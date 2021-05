Kanton Zug Krummer Millionendeal im Steuerparadies: Strafanzeige wegen Falschbeurkundung gegen Notarin Unter merkwürdigen Umständen hat die Notarin aus Oberägeri die Beurkundung des umstrittenen Verkaufs der Seeliegenschaften an die Nachbarsgemeinde Unterägeri abgetreten. Jetzt sieht sie sich mit einer Strafanzeige konfrontiert. Kari Kälin 28.05.2021, 05.00 Uhr

Trügerische Idylle am Ägerisee: Um den Verkauf von Seegrundstücken tobt ein Streit. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 14. Mai 2021)

Eine Traumresidenz am Ägerisee ist Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. Roland B. (alle Namen geändert) verscherbelte die Liegenschaft, gehalten in Form einer Holdinggesellschaft, am 14. September 2017 hinter dem Rücken seiner Schwester Sybille B. mutmasslich zu einem viel zu tiefen Preis an einen superreichen Einheimischen.

Gegen den Bruder und andere Personen, welche die Transaktion einfädelten, laufen Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (wir berichteten). Die Liegenschaft im zugerischen Oberägeri wurde für 16 Millionen Franken veräussert, ein Gutachten der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner schätzt den Marktwert auf 27 Millionen Franken ein.

Recherchen von CH Media zeigen: Auch die Beurkundung der Seegrundstücke wirft Fragen auf. Oberägeri trat das Geschäft ohne triftige Gründe an die Nachbargemeinde Unterägeri ab. Weshalb die damalige Gemeindemitarbeiterin und Notarin Johanna Z. in den Ausstand trat, weiss die Gemeinde Oberägeri jedenfalls nicht. Das teilte sie Sybille B. zwei Jahre nach dem Verkauf mit.

Keine gesetzlichen Gründe für Ausstand

Aus den Akten, hielt die Gemeinde Oberägeri gegenüber Sybille B. weiter fest, würden sich auch keine Ausstandgründe ergeben. Und:

«Die gesetzlich festgelegten Gründe für einen Ausstand treffen nicht auf dieses Beurkundungsgeschäft zu.»

Oberägeri geht deshalb davon aus, dass die damalige Gemeindemitarbeiterin Johanna Z. «persönliche Gründe» zu einem Ausstand bewogen haben.

Die nebulösen «persönlichen Gründe» sind Gegenstand einer strafrechtlichen Angelegenheit. Sybille B. hat Johanna Z. angezeigt wegen Urkundenfälschung im Amt. Schob die Notarin die Beurkundung kurzerhand nach Unterägeri, damit niemand den krummen Deal zu genau durchleuchten würde?

Tatsache ist: Die Urkundsperson musste gemäss dem Zuger Beurkundungsgesetz sicherstellen, dass der Bruder für die Eigentümer-Gesellschaften verkaufen durfte. Der Bruder durfte mutmasslich nicht verkaufen, und die Notarin war davor gewarnt.

Wie wurde die Beurkundung besiegelt? Zwischen Juli und August 2017 kontaktiert Johanna Z. die Nachbargemeinde Unterägeri, obwohl Oberägeri selber über eine Ersatznotarin verfügte. Mit der Beurkundung betraut wurde eine pensionierte Notarin, die bis vor kurzem in einem kleinen Pensum für Unterägeri tätig gewesen war. Am 22. August erfuhr Roland B. durch seinen Anwalt, dass Unterägeri die Handänderung abwickeln würde.

Ein entscheidendes Dokument fehlte

Johanna Z. behielt in der Angelegenheit aber die Fäden in der Hand und bereitete, das zeigen Recherchen von CH Media, die Beglaubigung pfannenfertig vor. Am 6. September 2017 übermittelte sie der pensionierten Ersatznotarin das Dossier mit Unterlagen zur Transaktion. Ein wesentliches Dokument fehlte: ein Brief von Sybille B. vom Dezember 2015.

Darin warnte sie die Gemeinde Oberägeri, dass ihr Bruder die Seegrundstücke veräussern könnte, ohne die gesellschaftsrechtlichen Formalitäten einzuhalten. Der von ihrem Bruder geplante Verkauf ziele faktisch auf die Liquidation der betreffenden Gesellschaften ab. Er könne nur beurkundet werden, wenn die erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse vorlägen. Das ist der entscheidende Punkt: Sybille B. hätte die Veräusserung der Residenz am Ägerisee – als faktische Liquidationshandlung der Holding – mit ihrem Anteil verhindern können.

Wäre die pensionierte Notarin über Sybille B.s Schreiben vom Dezember 2015 im Bild gewesen, hätte sie von Gesetzes wegen Nachforschungen anstellen – und die Beurkundung womöglich stoppen müssen. Die halbwissende und unter merkwürdigen Umständen installierte Aushilfsnotarin besiegelte schliesslich den Verkauf.

Gutachter hält Beurkundung für ungültig

Die Staatsanwaltschaft, die in dem Fall nur zögerlich ermittelt, schmetterte die Strafanzeige mit einer Nichtanhandnahme ab. Sie sah keinen hinreichenden Verdacht auf eine Gesetzesverletzung. Sie argumentierte unter anderem, Johanna Z. habe das Geschäft gar nicht selber beurkundet und könnte deshalb auch nicht belangt werden.

Sybille B. hat beim Zuger Obergericht gegen die Nichtanhandnahme Beschwerde eingereicht. Sie verweist auf das Zuger Gesetz, gemäss dem auch Vorbereitungshandlungen zum Beurkundungsprozess gehören. Johanna Z. habe die andere Notarin nur vorgeschoben, um den Beurkundungsprozess zu manipulieren.

Gestützt wird Sybille B.s Argumentation durch ein Gutachten von Christian Brückner. Der emeritierte Professor für Privatrecht an der Universität Basel, ein Kenner des Notariatsrechts, hält fest, die Gemeindemitarbeiterin und Notarin Johanna Z. habe der Stellvertreterin aus Unterägeri wesentliche Umstände verschwiegen. Damit sei es dieser verunmöglicht worden, die Beurkundungsverantwortung wahrzunehmen. Brückners Fazit lautet, die öffentliche Beurkundung der Seegrundstücke sei ungültig.

CH Media konnte Johanna Z. nicht für eine Stellungnahme erreichen. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Im Brückners Gutachten steht, sie habe bei späteren Nachfragen zu den Gründen des Ausstandes auf die Verantwortung der Gemeinde verwiesen. Die Gemeinde Oberägeri wiederum sagt, sie könne zur Anfrage von CH Media aufgrund der notariellen Schweigepflicht keine Stellung nehmen. Auch die pensionierte Notarin wollte sich nicht zum Thema äussern.

Die allfällige Falschbeurkundung könnte die Gemeinden Oberägeri und Unterägeri noch teuer zu stehen kommen. Sybille B. hat Schadenersatz angemeldet.