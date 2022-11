Netto-Null Basel-Stadt: Das braucht es für die Klimaneutralität

Klimaschutz Basler Bevölkerung will, dass ihr Kanton bis 2037 klimaneutral ist – warum das schwierig werden dürfte Der Kanton Basel-Stadt schlägt beim Klimaschutz ein forsches Tempo an: Innert fünfzehn Jahren soll der Wirtschaftskanton das Netto-null-Ziel erreichen. Ein Experte erklärt, weshalb sich die Regierung an diesem Ziel die Zähne ausbeissen wird. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Mit der Klimagerechtigkeits-Initiative forderten die Initianten Netto-null bis 2030. Das Begehren scheiterte, der Gegenvorschlag kommt zum Zug. Bild: Keystone

Der 200'000-Einwohner-Kanton im Norden der Schweiz schlägt ein hohes Tempo an: Die Bevölkerung von Basel-Stadt hat am Sonntag einem klimapolitisch ambitionierten Ziel ihre Zustimmung erteilt. Die sogenannte Klimagerechtigkeits-Initiative wurde mit knapp 57 Prozent Ja-Anteil angenommen.

Gemäss dieser soll der Kanton Basel-Stadt das Netto-null-Ziel bis 2030 erreichen. Weil allerdings auch der Gegenvorschlag mit über 64 Prozent Ja-Stimmen eine deutliche Mehrheit fand, entschied letztlich die Stichfrage. Dabei sprach sich die Mehrheit der Stimmenden für den Gegenvorschlag aus, der dem Regierungsrat bis 2037 Zeit lässt, den Kanton zur Klimaneutralität zu führen.

Zum Vergleich: Gesamtschweizerisch verfolgt der Bundesrat das Netto-null-Ziel per 2050. Dass Basel-Stadt nun vorprescht, erstaunt allerdings nicht. Der Kanton ist bekannt für seine ehrgeizige Klimapolitik und nimmt schweizweit seit Jahren eine Pionierrolle ein. So trat etwa im Oktober 2017 das revidierte Energiegesetz in Kraft, welches unter anderem vorschreibt, dass beim Ersatz alter Heizungen keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen, sondern erneuerbare Energieträger eingesetzt werden müssen.

Regierungsrat ruft nach Unterstützung

Nichtsdestotrotz: Will Basel-Stadt bis 2037 seinen Treibhausgas-Ausstoss auf Netto-null senken, braucht es weitergehende Massnahmen. Mit dem Ersatz fossiler Heizungsträger allein ist es nicht getan. Dessen ist sich auch Regierungspräsident Beat Jans (SP) bewusst: «Das ist eine grosse Herausforderung für den Regierungsrat. Gerade auch, weil wir mit den Kompetenzen, die wir als Kanton haben, nur beschränkt vorwärtsmachen können.» Für Jans ist deshalb klar: «Die Bevölkerung und das Gewerbe müssen mitmachen, sonst schaffen wir das nicht.»

Beat Jans ist Regierungspräsident im Kanton Basel-Stadt. Bild: Kenneth Nars

Dem langjährigen Nationalrat schwebt vor, im Gespräch mit Gewerbe und Industrie gemeinsam nach Anreizen und Instrumenten zu suchen, mit welchen die CO 2 -Emissionen reduziert werden können. Zudem wolle der Kanton «eine Vorbildfunktion einnehmen», so Jans. Bereits ab 2030 darf die Verwaltung nur noch mit fossilfreien Autos unterwegs sein und die Bauten im Kantonsbesitz müssen erneuerbar geheizt werden.

Derweil merkt GLP-Nationalrätin Katja Christ an, dass der Kanton Basel-Stadt mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes und der Solarenergie, der Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs sowie den Gebäudesanierungen bereits auf einem guten Weg sei, «wenn auch noch nicht am Ziel». Die Baslerin plädiert dafür, «künftig überall dort vorwärtszumachen, wo das Potenzial der erneuerbaren Energieträger noch nicht ausgeschöpft ist und wo wir bei der Energieeffizienz noch ein grosses Potenzial haben».

Zudem dürfe man die Bevölkerung nicht alleine im Regen stehen lassen, so Christ: «Wir müssen die Menschen mitnehmen und ihnen glaubhaft aufzeigen, wie wir mit klimafreundlichem Verhalten und innovativen Technologien auf lange Frist nicht nur unserer Erde als Lebensgrundlage etwas Gutes tun, sondern wie sich das für uns alle auch kostentechnisch lohnt.»

Bei der Mobilität wird es schwierig

Anthony Patt ist Professor am Departement Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich. Bild: ETH Zürich

Was sagt die Wissenschaft? Anthony Patt ist Professor für Klimapolitik an der ETH Zürich. Er findet es «toll, dass Basel vorangeht, andere Kantone inspiriert und sich ehrgeizige Ziele steckt». Deren Realisierbarkeit stellt Patt zwar nicht grundsätzlich in Frage, aber: «Es ist sehr schwierig, innerhalb von nur fünfzehn Jahren die Emissionen auf null zu reduzieren, ohne mittels CO 2 -Zertifikaten den 2037 noch verbleibenden Ausstoss zu kompensieren.»

Zwar sei Basel-Stadt im Gebäudebereich bereits vorbildlich unterwegs, schwieriger werde es allerdings in den Sektoren Verkehr und Industrie. «Es ist sozusagen unmöglich, dass bereits in fünfzehn Jahren keine Verbrennermotoren mehr im Einsatz sind», so Patt. Denn deren Verkauf dürfte hierzulande – sofern die Schweiz der EU folgt – frühestens ab 2035 verboten werden. Und auch im Industriesektor fehle es an Lösungen und guten Ideen, so der ETH-Professor. Aufgrund all dieser Umstände geht Patt davon aus, dass der Kanton Basel-Stadt «nicht darum herumkommen wird, Geld auszugeben für CO 2 -Zertifikate», also dafür, dass andernorts Emissionen eingespart oder technisch aus der Atmosphäre entfernt werden.

