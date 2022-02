«Kassensturz»-Bericht Prekäre Arbeitszeiten bei Coop-Bäckerei in Schafisheim Ein Bericht der SRF-Sendung «Kassensturz» richtet happige Vorwürfe an die Grossbäckerei des Detailhändlers. Mitarbeitende würden mit Tricks bei der Einteilung an ihr Limit gebracht, heisst es im Beitrag des Magazins. Argovia Today 09.02.2022, 08.54 Uhr

In Schafisheim wird im Akkord geknetet und gebacken. Die Coop-Grossbäckerei produziert jährlich 60’000 Tonnen Brot und Backwaren. (Symbolbild) Keystone

Ein Coop-Bäcker, der anonym bleiben möchte, berichtet in der Sendung, er müsse immer wieder sechs Tage in der Woche arbeiten, um seine Minusstunden aufzuholen. Er muss demnach in der Grossbäckerei in Schafisheim vertraglich vereinbart 41 Stunden arbeiten. «8 Stunden 12 Minuten müsste ich arbeiten. Aber ich mache nur 7 Stunden 50 oder 7 Stunden 36. Da häuft sich das Minus an und deswegen müssen wir auch am Samstag arbeiten», sagt er. Deswegen komme das Privatleben häufig zu kurz.