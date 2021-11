Schweiz: Wie wir abstimmen, so impfen wir auch

Kantonale Unterschiede Wie wir abstimmen, so impfen wir auch: Die Schweiz ist zurück in den alten politischen Schützengräben Je deutlicher das Ja zum Covid-Gesetz war, desto höher liegt die Impfrate eines Kantons. Selbst ein altes Abstimmungsresultat hängt stark mit der Impfrate zusammen. Pascal Ritter Jetzt kommentieren 26.11.2021, 18.45 Uhr

Bilder: Keystone

Mit 67 Prozent geimpfter Gesamt­bevölkerung ist die Schweiz das Schlusslicht in Westeuropa. In Österreich und Deutschland sind mittler­weile über 70 Prozent geimpft, in ­Italien sind es 78, in Frankreich 76 Prozent. Die Zahl der täglichen Erstimpfungen nimmt seit Oktober, als die Einführung der Zertifikatspflicht für einen Anstieg sorgte, stetig ab.

Nur in der nationalen Impfwoche bäumte sich Kurve noch einmal auf.

Nein-Sager-Kantone impfen auch weniger

Zwischen den Kantonen gibt es grosse Unterschiede. Wie lassen sie sich erklären? Die «Schweiz am Wochenende» hat das Zusammenspiel des Impf­fortschritts der Kantone mit verschiedenen Faktoren wie Urbanisierung, Ausländeranteil, Parteienstärke oder steuerbares Einkommen pro Kopf angeschaut. Dabei zeigte sich: Kein anderer Faktor hängt stärker mit der Anzahl Personen, die sich mindestens einmal impfen liessen, zusammen als der Ja-Stimmen-Anteil zur ersten Vorlage des Covid-Gesetzes.

Wo die Zustimmung zum Covid-Gesetz am 13. Juni gross war, ist auch die Impfquote hoch. Wo das ­Gesetz verworfen wurde, haben sich auch weniger Menschen impfen lassen. So sagte Basel-Stadt mit 69 Prozent Ja zur Vorlage. Die Zustimmung war in keinem Deutschschweizer Kanton deutlicher. Praktisch gleich gross ist der Anteil der Bevölkerung, die mindestens eine Impfdosis im Körper hat. Mit einer Impfquote von 71 Prozent liegt ­Basel auch hier an der Spitze. Das Gegenbeispiel ist Appenzell Innerrhoden. Hier sprachen sich lediglich 39 Prozent für das Gesetz aus und die Impfquote liegt bei rekordtiefen 55 Prozent.

Ein Blick zurück auf die Abstimmung über das Epidemiengesetz am 22. September 2013 zeigt zudem, dass sich die Einstellung gegenüber staatlicher Seuchenbekämpfung durch die Coronapandemie seither kaum verändert hat. Auch damals bildeten Basel-Stadt (68 Prozent Ja) und Appenzell Innerrhoden (45 Prozent Ja) die beiden Extreme in der Deutschschweiz. Im Epidemien­gesetz wurde das Vorgehen bei einer Pandemie geregelt, als Covid-19 noch weit weg war. Der Zusammenhang zwischen der Zustimmung zum Epidemiengesetz und der Impfquote ist nur wenig schwächer als der zwischen ­Coronagesetz und Impffortschritt.

Michael Hermann untersucht seit dem Beginn der Krise mit seinem Institut Sotomo die Einstellung der Bevölkerung zu Fragen der Corona­pandemie. Dass die Frage der Impfung nun derart stark mit der Einstellung zum ­Covid-19- und Epidemiengesetz zusammenhängt, erklärt er so:

«Am Anfang der Krise gab es über die Parteienlager eine grosse Einigkeit darüber, wie die Pandemie bekämpft werden soll. Mittlerweile ist dieser Effekt verpufft und es zeigen sich die gleichen Meinungsunterschiede, die schon vor dieser Krise herrschten.»

Bisher wurden die Impfunterschiede zwischen den Kantonen meist mit dem Gegensatz Stadt-Land erklärt. Tatsächlich besteht ein starker Zusammenhang zwischen Impffortschritt und Urbanisierungsgrad.

Die Impfquote weist auf ein Ja am Sonntag hin

Diesen Sonntag ist die zweite ­Abstimmung über das Covid-Gesetz. Bleiben die Parallelen zwischen Impffortschritt und Zustimmung bestehen, gibt es ein klares Ja. Allerdings dürfte die Zustimmung um einiges tiefer ­ausfallen, als die Impfquote. Denn in den meisten Kantonen liegt die Impfrate höher als der Ja-Stimmenanteil bei der ersten Vorlage.