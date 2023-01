Blocher vs. Ogi: Wie die SVP um ihre Klimapolitik stritt

Klima-Referendum Die Energiewende der SVP: Wie Blocher Ogi in den Schatten stellte Erneut wagt die SVP den Alleingang und probt den Aufstand gegen ein neues Energiegesetz. Dabei forcierte die Volkspartei einst selber Emissionsabgaben und wehrte sich gegen Atomkraft. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 18.01.2023, 18.14 Uhr

Showdown in Einsiedeln: Nationalrat Christoph Blocher spricht im Oktober 1992 an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) zu Bundesrat Adolf Ogi. KEYSTONE

«In meinem Amt werde ich vor allem der Berner sein», sagt Albert Rösti und grinst. Dutzende Augenpaare verfolgen im Berner Kursaal den Auftritt des neuen Energieministers am Stromkongress. Es ist nur ein kurzes Grusswort, zu kurz, um grosse Unterschiede zu seiner Vorgängerin Simonetta Sommaruga zu entdecken. Rösti spricht von einer hehren Aufgabe, den Klimawandel zu stoppen, von Solarziegeln und dem Wasserschloss Schweiz – aber auch von möglichst langen Laufzeiten für AKW und «längerfristig einer gewissen Technologieoffenheit».

Es ist bereits der zweite Auftritt des neuen Energieministers an diesem Tag. Einen Heliflug zuvor hat er am WEF gesprochen. Thema: die Dekarbonisierung im grossen Stil. Der Zufall will’s, am Donnerstag reicht seine Partei das Referendum ein gegen ein Gesetz, das die Dekarbonisierung der Schweiz vorantreiben würde.

Der Aufstand gegen das «Stromfressergesetz», wie es die SVP nennt, steht in einer Linie mit dem klimapolitischen Kurs der Partei in den vergangenen drei Jahrzehnten. Ein ideologischer Grabenkampf zwischen Bern und Zürich, zwischen Adolf Ogi und Christoph Blocher, den beiden prominentesten Figuren der SVP, wirft bis heute lange Schatten auf die Energiepolitik der Sünnelipartei. Das ist eine Geschichte über AKW-Proteste, Autos und die Autonomie der Schweiz.

Als die SVP eine CO 2 -Abgabe wollte

Im Jahr 1987 dümpelt die SVP schweizweit bei etwas mehr als zehn Prozent Wähleranteil, wobei «schweizweit» ein grosses Wort ist für damalige Verhältnisse: In den Städten findet die einstige Bauernpartei fast gar nicht statt, wie eine interne Image-Analyse unterstreicht.

Um zu wachsen, will sich die SVP öffnen. Unter Parteipräsident Adolf Ogi verfasst sie ein Aktionsprogramm, mit dem sie die «Flucht nach vorne» antreten möchte: mehr Umweltschutz, gegen Atomkraft und mit Frauen auf den vordersten Listenplätzen der Nationalratswahlen. Unter anderem spricht sich die SVP – geradezu revolutionär – für eine CO 2 -Abgabe im Verkehr aus. Mit dem Argument, Klimapolitik müsse nach dem Verursacherprinzip geschehen. Weltweit solle sich die Schweiz für einen «aktiven und effizienten Umweltschutz einsetzen», denn «Umweltpolitik ist auch immer Bevölkerungspolitik».

Damit schlägt sich die SVP an den Wahlen wacker; Ende Jahr wechselt Ogi in den Bundesrat. Doch in Zürich wächst der Widerstand gegen den aktuellen Kurs. Dort gibt es einen, der für mehr kämpft als 11 Prozent der Stimmenden: Christoph Blocher, Präsident der Zürcher Kantonalsektion.

Ein Jahr zuvor hat er an der Urne für einen Coup gesorgt, als er den Beitritt der Schweiz zur UNO verhinderte. Nun macht er sich daran, seinen Einfluss in der SVP auszubauen. Er gründet die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns). Neutralität und Migration bleiben bis heute die thematischen Steckenpferde der SVP blocherscher Prägung. Dabei geht häufig vergessen, dass auch die Energiepolitik zu den Kernthemen des Zürchers gehört.

AKW-Totengräber wider Willen

1988 streitet die Schweiz über den Bau eines Atomkraftwerks in Kaiseraugst. Eine ganze Generation Linker und Grüner erlebt in den Protesten ihren politischen Erweckungsmoment, aber letztlich ist es eine Gruppe von Atomfreunden um Christoph Blocher, die dem Projekt im Parlament den Todesstoss gibt. Blocher kämpft für Entschädigungen des halb fertigen Baus, denn er ist damals nicht nur in der Umwelt- und Energiekommission des Nationalrats, sondern auch im Verwaltungsrat der für das AKW verantwortlichen Motor Columbus AG. Gleichzeitig erhofft er sich von einem raschen Ende der leidigen Geschichte, dass die Kernkraft bald wieder aufersteht.

In der Folge treten die Unterschiede zwischen Blocher und Ogi immer stärker zu Tage. Noch 1990 unterstützt zwar die Parteispitze die Europapolitik des Bundesrats, der sich dem europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anschliessen will – doch Blocher spürt, dass die Basis anders tickt. Schliesslich sucht er den offenen Konflikt mit Umweltminister Ogi und findet ihn in der Energiepolitik. An der Delegiertenversammlung von Einsiedeln führt er den Protest gegen eine Verfassungsänderung an, die Ogi entscheidend geprägt hat: den Energieartikel.

Er lautet: «Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende, breit gefächerte und sichere wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch ein.» Es wäre der Startschuss für den Ausbau von Erneuerbaren – und eine weitere Absage an die Atomkraft. Blocher ficht fürs Referendum.

SVP-Nationalräte protestieren nach der Schlussabstimmung zu der parlamentarischen Initiative «21.501 – Indirekter Gegenentwurf zur Gletscher-Initiative. Netto-null-Treibhausgasemissionen bis 2050» während der Herbstsession der eidgenössischen Räte am Freitag, 30. September 2022, im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex) Anthony Anex/KEYSTONE

Aufstieg und Niedergang der Autopartei

Der Showdown in Einsiedeln endet im Patt zwischen dem Zürcher und dem Berner Flügel. 97 Delegierte stellen sich hinter Ogi und 97 hinter Blocher. Die SVP beschliesst Stimmfreigabe. An der Urne verliert Blocher drei Jahre nach Tschernobyl zwar krachend, aber die Basis für die Oppositionsrolle in der Klimafrage ist gelegt. Offen zweifelt Blocher den menschgemachten Klimawandel an.

Das hat auch wahltaktische Gründe. In den frühen Neunzigern hat die Autopartei rasch Fahrt aufgenommen und droht jetzt andere bürgerliche Parteien zu überholen. Freiheit und fossile Energie – das passt gut zusammen. Auch in der Aussenpolitik findet Blocher dort Verbündete: Gemeinsam bodigen sie den EWR-Beitritt. Mit diesem Erfolg setzt sich Blocher in der SVP durch und startet den Siegeszug der neuen Rechtspartei. Fährt die Autopartei anfänglich noch im Seitenwagen mit, geht sie bald komplett in der SVP auf.

Ein Solarpreis für den SVP-Bundesrat

Ogi verlässt seinen Pfad zwar selten. Er wirbt für Erneuerbare und sparsames Eierkochen, aber in der SVP bestimmen wichtige Weggefährten Blochers, wie etwa Garagist Walter Frey, den energiepolitischen Kurs. Eine einst ambitionierte Energiestrategie endet damit, dass sich die Schweiz im Ausland mit CO 2 -Zertifikaten eindecken muss, um ihre Ziele zu erreichen. Als Ogi im Jahr 2000 den Europäischen Solarpreis gewinnt, ist die Schweiz bereits dabei, ihre einstige Vormachtstellung in dieser Technologie zu verlieren. Unverändert steht dagegen seither die Position der SVP in der Energiepolitik.

Nun ist wieder ein Berner SVP-Vertreter Energieminister. Der Zufall will’s, Albert Rösti stammt gar aus demselben Dorf wie Ogi. Noch dazu ist seine Wahl ein Sieg der Berner über die Zürcher Kantonalsektion. Zwar ist heute nicht mehr viel zu spüren von den einstigen Differenzen. Gleichwohl wird spannend zu beobachten, wie er sich mit der wissenschaftskritischen Haltung seiner Partei arrangiert. Mit dem Referendum gegen den jüngsten Ausbau der Erneuerbaren hat sich die SVP den ersten Prüfstein gleich selbst gelegt.

