Heikel Fragen: Wie viel Mut bringen die Bischöfe gegen Rom auf?

Katholische Kirche Wie viel Mut bringen die Schweizer Bischöfe gegen Rom auf? Bei den Katholiken steht eine heikle Debatte an. Papst Franziskus will die Gläubigen zur Zukunft der Institution befragen. Die grosse Frage aber ist: Wagen es die Schweizer Bischöfe, noch zusätzliche brisante Reformfragen zu stellen - und notfalls einen Konflikt zu riskieren? Lucien Fluri 06.08.2021, 05.00 Uhr

Wie weit wird er sich auf die Äste hinaus wagen? Felix Gmür, Bischof von Basel. Henry Muchenberger

Geht es um heikle Fragen, gilt in der katholischen Kirche bis heute: «Roma locuta – causa finita.» Zu gut Deutsch: Wenn Rom ein Machtwort gesprochen hat, ist die Angelegenheit erledigt. Die Basis hat nichts mehr zu melden.

Nun soll dies für einmal umgekehrt sein, so ist zumindest die Hoffnung unter Gläubigen. Ab Oktober will Papst Franziskus die Meinung des Kirchenvolkes besser kennen lernen. Er hat dazu den «synodalen Weg» ins Leben gerufen. Bis im Frühling 2022 sollen sich die Gläubigen in Kleingruppen in ihren Bistümern zur Zukunft der Kirche äussern. Die Meinungen werden dann auf Bistumsebene gesammelt. 2023 soll alles an einer Bischofssynode in Rom diskutiert werden.

Die grosse Frage ist: Welche Fragen wird der Vatikan stellen? Noch sind diese nicht bekannt. Doch wer entscheiden kann, welche Fragen gestellt werden, bestimmt zu einem gewissen Teil bereits die Antworten mit – und hat viel Einfluss darauf, was am Ende in Rom diskutiert wird. Ein Beispiel: Wird überhaupt gefragt, ob sich die Gläubigen auch Frauen im Priesteramt vorstellen können?

Einzigartige Chance, sich in den weltweiten Diskurs einzubringen

Im Bistum Basel hat man erkannt, welche Bedeutung die Vorauswahl der Fragen hat. Zuerst einmal will Bischof Felix Gmür den Fragebogen aus Rom abwarten. Er behält sich aber vor, diesen mit eigenen Fragen zu erweitern, wie aus dem grössten Schweizer Bistum zu vernehmen ist. Zwar gehe man davon aus, dass der Papst sich der «Umbrüche in der Kirche» bewusst sei und auch die Fragen stellen werde, die «für die Gläubigen in der Schweiz relevant sind», sagt Gmürs Sprecher Hansruedi Huber. «Sollten aber Fragen fehlen, die als relevant erachtet werden, gibt es vielleicht Zusatzfragen.» Welche Fragen zwingend enthalten sein müssen, beantwortet das Bistum allerdings noch nicht. Gmür, der auch Präsident der Schweizer Bischofskonferenz ist, betont: Man habe nun die «einzigartige Chance, sich in den weltweiten Diskurs in die Kirchenentwicklung einzubringen.»

Simone Curau-Aepli, Präsidentin Katholischer Frauenbund Andrea Stalder

«Unglaublich gespannt» auf die vorgelegten Fragen ist Simone Curau-Aepli. Sie ist Präsidentin des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes (SKF) und arbeitet bei der reformorien­tierten «Allianz Gleichwürdig ­Katholisch» mit. «Welche Fragen gestellt werden, hat Konsequenzen darauf, welche Antworten kommen», sagt die Thurgauerin. «Ich bin neugierig, wie weit sich Bischof Felix Gmür auf die Äste hinauswagt.» Curau sieht das Unterfangen durchaus als risikoreich an für die Schweizer Bischöfe: Fragen zu stellen, heisse auch, die Konsequenzen nicht zu fürchten, sagt Curau, die selbst zahlreiche Fragen hat: zur Partizipation von Frauen in allen Prozessen und Gremien über eine zeitgemässe Sexualmoral bis hin zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.

«Die Kirche steht an einem Kipppunkt»

Offen bleibt: Was ist, wenn sich die Basis gegen die offizielle Lehre stellt? Wenn sie sich etwa für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare aussprechen würde? Im Bistum Basel geht man davon aus, dass Abweichungen zur traditionellen Lehre «wahrscheinlich» sein werden. Nach dem genauen Umgang damit gefragt, gibt sich das Bistum zurückhaltend und betont einzig: Man könne so immerhin «in einen Verständigungsprozess gelangen».

Simone Curau warnt: «Man darf nicht zuhören und dann keine Entscheide fällen. Die Antworten müssen Konsequenzen haben», sagt sie. «Wenn keine Entscheide gefällt werden, und ich habe Bedenken in diese Richtung, dann wird die Enttäuschung unter den Katholikinnen und Katholiken sehr gross sein.» Curau sieht die Kirche an einem Kipppunkt. Wie ernst die Vertreter der Amtskirche das Umfrageergebnis nähmen und ob dieses tatsächlich Konsequenzen habe, bestimme mit, «wie lange engagierte Leute noch daran glauben, dass sich die Kirche von innen verändern lässt». Wie andere Bistümer den Fragekatalog handhaben, ist noch nicht ganz klar. Im Bistum Chur ist man mit den Vorbereitungen noch nicht so weit, schlicht weil Joseph Bonnemain noch nicht lange im Amt ist. Klar ist: Zum Auftakt soll es im Oktober ein Treffen junger Leute geben. Sie sollen Impulse setzen, welche Themen besprochen werden.

Im Bistum Basel will man allen Anschein vermeiden, dass die Kirchenoberen die Umfrage zu sehr steuern oder zu viel Einfluss nehmen. Das Bistum lässt die Umfrage bei den diskutierenden Kleingruppen deshalb vom Meinungsforschungsinstitut GFS Bern durchführen und veröffentlichen. Die Neutralität und Professionalität eines bekannten Forschungsinstituts erachtet man als entscheidend, damit die Gläubigen Vertrauen in den ganzen Prozess haben.