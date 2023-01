Klimaschutz Das Referendum gegen das «Stromfressergesetz» steht: Kippt die SVP schon wieder eine Klimavorlage? 2021 hat die SVP mit ihrem Referendum das CO 2 -Gesetz versenkt. Jetzt holt sie für den nächsten Schlag aus. Die Ausgangslage ist aber deutlich schwieriger. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 09.01.2023, 18.47 Uhr

Das SVP-Referendumskomitee am 11. Oktober 2022 bei der Lancierung des Referendums. Von links: Nationalrätin Monika Rüegger, Nationalrat Christian Imark, Ständerat und SVP-Parteipräsident Marco Chiesa, Nationalrat Michael Graber und Nationalrat Pierre-André Page. Peter Schneider / Keystone

Kaum jemand hatte es für möglich gehalten, dass die SVP im Sommer 2021 das CO 2 -Gesetz mit ihrem Referendum versenken würde. Doch sie hat es geschafft, wenn auch nur mit einer knappen Mehrheit. Nun hat die SVP einem neuen Klimagesetz den Kampf angesagt: Dem indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative oder dem «Stromfressergesetz», wie es die SVP nennt. Sie hat das Referendum ergriffen, und es kommt zu Stande. Das gab die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger am Sonntagabend im «SonnTalk» der CH Media-Sender bekannt. Brisant dabei: Der neue SVP-Energieminister Albert Rösti muss das Gesetz gegen seine Partei verteidigen. Im Juni kommt die Vorlage voraussichtlich vors Volk. Gelingt der SVP der Coup zum zweiten Mal?

«Dafür spricht, dass sie es schon einmal geschafft haben», sagt Martina Mousson, Politologin beim Politikforschungsunternehmen gfs Bern. Ebenfalls dürfte die Diskussion über die drohende Strommangellage der SVP Aufwind geben. Die Stromversorgung ist nämlich das Hauptargument des Referendumskomitees: Woher soll der ganze Strom kommen, wenn irgendwann Heizen und Autofahren nur noch elektrisch möglich wären?

SVP-Nationalrat und Referendumsführer Christian Imark hält die Chancen für einen Sieg intakt. «Wir wollen das Gesetz nicht einfach durchwinken und Klimaziele setzen, von denen niemand weiss, wie sie erreicht werden können», sagt er. Das Referendum stelle sich weder gegen die Dekarbonisierung noch gegen neue Technologien oder elektrische Energie. Aber: Das Referendumskomitee geht davon aus, dass der Bund zum Erreichen der Klimaziele künftig Öl-, Gas-, Diesel- und Benzinverbote erlassen wird. Dagegen wehrt sich die SVP.

Weg von fossiler Energie

Das neue Gesetz heisst «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit», kurz KIG. Es weist den Weg, wie die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden könnte – und damit unabhängig von fossilen Energien. Das Gesetz bezweckt, dass Treibhausgasemissionen vermindert werden und dass sich die Schweiz an die Folgen der Klimaerhitzung anpassen und sich davor schützen kann. Zudem will es mit finanziellen Mitteln eine emissionsarme Entwicklung fördern, die dem Klimawandel entgegenhält. Das Gesetz enthält Ziele und Zwischenziele. Wie die erreicht werden, muss in weiteren Gesetzen festgelegt werden.

Zudem enthält das Gesetz zwei konkrete Massnahmen. Erstens sollen Unternehmen und Branchen Fahrpläne ausarbeiten, wie sie bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen wollen. Der Bund unterstützt sie dabei. Zweitens fördert der Bund in den nächsten zehn Jahren energieeffiziente Massnahmen an Gebäuden mit zwei Milliarden Franken. Dabei geht es um den Ersatz von Gasheizungen oder um bessere Isolierungen.

Im Parlament hat nur die SVP geschlossen gegen dieses Gesetz gestimmt. Alle anderen Parteien unterstützen die Vorlage. Ein Nachteil? Nicht unbedingt. Auch beim CO 2 -Gesetz ist die SVP fast alleine dagestanden und hat das Referendum beim Volk trotzdem durchgebracht.

Ausgangslage schwieriger als beim CO 2 -Gesetz

Die Abstimmung übers CO 2 -Gesetz sei speziell gewesen, weil die beiden Agrar-Initiativen besonders mobilisiert haben, sagt die Politologin Martina Mousson. Gleichzeitig zum CO 2 -Gesetz stimmte das Volk damals über die Trinkwasser- und Pestizid-Initiative ab, weswegen die ländliche Bevölkerung regelrecht an die Urne strömte. Sie waren es, die das CO 2 -Gesetz mit 51,6 Prozent zu Fall brachten. Das zeigten später die Auswertungen. «Viel mehr Mobilisierung ist kaum denkbar», sagt Mousson. «Und doch hat das Volk das CO 2 -Gesetz nur knapp abgelehnt.»

Das Zünglein an der Waage dürften dieses Mal die Mitte und FDP sein. Bisher haben sich keine Exponenten oder Verbände öffentlich für das Referendum positioniert. «2023 ist ein Wahljahr – da überlegt man sich gut, mit wem man sich politisch verbündet», sagt Mousson. «Es wird nicht einfach, das Referendum an der Urne durchzubringen.»

Das sieht auch FDP-Nationalrat Matthias Jauslin so, der das Klimagesetz mitentworfen hat. Die Bevölkerung sei bereit, die CO 2 -Richtlinien zu erfüllen, die das Pariser Klimaabkommen festgelegt hat, sagt er. Die Stärke des Klimagesetzes gegenüber dem CO 2 -Gesetz bestehe darin, dass den Bürgerinnen und Bürgern keine Kosten entstehen, sondern dem Bund. Zusätzlich zu den zwei Milliarden für die Gebäudeinfrastruktur soll der Bund 1,2 Milliarden in neuartige Technologien und Prozesse investieren. Bei einer Annahme des CO 2 -Gesetzes dagegen hätten sich etwa Flugtickets oder das Benzin verteuert.

Die Entwicklung weg von fossiler und hin zu elektrischer Energie würde bedeuten, dass mehr Strom benötigt wird, räumt Jauslin ein. «Aber es ist die Gesamtenergiebilanz, die zählt. Die wird besser mit dem neuen Gesetz.»

