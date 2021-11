Kampfjets «Vorbildlich»: Warum deutsche Politiker bei Viola Amherd abschauen wollen Auch Deutschland muss Milliarden hinblättern, um neue Kampfjets zu kaufen. Das Verteidigungsministerium sollte sich bei der Beschaffung am Schweizer Bundesrat orientieren, finden Berliner Liberale. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Sommer hat sich der Bundesrat für den F-35 als neues Kampfflugzeug für die Schweizer Luftwaffe entschieden. Hier posiert Verteidigungsministerin Viola Amherd vor einer alten FA-18 auf dem Flugplatz Payerne. Bild: Marcel Bieri/Keystone (Payerne, 15. Juni 2021)

Zu Hause muss sie dafür viel Kritik einstecken: Seit Verteidigungsministerin Viola Amherd dem Bundesrat im Sommer beantragt hat, den amerikanischen Kampfjet F-35 zu kaufen, ist die Aufregung gross. Linke wollen per Volksinitiative ein anderes Flugzeug erzwingen. Ihnen behagt nicht, dass sich die Regierung für einen US-Jet entschieden hat. Zudem ist ihnen der F-35 zu teuer.

Amherd verteidigt den Typenentscheid bei jeder Gelegenheit. Immer wieder verweist sie auf das «umfangreiche Evaluationsverfahren». Sowohl technisch als auch finanziell habe der F-35 dort am besten abgeschnitten. Er weise den «höchsten Gesamtnutzen» und die «tiefsten Gesamtkosten» auf. Dass das Verteidigungsdepartement weitgehend transparent machte, welche Kriterien bei der Beschaffung massgeblich waren und wie der Jet in den Tests abschnitt, war ein Novum.

Politische Überlegungen seien in den Entscheid nicht eingeflossen. Entsprechenden Begehren – der Kauf eines europäischen Jets hätte in den Nachbarländern viel Goodwill schaffen können – erteilte Amherd eine Absage. Solche wären nur zum Zuge gekommen, wenn zwei gleichwertige Angebote vorgelegen wären, erklärte sie.

Was im Inland auf Gegenwind stösst, wird im Ausland mit grossem Interesse beobachtet: Die deutsche FDP hält das Schweizer Beschaffungsverfahren sogar für so gut, dass sie es im eigenen Land abkupfern will. Das Vorgehen des Bundesrats ist ihrer Meinung nach «nicht nur vorbildlich, sondern auch bei milliardenschweren Rüstungsentscheidungen mit langfristigen Folgen rational nachvollziehbar». Das hält die Partei in einem parlamentarischen Vorstoss fest. Sie zählte bei der jüngsten Bundestagswahl zu den Gewinnern und dürfte in Berlin bald mit am Kabinettstisch sitzen.

Ein Tornado-Kampfflugzeug der deutschen Bundesluftwaffe landet auf dem Fliegerhorst Büchel (Bundesland Rheinland-Pfalz). Bild: DPA/Keystone

Derzeit beraten Sozialdemokraten, Liberale und Grüne über eine Koalition. Die nächste Regierung wird ein milliardenschweres Rüstungsprojekt erben: Deutschland muss seine altersschwachen Tornado-Kampfjets ersetzen. Aufgegleist wurde die Beschaffung noch von der bisherigen Bundesregierung unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Welches die genauen Kriterien für den Kampfjet-Kauf sind und wie diese ausgewertet werden, ist nach Ansicht der FDP jedoch nicht transparent genug.

Nicht zu viel Politik bei der Beschaffung

Die Öffentlichkeit müsse den «fachlichen Vorschlag» für einen neuen Kampfjet «anhand konkreter Entscheidungskriterien» nachvollziehen können, fordert die Partei mit Verweis auf die Schweiz. Das Nachbarland habe eine umfassende und nachvollziehbare Evaluation durchgeführt, «um die zur Auswahl stehenden Kampfflugzeugmodelle auf Herz und Nieren zu testen», heisst es im FDP-Vorstoss weiter.

Erstaunlich ist allein schon der Umstand, dass deutsche Politiker bei der Verteidigungsministerin des kleinen Nachbarn abschauen wollen. Was ebenfalls bemerkenswert ist: Während hierzulande aktuell vor allem kritisiert wird, dass der Bundesrat beim Kampfjetkauf erst gar keinen politischen Spielraum zugelassen hat, steht die Debatte in Deutschland unter umgekehrten Vorzeichen. Politikerinnen und Politiker wollen verhindern, dass die Beschaffung verpolitisiert wird.

Die FDP befürchtet: Beim Kauf der neuen Jets könnte nicht die militärische Einsatzbereitschaft im Vordergrund stehen, sondern «politisch gesetzte Rahmenbedingungen». Konkret dürften die Interessen der Regierung nicht vor jene der Landessicherheit gestellt werden.

In Berlin soll es ähnlich laufen

Zu ihren Schweiz-Vorschlägen haben die Liberalen einen Katalog mit 38 (!) Fragen an die abtretende Bundesregierung gerichtet. Die soeben veröffentlichten Antworten fallen dünn aus. So will sich die Regierung etwa nicht dazu äussern, welche Schlussfolgerungen sie aus dem Schweizer Beschaffungsverfahren zieht. Für eine eigene Bewertung lägen ihr «keine ausreichenden Informationen» vor.

Mehrfach versichert sie jedoch, dass es hinsichtlich Transparenz in Deutschland ähnlich laufen soll. Explizit ist die Rede von «vergleichbaren Verfahren». Es dürfte also auch an der FDP sein, solche in der neuen Regierung durchzusetzen.

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), deutsche Verteidigungsministerin. Bild: EPA

Die scheidende deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zumindest zeigte gegenüber der NZZ unlängst Verständnis für die Schweiz. Sie verstehe, dass der Bundesrat beim Kampfjetkauf einen technischen und nicht einen politischen Entscheid getroffen habe.