Klima Gletscherinitiative: Bürgerliche Umweltpolitiker arbeiten an wirtschaftsfreundlichem Gegenvorschlag Am Mittwoch kommt die Gletscherinitiative ins Parlament – mit direktem Gegenvorschlag des Bundesrats. Doch eigentlich wollen Parlament und Initianten einen indirekten Gegenvorschlag. Vom taktischen Manöver erhoffen sie sich mehr Zeit und Spielraum. Othmar von Matt 01.03.2022, 20.00 Uhr

Am Mittwoch kommt die Gletscherinitiative ins Parlament. Im Bild: Myriam Roth, Co-Präsidentin des Vereins Klimaschutz. Keystone (Trient VS, 6. September 2020)

Es war im Januar, als sich die bürgerlichen Umweltpolitiker zu einer Sitzung im Bundeshaus trafen. Die Politiker und Politikerinnen von Mitte, FDP und SVP waren alle Mitglieder der Umweltkommission (Urek) des Nationalrats. Wer nicht vor Ort sein konnte, wurde zugeschaltet. Thema: ein indirekter Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Die Sitzung hatte ein Arbeitspapier zur Folge.

SVP-Nationalrat Christian Imark Keystone

SVP-Nationalrat Christian Imark bestätigt, dass es eine bürgerliche Zusammenarbeit gibt. «Wir reden immer miteinander. So auch diesmal», sagt er. Die Parteispitzen hätten auf Fachebene Grundsätze definiert im Zusammenhang mit dem indirekten Gegenvorschlag, der in der Sommersession ins Parlament komme. «Man soll nichts unversucht lassen für eine bürgerliche Lösung», sagt Imark.

«Wenn es klappt, ist es gut. Wenn nicht, dann haben wir es wenigstens versucht.»

Die Gletscherinitiative selbst kommt am Mittwoch und Donnerstag in die Frühlingssession des Parlaments. Die Initiative will ein Verbot fossiler Brenn- und Treibstoffe ab 2050. Bis dann soll die Schweiz auch netto Null sein, unter dem Strich also keine Treibhausgase mehr produzieren. Ein linearer Absenkpfad soll zum Ziel führen. Damit soll der CO2-Ausstoss jedes Jahr stärker reduziert werden.

Ein indirekter Gegenvorschlag steht im Vordergrund

Der Bundesrat ist - wie die bürgerlichen Parteien - gegen die Initiative. Er hat deshalb einen direkten Gegenvorschlag verabschiedet. Darin will er zwar netto Null bis 2050 in die Verfassung schreiben. Er will aber kein Verbot fossiler Energieträger.

Parlament wie Initianten bevorzugen aber einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative. Daran arbeitet die Umweltkommission (Urek) des Nationalrats. Er soll in der Sommersession in den Rat kommen. Ein indirekter Gegenvorschlag hat Vorteile: Statt einer Verfassungsänderung geht es lediglich um ein Gesetz. Man gewinnt viel Zeit. Und bei einer Abstimmung gibt es die Hürde des Ständemehrs nicht.

Es sollen zwei Gesetze geschaffen werden: ein CO2- und ein Klimagesetz

Beim indirekten Gegenvorschlag versuchen die Bürgerlichen in der Urek die Federführung an sich zu reissen. Ihre Idee: Es sollen zwei Gesetze entstehen. Erstens das neue CO2-Gesetz, das Simonetta Sommaruga bereits in die Vernehmlassung gegeben hat. Es umfasst kurzfristige Massnahmen bis 2030 wie das Gebäudeprogramm und Massnahmen im Verkehr.

Zweitens ein neues Klimagesetz. Es umfasst längerfristige Massnahmen bis 2050. Die Kommission hat dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) ein entsprechendes Papier in Auftrag gegeben. Dieses liegt inzwischen vor.

Im Klimagesetz spielt die Wirtschaft eine wichtige Rolle

FDP-Nationalrat Matthias Jauslin Alex Spichale

Die Bürgerlichen wollen beim indirekten Gegenvorschlag vor allem die CO2-Reduktion der Wirtschaft zum Thema machen. Das bestätigt FDP-Nationalrat Matthias Jauslin: «Ziel der bürgerlichen Zusammenarbeit ist es, einen schnellen Beitrag der Wirtschaft zu ermöglichen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen.»

Es sei auch diskutiert worden, ob die Wirtschaft selber aufzeigen könne, wie und wie viel CO2 sie im gegebenen Zeitnahmen reduzieren könne. «Dazu soll sie auch die finanziellen Aufwendungen für die notwendigen Investitionen aufzeigen», sagt Jauslin. «Ein Teil der notwendigen Mittel könnte dann vom Bund mitfinanziert werden.»

Der Knackpunkt der ganzen Vorlage

Knackpunkt der Vorlage ist der lineare Absenkpfad. Im direkten Gegenvorschlag ist er nicht enthalten, im indirekten zumindest im Moment schon.

«Es braucht einen verbindlichen Plan wie schnell die Treibhausgasemissionen sinken müssen», betont Sophie Fürst, Kampagnenleiterin der Gletscherinitiative. Nur ein Ziel für netto Null bis 2050 reiche nicht, es brauche auch den Weg dahin. «Ohne einen solchen Plan im Sinne eines linearen Absenkpfades», sagt Fürst, «ist das Initiativkomitee nicht bereit, die Gletscherinitiative zurückzuziehen.»

Mitte-Nationalrat Marco Romano Keystone

Deshalb hat Mitte-Nationalrat Marco Romano - er ist nicht Urek-Mitglided - einen Kompromissvorschlag in die Debatte eingebracht. «Es geht darum, den linearen Absenkpfad der Initianten auf eine flexiblere Weise aufzunehmen», sagt er. Der Fortschritt verlaufe nicht linear, sondern je nach technischer Anwendung und Branche rascher und langsamer. «Im Gegenvorschlag sollen deshalb keine fixen Zwischenziele festgehalten werden.»

Mitte-Nationalrat Nicolo Paganini Keystone

Mit dieser Version könnten die Initianten leben. Damit zeichnet sich ein Ja zum direkten Gegenvorschlag ab. Dies ist wichtig, weil das Parlament damit die Frist um ein Jahr ausdehnen kann für den indirekten Gegenvorschlag. «Wir könnten dann den indirekten Gegenvorschlag seriös ausarbeiten», sagt Mitte-Nationalrat Nicolo Paganini.

Käme ein «wirksamer indirekter Gegenvorschlag» zustande, wäre das Initiativkomitee bereit, «einen bedingten Rückzug zu prüfen», sagt Kampagnenleiterin Fürst. Bedingt heisst: Stürzt das Gesetz an der Urne ab, käme die Gletscherinitiative doch wieder aufs Tapet.

