Nach Entführung in die Schweiz: Tochter verteidigt ihre Mutter

Westschweiz Mutter verschleppt Tochter in die Schweiz und versteckt sie – das sagt die Minderjährige zum Entführungsdrama Sie floh mit ihrer kleinen Tochter aus Frankreich, weil der Vater sich an ihr sexuell vergangen habe. Nach elf Jahren Flucht flog die Mutter bei einer Verkehrskontrolle im Kanton Waadt auf. Im Drama meldet sich jetzt erstmals die unterdessen 17-jährige Tochter zu Wort. Sie nimmt ihre Mutter in Schutz und bekräftigt die Missbrauchsvorwürfe. Kari Kälin Jetzt kommentieren 12.01.2023, 10.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Vater hat seine Tochter seit Weihnachten 2010 nicht gesehen. Screenshot: karlzero.tv

Die 17-jährige Camille trägt einen beigen Pulli und schwarze Hosen, ihr Gesicht ist verborgen. In einem Videobeitrag, das ein französischer Onlinekanal kurz vor Jahresende ausstrahlte, verkündet die junge Frau eine Kernbotschaft, die auf Youtube bereits mehr als 60'000 Personen anklickten: Ihr Vater habe sie physisch, psychisch und sexuell misshandelt. Die französische Justiz sei inkompetent und ihre Mutter unschuldig.

Camilles Worte drangen eine Woche vor einem Berufungsprozess in Aix-en-Provence an die Öffentlichkeit. Sie machten auf den sozialen Medien die Runde und wurden allein auf Youtube mehr als 60'000 Mal angeklickt. Beim Prozess bekam das Gericht die Aussagen zu hören. Es teilte Camilles Einschätzung nicht und verurteilte die 48-jährige Mutter, ehemalige Offizierin der französischen Armee, zu einer Haftstrafe von 33 Monaten. Im September hatte sie ein Gericht in Toulon zu fünf Jahren Haft verurteilt, auch weil sie ihren Ex-Mann fälschlicherweise des Missbrauchs bezichtigt habe. Diesen Vorwurf liess das Berufungsgericht fallen.

Der Vater, früher Militärpilot bei der französischen Luftwaffe, bezeichnete dieses Verdikt als «Katastrophe», wie die Westschweizer Onlinepublikation «Le Matin» berichtete. «Meine Ex-Frau von der Falschanschuldigung freizusprechen, heisst im Umkehrschluss, dass mich die Justiz als Vergewaltiger betrachtet. Dabei basieren die Anschuldigungen auf Lügen, die ständig wiederholt werden.»

Vater hat Tochter seit Weihnachten 2010 nicht mehr gesehen

Der Vater hat seine Tochter seit Weihnachten 2010 nicht mehr gesehen. Sie lebt in einem Heim im Kanton Waadt, zuständig für sie ist die Kesb. Camille will ihren Erzeuger nicht sehen. «Wenn ich gewollt hätte, hätte ich ihn schon lange jederzeit besuchen können.» Der Vater sagt: «Ich würde sie immer noch gerne treffen, doch sie wird von ihrer Mutter ferngesteuert.» Sie habe ihn als Bösewicht abgestempelt, deshalb habe sich seine Tochter von ihm abgewendet.

Am Ursprung des Kriminalfalls steht eine gescheiterte Ehe in der südfranzösischen Stadt Carqueiranne. Ein Gericht sprach den Eltern die geteilte Obhut zu, Camille sollte abwechslungsweise bei Mutter und Vater wohnen. Mit etwa fünf Jahren schilderte Camille zuerst ihrer Grossmutter, dann ihrer Mutter detailliert, wie sich ihr Vater an ihr vergehe. Die Mutter suchte mit der Tochter den nächsten Polizeiposten auf und zeigte ihren Vater an.

Im Videobeitrag sagt Camille, der Polizist habe sie nicht ernst genommen und ausgelacht. Camille wurde von einem Psychiater und einer Gynäkologin untersucht, beide fanden keine Anzeichen auf Missbrauch. Die Staatsanwaltschaft eröffnete kein Strafverfahren und stellte keine Ermittlungen mehr an. Die Mutter sah, so ihre Version, deshalb keine andere Möglichkeit, als mit Camille unterzutauchen, um sie vor ihrem Vater zu schützen. Sie wurde im Schengener Informationssystem SIS zur Fahndung ausgeschrieben.

Youtube

Mutter flog bei Verkehrskontrolle auf

Der Vater suchte mit Plakaten und Medienauftritten nach Camille. Doch erst elf Jahre nach der Flucht, am 22. Februar 2022, erhielt er ein Lebenszeichen von ihr. Die Mutter flog bei einer Verkehrskontrolle in Morges im Kanton Waadt auf. Die Schweiz lieferte sie Anfang August nach Frankreich aus, das Bundesgericht lehnte einen Rekurs dagegen ab.

Die Mutter lebte mit Camille die letzten fünf Jahre ihrer Flucht in der Schweiz, unter falscher Identität. Gemäss dem Videobeitrag schlug sie sich mit kleinen Arbeiten durch. Der Anwalt des Vaters sagte gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS, sie habe sich einer sektenartigen evangelischen Gemeinschaft angeschlossen.

Der Anwalt der Mutter widersprach, sie habe bei keiner Sekte oder extremistischen religiösen Bewegung mitgemacht. Im nun ausgestrahlten Videobeitrag dankt Camille ihrer Mutter für die Flucht. «Sie hat mich vor meinem Vater geschützt.» Nachdem sie Frankreich verlassen hatten, «fühlte ich mich extrem erleichtert und sicher vor der Gefahr, die mein Vater für mich darstellte. Ich hatte meine Mutter an meiner Seite, das war alles, was für mich zählte. Sie hat mich vor meinem Vater geschützt.»

Vater sieht sich als Opfer

Camille sagt, sie habe ein normales Sozialleben geführt, Freunde getroffen und die Schule besucht. Aktuell absolviert sie das Gymnasium. Sie hoffte auf einen Freispruch vor Berufungsgericht, damit sie mit ihrer Mutter ein normales Leben in der Schweiz führen könne. Sie kritisiert, die französische Justiz sei unfähig gewesen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Camille hat im Oktober ihren Vater bei den Waadtländer Staatsanwaltschaft wegen des Missbrauchs angezeigt. Sie schilderte auch, er habe ihr gedroht, ihrer Mutter schlimmen Schaden zuzufügen, falls sie jemandem etwas über den Missbrauch erzähle. Er habe sie manchmal in einem dunklen Zimmer eingesperrt. Auf Twitter erlebte Camilles Mutter unter dem Hashtag «J'aurais fait comme elle» (Ich hätte wie sie gehandelt) eine Welle der Solidarität.

Derweil leidet der Vater. Er sieht sich als Opfer einer Verschwörung seiner Ex-Frau, weist alle Vorwürfe zurück. «Ich bin sauber, habe nie ein Verbrechen begangen.» Es gebe nirgends ein medizinisches Attest, das ihn belaste, sagte er zu «Le Matin». Seine Tochter werde später einmal unter grossen psychischen Schwierigkeiten leiden, weil die Mutter sie dem Vater vorenthalten und im Versteckten mit ihr gelebt habe. «Das macht mich traurig.»

Die 30'000 Euro Genugtuung, die ihm das Gericht zusprach, sind für ihn kein wirkliches Trostpflaster. Seine Tochter hat sich von ihm abgewendet. Im August sagte er gegenüber CH Media: «Ich weiss nicht einmal, wie sie aussieht. Ich darf nicht einmal aktuelle Fotos von ihr erhalten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen