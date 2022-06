Kispi Zürich - Urabstimmung über Duzis- oder Sie-Kultur

Kinderspital Duzen oder Siezen am Spital? In Zürich hat das Personal abgestimmt – das Resultat ist eindeutig In der Privatwirtschaft führen mehr und mehr Unternehmen das «Duzis» über alle Hierarchiestufen hinweg ein. Anders an den Schweizer Spitälern. Ärztinnen und Ärzte, auch «Halbgötter in Weiss» genannt, werden meist mit Sie angesprochen. Am Kinderspital Zürich hat nun eine wegweisende Urabstimmung stattgefunden. Patrik Müller Jetzt kommentieren 21.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alltag auf der Intensivstation im Kinderspital Zürich. Christoph Ruckstuhl/NZZ

«Du-Kultur - Ihre Meinung zählt!» So ist die E-Mail betitelt, die 2900 Mitarbeitende des Kinderspitals Zürich in ihrer Inbox vorgefunden haben. Absender: Dr. Georg Schäppi, CEO des Kinderspitals Zürich. Per Link konnte das Personal über die Einführung der Du-Kultur abstimmen. «Darunter verstehen wir, dass sich Mitarbeitende über alle Berufsgruppen und Hierarchien hinweg in der Regel duzen», erklärt Schäppi dazu in der Mail. Für die Einführung brauche es eine Mehrheit von zwei Dritteln.

Auf Anfrage sagt Schäppi, das Interesse an dieser kulturellen Frage sei sehr gross gewesen. Das Resultat will er erst nächste Woche an einer Mitarbeiterinformation bekanntgeben. Informationen von CH Media zeigen aber: Das Votum ist eindeutig, das «Du» kommt.

Schäppi will das noch nicht kommentieren und sagt bloss, er persönlich begrüsse eine offene und zugängliche Unternehmenskultur. Das Duzis wäre nur eine von mehreren Initiativen, die zu weniger Formalität und mehr Offenheit beitragen solle.

Weniger Fehler und mehr Sicherheit dank Du-Kultur

Auch ihn darf das Personal duzen: Georg Schäppi, Chef des Kinderspitals Zürich. HO

Schäppi geht es aber nicht nur um Symbolik, sondern auch um den Abbau von Hierarchien. Er verweist auf Untersuchungen, die zeigten, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe in Spitälern die Fehlerrisiken verringern und somit die Sicherheit verbessern kann. «Ein vertrautes Team weist sich eher auf Fehler hin, wenn es einen gegenseitigen informellen und vertrauensbasierten Umgang hat.» Salopp ausgedrückt: Ein junger Assistent wagt eine Chefärztin eher darauf hinzuweisen, dass sie womöglich etwas falsch macht, wenn er ihr «Du» sagen kann.

Das Kispi gehört mit der Du-Kultur zu den Pionieren der Branche. Während Unternehmen wie Ikea, Amag, Swisscom und die Zurich-Versicherung das Duzis schon seit längerem kennen, sind die Spitäler zurückhaltender mit solchen Empfehlungen. Schäppi räumt ein, dass sicher nicht alle Angestellten einen Paradigmenwechsel gut finden. Aber die Regel wäre auch nicht zwingend. Wünsche jemand weiterhin mit Sie angesprochen zu werden, dürfe er das verlangen. Ohne solche Ansage aber gelte das Du.

Per Du schon im Bewerbungsgespräch

Unternehmen, die diesen Paradigmenwechsel vornehmen, stehen vor der Frage, ab wann jemand mit Du angesprochen werden soll. Bei neuen Mitarbeitenden schon im Bewerbungsgespräch - oder erst nach Vorliegen des Arbeitsvertrags? Auch das will das Kispi am 29. Juni bekanntgeben. Klar ist schon jetzt, dass das Du nur unter dem Personal gilt. Patientinnen und Patienten ab 16 Jahren werden weiterhin gesiezt. Und diese wiederum siezen auch das Arzt- und Pflegepersonal.

Eine ähnliche Grundregel haben im Spitalsektor bislang das Kantonsspital Winterthur und seit Anfang Monat auch das Zürcher Triemli.

Andere von CH Media befragte Spitäler verzichten auf Vorgaben. So teilt das Kantonsspital St. Gallen mit, das Du sei weit verbreitet, durchaus auch über die verschiedenen Berufsgruppen und Hierarchiestufen hinweg. Aber es sei den Mitarbeitenden und Vorgesetzten überlassen, ob sie sich duzen oder lieber siezen (lassen): «Wir machen hierzu keine Vorgabe und sind damit bisher gut gefahren.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen