Mitte-Chef Gerhard Pfister fordert Klimazölle und Lenkungsabgaben

Klima Der radikale Plan des Mitte-Präsidenten: Pfister fordert neue Klimazölle und Lenkungsabgaben Wer sich klimaschädlich verhält, soll dafür zahlen. Auch auf importierte Waren soll eine CO 2 -Abgabe erhoben werden, verlangt Mitte-Präsident Gerhard Pfister. Ist das «Protektionismus im grünen Mäntelchen», wie Kritiker sagen? Maja Briner Jetzt kommentieren 24.06.2022, 17.00 Uhr

Mitte-Präsident Gerhard Pfister schlägt einen grossen Wurf in der Klimapolitik vor. Bild: Anthony Anex / Keystone

«Radikal» ist eigentlich kein Wort, das zu Mitte-Präsident Gerhard Pfister passt. Doch sein jüngster Vorstoss in der Klimapolitik hat es in sich. Er will das CO 2 -Gesetz neu schreiben - und eine Lenkungsabgabe sowie eine Art Klimazoll einführen. Genauer: Alle Treibhausgasemissionen im Inland sollen gemäss Verursacherprinzip mit einer Abgabe belegt werden. Diese soll so hoch sein, dass die Emissionen wie gewünscht sinken. Klimaschädliche Güter wie beispielsweise Benzin oder Stahl würden also teurer, damit der Verbrauch sinkt. Betroffen wären auch alle Flüge, die in der Schweiz starten.

Der zweite Pfeiler betrifft die Einfuhr: Auf importierte Produkte soll ebenfalls eine Emissionsabgabe erhoben werden, eine Art «Klimazoll» also. Das soll verhindern, dass die Schweizer Wirtschaft einen Standortnachteil erleidet. Die Einnahmen aus der Abgabe sollen an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurückverteilt werden. Je nachdem, wie klimaschädlich ihr Verhalten ist, würden Konsumenten und Firmen unter dem Strich profitieren oder draufzahlen.

Es wäre ein grosser Wurf. Mitte-Nationalrätin Marianne Binder, die den Vorstoss mitunterzeichnet hat, sagt: «Es braucht neue Anstösse. Der bisherige Weg brachte ganz offensichtlich nicht den erhofften Erfolg.» Das Prinzip sei simpel: «Wer die Umwelt benutzt, bezahlt dafür, wie man das bei jeder anderen bezogenen Leistung auch tut.» Das entspreche dem Verursacherprinzip, das in der Verfassung verankert ist.

System soll einfacher und wirksamer werden

Der Vorschlag stammt aus der Feder zweier Experten: Peter Richner, Leiter Forschungsschwerpunkt Energie bei der Empa, sowie Gianni Operto, Präsident von AEE Suisse. Pfister hat ihn wortwörtlich übernommen. Der Ansatz möge radikal erscheinen, schrieben die beiden Experten in einem Gastkommentar in der «NZZ», er sei aber verständlich und konsequent auf das Ziel der Emissionsreduktion ausgerichtet. Richner sagt:

«Alle Treibhausgasemissionen müssen einen Preis bekommen.»

Dadurch würde es sich lohnen, auf erneuerbare Energien und energieeffiziente Lösungen zu setzen. Das heutige System sei kompliziert und teilweise nicht durchdacht. Ein Beispiel: Heute gibt der Bund vor, wie viel Gramm CO 2 pro Kilometer Neuwagen im Schnitt ausstossen dürfen. «Abgesehen davon, dass die Regel nur für neue Autos gilt: Es wird nicht berücksichtigt, wie viel jemand fährt», sagt Richner. «Dabei ist es viel schlimmer fürs Klima, wenn jemand mit einem energieeffizienten Auto 25’000 Kilometer pro Jahr fährt, als wenn jemand mit einem ‹Spritfresser› 5000 Kilometer macht.»

Das CO 2 -Gesetz müsse schlanker, wirksamer und verständlicher werden, finden die beiden Experten. Kritiker warnen indes vor einem «Bürokratiemonster», wenn auch für importierte Produkte eine Klima-Abgabe fällig würde. Richner widerspricht: «Es stimmt, dass es einen zusätzliche Aufwand gäbe, aber eine Hexerei ist es nicht. Und vor allem entfiele in anderen Bereichen viel Aufwand, weil etwa Subventionen gestrichen würden.»

Pfister: «Müssen langfristiger denken»

Pfister erklärt, er wolle mit seinem Vorstoss dem Diskussionsbeitrag aus Wissenschaft und Expertenkreisen politisches Gehör verschaffen. «Nach Gesprächen mit den Autoren bin ich überzeugt: Es ist ein wichtiger Denkanstoss für die Zukunft, aber selbstverständlich nicht für die laufende Beratung des CO 2 -Gesetzes gedacht.» Man müsse sich die Frage gefallen lassen, ob man mit den aktuellen Massnahmen die Klimaziele erreiche. «Ich bin überzeugt, dass wir langfristiger denken müssen.»

Mit seinem Vorstoss kann Pfister zudem einen eigenen Akzent in der Klimapolitik setzen - und sich gegen links und rechts abgrenzen. Doch hat er auch eine Chance im Parlament und vor dem Volk? Die letzte Revision des CO 2 -Gesetzes scheiterte nicht zuletzt an den höheren Benzinpreisen und der Flugticketabgabe. Pfister kritisierte damals, man habe das Gesetz überladen. Und nun dieser Vorstoss?

Wie will Herr Pfister das seinen Wählern verkaufen?

Aus Sicht von Grünen-Präsident Balthasar Glättli ist der Vorschlag politisch kaum mehrheitsfähig. Für eine Lenkungswirkung müssten Flüge und Benzin rasch massiv teurer werden. «Der Vorschlag stösst die nötigen Investitionen nur indirekt und langsam an», sagt Glättli. «Zudem funktioniert bei Mietwohnungen die Lenkung nicht: Wenn die Eigentümer beim Sanieren sparen, explodieren die Nebenkosten der Mietenden.» Für eine sozial verträgliche Klimawende brauche es staatliche Investitionen, etwa ein Heizungsersatz-Programm.

Auf mehr Wohlwollen stösst Pfisters Vorschlag bei der SP. Fraktionschef Roger Nordmann findet den Vorstoss prüfenswert. «Die Absicht ist richtig», sagt er. Zwei Vorbehalte hat er allerdings. «Aus unserer Sicht braucht es neben einer Verteuerung der fossilen Energieträger auch Subventionen, zum Beispiel für den Ersatz alter Heizungen. Sonst ist es zu ungerecht.» Der zweite Vorbehalt: Auch Nordmann zweifelt daran, dass die Idee mehrheitsfähig ist. «Ich weiss nicht, wie Herr Pfister das seiner Wählerschaft schmackhaft machen will.»

Die gleichen Bedenken hat GLP-Präsident Jürg Grossen. Er spricht von einem «spannenden» Vorschlag; er freue sich, dass vermehrt auch andere Parteien Lenkungsmassnahmen unterstützten. Er habe aber «Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieses Vorschlages und an der geschlossenen Unterstützung durch die Mitte-Partei».

Auf der anderen Seite kommt auch Widerstand vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Er hält zwar eine Lenkungsabgabe für den wirksamsten und effizientesten Ansatz; diese müsse aber zwingend international abgestimmt sein, da beträchtliche Herausforderungen im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr bestünden, erklärt der Verband. Ein Schweizer Alleingang sei nicht sinnvoll; insbesondere müssten Entwicklungen in der EU, die sich noch in einem frühen Stadium befänden, beachtet werden.

Die EU wälzt derzeit Pläne für eine CO 2 -Grenzsteuer, die zunächst auf Produkte wie Stahl und Zement eingeführt werden soll. Ob die Schweiz teilnehmen würde, ist offen. Es wäre ein erster Schritt in Richtung Pfisters Vorschlag - ein erster Schritt auf einem langen Weg.

