Pendlerstress: Ukrainerin darf jetzt doch nach Basel ziehen

Kantonswechsel Happy End für Ukrainerin mit Pendlerstress: Sie darf jetzt doch in den Kanton Basel ziehen Sie musste täglich fast vier Stunden vom Kanton Luzern nach Basel pendeln. Jetzt gibt es positive Neuigkeiten für die zweifache Mutter aus der Ukraine: Sie darf ihren Wohnsitz nun doch in den Kanton Basel-Stadt verlegen. Kari Kälin Jetzt kommentieren 18.10.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausflug mit der Gastfamilie: die Mutter aus der Ukraine (2. v. l.) und ihre Kinder bei einer Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee. Privatarchiv

Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine floh die Mutter mit ihren beiden Söhnen (neun und vier Jahre alt) in die Schweiz. Seit Anfang März wohnt sie bei der Familie von Elias Meier im luzernischen Oberkirch. Die Frau mit zwei Universitätsabschlüssen in Wirtschaft und Psychologie fand rasch eine Stelle bei einer Pharmafirma in Basel und bestand die Probezeit. Ihre Grosseltern leben ebenfalls in der Schweiz und helfen bei der Kinderbetreuung.