Kindesentführung: Schweiz liefert Mutter an Frankreich aus

Kindesentführung Mädchen taucht elf Jahre nach Entführung in der Schweiz auf – der Vater darf nicht einmal ein aktuelles Foto von ihr sehen Eine Französin entführt nach einem Sorgerechtsstreit ihr eigenes Kind. Nach elfjähriger Flucht wird sie bei einer Polizeikontrolle in der Schweiz aufgespürt. Die Schweiz liefert die Frau an Frankreich aus, die unterdessen 16-jährige Tochter bleibt aber im Land. Ihr Vater leidet: Er hat kaum Chancen auf ein Wiedersehen. Kari Kälin 03.08.2022, 05.00 Uhr

Der Vater hat seine Tochter letztmals als Kleinkind gesehen. Bild: Screenshot/RTS

Am Ursprung des Dramas steht ein Scheidungsstreit, der in ein Gerangel um das Sorgerecht und schliesslich in eine Entführung mündete. Ende Februar 2011 tauchte eine Mutter aus Carqueiranne im Süden Frankreichs mit der damals fünfjährigen Camille unter. Der Vater, früher Militärpilot bei der französischen Luftwaffe, hatte keine Ahnung, wo sie sich mit ihrer Tochter versteckte. Ein Gericht hatte sich für die gemeinsame Obhut entschieden. Das heisst, Camille sollte abwechslungsweise bei ihrer Mutter und ihrem Vater wohnen.