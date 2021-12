Ukraine: Schweiz nicht mehr bei Friedensverhandlungen dabei

Ukraine «Schnelle Erfolge schwierig» – die Schweiz sitzt bei den Friedensverhandlungen nicht mehr am Tisch Aussenminister Ignazio Cassis lädt zu einer Ukraine-Konferenz nach Lugano. In den OSZE-Gremien verschwinden derweil die eidgenössischen Akteure. Das sorgt für Kritik. Pascal Ritter Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Ein ukrainischer Soldat kauert in einem Schützengraben in der Nähe von Lugansk in einer Aufnahme vom 28. Dezember 2016. Die Schweiz nahm anfangs eine wichtige Rolle bei Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien ein. Vadim Kudinov / EPA

Als bewaffnete Männer in grünen Uniformen im März 2014 die ukrainische Halbinsel Krim besetzten, war Didier Burkhalter (FDP) Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Der damalige Aussenminister präsidierte damit die Organisation, in der sich Russland, als dessen Soldaten sich die grünen Männchen entpuppten, noch regelmässig mit Westeuropa und den USA zu Sicherheitsthemen austauscht.

Burkhalter reiste später nach Minsk und nach Moskau und versuchte, im Konflikt zu vermitteln, der sich zu einem Bürgerkrieg in der Ostukraine ausweitete. Im September 2014 trafen sich die Konfliktparteien in der belarussischen Hauptstadt Minsk und beschlossen einen ersten Waffenstillstand. Unter das Abkommen setzte die Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini als Vertreterin der OSZE ihre Unterschrift.

Didier Burkhalter nach einer Sitzung der EU-Aussenminister in Brüssel am Montag, den 12 Mai 2014. Burkhalter hatte den Vorsitz der OSZE inne. Yves Logghe / AP/AP

Im Lauf der nächsten Jahre hielten Schweizer Diplomaten mehrere wichtige Posten in den multilateralen Verhandlungen. Diese Ära ist zu Ende.

Diplomaten-Exodus aus der OSZE

Zuletzt verlor die Schweiz gleich drei Spitzendiplomaten innerhalb der OSZE. Im Juli wurde Thomas Greminger nicht mehr als Generalsekretär wiedergewählt. Kurz darauf wechselte Heidi Grau von ihrem Posten als OSZE-Sonderbeauftragte für die Ukraine als Botschafterin in die georgische Hauptstadt Tiflis. Schon im Juni war Toni Frisch pensioniert worden. Der 75-Jährige hatte während sechs Jahren für die OSZE die humanitäre Hilfe im ostukra­inischen Kriegsgebiet koordiniert. In einem Interview mit «swissinfo.ch» sagte er: «Leider ist die Schweiz aktuell im Minsker Prozess nicht mehr so prominent vertreten wie früher – wir stellten während dreier Jahre den Generalsekretär sowie mehrere Spezialvertreter –, auch ich bin nicht durch eine Schweizerin oder einen Schweizer ersetzt worden.»

Er bedaure, dass die Schweiz hier keine Kontinuität erreichen konnte. Auf Anfrage dieser Zeitung sagt Frisch:

«Der Friedensprozess ist komplex. Es ist schwierig, schnelle Erfolge vorzuweisen. Offenbar wurden darum die Prioritäten anders gesetzt.»

Toni Frisch koordinierte für die OSZE die humanitäre Hilfe im Kriegsgebiet. Er bedauert, dass die Schweiz nicht mehr so stark involviert ist. Marion Wannemacher / Neue Nidwaldner Zeitung

Aussendepartement wehrt sich gegen Kritik

Simon Geissbühler leitet die Abteilung Frieden und Menschenrechte im Aussendepartement. Er sagt:

«Die Tatsache, dass die Schweiz im Moment weniger mit dem Ukraine-Konflikt betrautes Personal bei der OSZE hat, bedeutet nicht, dass die Schweiz ihr Engagement verringert.»

Die Ukrainekonferenz, die im Sommer 2022 in Lugano stattfindet, zeige, dass «die Stabilität und der Wohlstand der Ukraine für das Aussendepartement hohe Priorität» habe.

Er verweist zudem auf den Besuch von Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) Ende Oktober in Kiew und die direkte Schweizer Friedensförderung in der Ukraine. «Wir unterstützen zum Beispiel Dialogprojekte in der Ostukra­ine, helfen im Umgang mit Minen oder setzen uns für die Einhaltung des Völkerrechts durch die Konfliktparteien ein», sagt Geissbühler.

Simon Geissbühler leitet die Abteilung Frieden und Menschenrechte im Aussendepartement. Er sagt, die Schweiz engagiere sich mehr den je in der Ukraine CHM

Dass der Ukrainekonflikt für die Schweizer Aussenpolitik wichtig bleibt, zeigen die jüngsten diplomatischen Besuche. Neben Cassis reiste dieses Jahr auch Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP) in die Ukraine. Im Jahr zuvor besuchte Simonetta Sommaruga (SP) als Bundespräsidentin das Land.

