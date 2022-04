Um den Planten zu retten: Klimastreik fordert mehr Freizeit

Klimaschutz «Zu viel Arbeit macht den Planeten kaputt»: Klimastreik fordert Verkürzung der Arbeitszeit Mit mehr Freizeit gegen die Klimakrise: Die Bewegung Klimastreik fordert, die Arbeitszeit müsse verkürzt werden. Lassen sie sich von den Gewerkschaften instrumentalisieren? Maja Briner 1 Kommentar 01.04.2022, 05.00 Uhr

Klimaaktivisten demonstrieren im September 2020 in Bern. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Wenn Klimaaktivisten so wie kürzlich gegen den Bau von Gaskraftwerken demonstrieren, überrascht das wenig. Anders ist es, wenn sie auf die Strasse gehen, um eine Verkürzung der Arbeitszeit zu verlangen. Genau das hat die Bewegung Klimastreik Schweiz vor: An einem Aktionstag der Allianz «Strike for Future» am 9. April fordert sie zusammen mit den Gewerkschaften und anderen Bewegungen, die wöchentliche Arbeitszeit müsse «radikal» sinken.