherrschen. Der Verein hat keine Aufsicht und könnte theoretisch schon morgen die Statuten ändern und aus dem Kloster eine Wellnessanlage machen.

Zur Vergangenheit des Streits darf sich Scolastica nicht mehr äussern, nur zur Zukunft. Sie hat von Rom einen Maulkorb erhalten. Wie es dazu kam? Sie beschwerte sich beim Vatikan über den Machtverlust der Schwestern. Der neue Verein wolle das Kloster in ein säkulares Gewand stecken. Doch die Ordenskongregation, die päpstliche Aufsichtsbehörde für die Klöster, antwortete: alles korrekt, alles im Einklang mit dem Kirchenrecht. Die damals noch lebenden Schwestern und auch sie, Scolastica, hätten allen Beschlüssen zugestimmt sowie Einsicht in die Beschlussprotokolle gehabt.

Der Vatikan forderte Scolastica auf, Wonnenstein bis zum 1. Oktober dieses Jahres zu verlassen und sich anderen Franziskanerinnen anzuschliessen. Sonst drohe der Ausschluss aus dem Orden. Scolastica denkt nicht daran – und mutiert so zu einer Hausbesetzerin von Gottes Gnaden. Den Herrgott wähnt sie auf ihrer Seite, sie zählt aber auch auf irdischen Support.

Im September hat sich die Interessengemeinschaft «Das Kloster Wonnenstein gehört den Frauen» formiert. Die IG hat in kurzer Zeit 750 Mitglieder gewonnen und lädt am Sonntag zu einem Solidaritätsgottesdienst in die Klosterkirche. Einflussreiche Geschäftsleute des Männerbundes Bodania, so die IG in der Einladung, hätten die Kontrolle über das Kloster übernommen. «Wenn wir sie nicht stoppen, ist das Kloster verloren. Wirtschaftliche und nichtkirchliche Interessen drohen den klösterlichen Geist abzulösen, sodass keine Ordensschwestern mehr in Wonnenstein leben können.»

Die IG fordert den Verein auf, an seiner Stelle eine Stiftung mit kirchlicher Aufsicht zu installieren und eine Schwesterngemeinschaft zu suchen. Leiter der Steuergruppe der IG ist Sepp Moser, ehemaliger Regierungsrat des Kantons Appenzell Innerrhoden.

Schwester Scolastica will Wonnenstein als Frauenkloster erhalten. Bild: Arthur Gamsa

Um die Kontroverse zu verstehen, braucht es den Blick zurück. Als Scolastica 1964 dem Kloster beitrat, beteten und arbeiteten dort 41 Schwestern. Sie war die zweitletzte, die sich dem Orden anschloss. Der Tod jeder Schwester hinterliess eine Lücke, die nicht mehr gefüllt wurde. Die Zahl der Ordensschwestern ist in den letzten Jahren in der Schweiz generell stark gesunken, bis auf 2263 im Jahr 2020. Die Säkularisierung schreitet voran, die Auflösung von Klöstern hat keinen Seltenheitswert.

Vor etwa zehn Jahren, die Gemeinschaft in Wonnenstein war auf fünf Schwestern geschrumpft, traten die Bodaner in Aktion. Sie boten an, schrittweise die Verwaltung des Klosters zu übernehmen. Das Ziel lautete, Wonnenstein langfristig als Kloster zu sichern. Oberin Gabriela Hug war froh um den Support in administrativen Belangen und sagte damals: «Die Unterstützung der Herren der Bodania ist für uns Schwestern vom Kloster Wonnenstein ein Geschenk Gottes.» Die Bodaner sagen, sie fühlten sich mit dem Kloster verbunden. Seit Jahrzehnten veranstalten sie eine Wallfahrt nach Wonnenstein, wo eine Kopie der Schwarzen Madonna aus Einsiedeln steht.

Im Mai 2014 wurde der zivile Verein Kloster Maria Rosengarten Wonnenstein gegründet. Mitglieder wurden ausschliesslich die damals noch lebenden fünf Schwestern des Klosters Wonnenstein. Das Vermögen in der Höhe von 4,8 Millionen Franken wurde auf den Verein übertragen. Schon wenige Wochen später winkten die Franziskanerinnen eine Statutenänderung durch. Neu durften auch weltliche Personen Vereinsmitglieder werden. Die Bodaner kamen in den Vorstand und gewannen an Einfluss.

Bistum St.Gallen schaltet Kesb ein

Oberin Gabriela Hug realisierte erst spät, dass die Schwestern mit der Umwandlung des Klosters in einen Verein das Sagen faktisch verloren hatten – obwohl sie im Vorstand blieben. Kurz vor ihrem Tod im Januar 2020 sagte sie zu Schwester Scolastica: «Es ist schrecklich.» Für Scolastica spitzte sich Lage zu. Im Vorstand stand sie auf verlorenem Posten. Der Psychoterror habe zu diesem Zeitpunkt so richtig begonnen, berichten Weggefährten. Der Verein und auch der St.Galler Bischof Markus Büchel, der selbst Bodaner ist, hätten sie mehr oder weniger offensiv dazu gedrängt, das Kloster zu verlassen.

Für das Bistum stellt eine Schwester keine Gemeinschaft mehr dar. Denn Rom hat vor einiger Zeit bestimmt, dass eine Gemeinschaft – wenn ihr Bestand auf fünf Personen sinkt – aufzeigen muss, wie sie neue Mitglieder gewinnen oder sonst das Kloster aufheben will. Scolastica aber sagte der «Sonntags-Zeitung», mit ihrem Gelübde habe sie versprochen, bis zum Tod im Kloster zu bleiben. «Mit den 490 verstorbenen Schwestern, die hier heimisch sind, bilde ich im Geiste eine starke Gemeinschaft.»

Im Dezember 2020 steckte sich Scolastica mit dem Coronavirus an. Sie landete mit einer Lungenentzündung im Spital und begab sich zwei Wochen später in eine Rehaklinik. Das Bistum rief an und legte ihr nahe, nach der Kur an einen Ort zu gehen, an dem für sie gesorgt würde. Scolastica wollte nur etwas: zurück ins Kloster Wonnenstein. Das Bistum St.Gallen fand, es sei unverantwortlich, dass die betagte Schwester allein im Kloster ausharre, und machte bei der Kesb eine Gefährdungsmeldung. Diese kam zum Schluss: Scolastica ist gesund, benötigt keine fremde Hilfe, sie hat sich selber gut organisiert.

Ihre Kleider flickt sie selber: die Nähmaschine im Arbeitszimmer von Schwester Scolastica. Bild: Arthur Gamsa

Handelte es sich um einen verkappten Versuch, Scolastica mit Hilfe der Kesb aus dem Kloster zu entfernen? Das Bistum teilt mit: «Schwester Scolastica ist eine betagte Frau, die allein in einem grossen, relativ weitläufigen Kloster lebt.» Das Kloster Wonnenstein gehöre zur Föderation der Kapuzinerinnen in der Schweiz. «Es wäre auf jeden Fall besser, wenn sie sich, anstatt allein in dem Kloster zu leben, einer anderen Gemeinschaft anschliessen würde.» Scolastica entgegnet, immer wieder würden sie freiwillige Helferinnen im Kloster besuchen und unterstützen.

Der Verein Kloster Maria Rosengarten Wonnenstein kann der Kritik von Schwester Scolastica wenig abgewinnen. Es sei fragwürdig, acht Jahre später zu behaupten, die Schwestern und die Oberin hätten die damaligen Entscheide nicht verstanden. Der Verein betont, er leiste ehrenamtliche Arbeit und die Mitglieder hätten keinen persönlichen Anspruch auf Vereinsvermögen. Vielmehr sicherten sie mit ihren jährlichen Beiträgen den Erhalt der Infrastruktur und sorgten dafür, dass die Rechnungen bezahlt werden können.

Die IG Wonnenstein schreibt, der Wert der Klosteranlage steige potenziell auf 40 Millionen Franken, wenn ein Teil der Landwirtschafts- in Bauzone aufgewertet werde. Dies sei wegen des Raumplanungsgesetzes auf lange Frist ausgeschlossen, kontert der Verein. Und: «Die Vereinsmitglieder finanzieren zu einem guten Teil das tägliche Leben von Schwester Scolastica.» Verwalter Andreas Brändle sagt: «Wir setzen uns seit zehn Jahren mit Herzblut für das Kloster ein.»

Er frage sich aber, ob es sinnvoll sei, dass eine einzelne Person in einem so grossen Gebäude lebt. Wo Schwester Scolastica in Zukunft wohne, das müsse die Kirche klären. Auch dem Verein Maria Rosengarten hat eine Schwesterngemeinschaft Interesse signalisiert, sich in Niederteufen zu installieren. Laut Brändle verzögert sich ein Entscheid auch aufgrund der aktuellen Situation.

Weshalb beharrt Scolastica auf ihrem Standpunkt?

Die Bodaner als Beschützer des Frauenklosters: Daran glaubt Scolastica längst nicht mehr und rebelliert. Sie plant etwa, beim Vatikan Rekurs einzulegen gegen die Anweisung, Maria Wonnenstein zu verlassen. Scolastica moniert, die Ordenskongregation habe ihr umfangreiches Dossier zu wenig vertieft geprüft.

Scolastica wuchs in der Stadt St.Gallen auf. Nach der Sekundarschule verbrachte sie ein Jahr in Paris, ehe sie eine Lehre als Verkäuferin in einem Kaffeegeschäft absolvierte. Seit der ersten Bekanntschaft mit Wonnenstein hat sie das Kloster nicht mehr verlassen. Und sie ist überzeugt, dass Nonnen es weiterhin beleben müssen.

Jetzt betet sie, dass Gott ihr beisteht im Kampf um das Kloster. Sie betet für die HSG-Studenten, welche die Plagiatsaffäre aufgedeckt haben. Und die Professoren, damit sie in sich kehren. Scolastica war schon immer eine starke, eigenständige Persönlichkeit. Weshalb beharrt sie darauf, allein ein Kloster zu bewohnen in der Hoffnung, es möge sich darin doch noch eine neue Gemeinschaft einfinden? «Ich empfinde, dass der liebe Gott will, dass ich diesen Kampf austrage. Wenn es nicht so wäre, gäbe er mir nicht so viel Kraft und hätte mich längst fallenlassen.»

Idyllische Lage: das Kloster Wonnenstein. Bild: Hanspeter Schiess

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen