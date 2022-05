Kampfjet-Deal Amherd will offenbar F-35-Initiative nicht mehr abwarten Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats macht mächtig Druck. Sie prescht vor beim Kampfjet – und lanciert ein Rüstungsprogramm. Benjamin Rosch 04.05.2022, 10.51 Uhr

Der US-Kampfjet F-35 landet für einen Besuch in Emmen. Hunderte Spotter begleiten das Spektakel. Bild: Manuela Jans-Koch

Es ist nicht die Zeit der grossen Argumente, denn das grösste Argument ist die Zeit. Der Ukraine-Krieg stellt aktuell alles auf den Kopf, was noch bis vor wenigen Monaten in der Schweizer Sicherheitspolitik gegolten hat. Noch in der im Februar verabschiedeten Armeebotschaft schrieb der Bundesrat, er wolle vor dem Kauf neuer Kampfjets die «Stopp-F-35-Initiative» abwarten.

Dem ist offenbar nicht mehr so, wie der Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats (SIK) Werner Salzmann (SVP/BE) an einer Medienkonferenz vom Mittwoch ausführte. Das habe Verteidigungsministerin Viola Amherd in der Kommission «ausdrücklich gesagt».

Werner Salzmann zur F-35-Beschaffung: «Es pressiert». Keystone-SDA

Der Druck auf das Volksbegehren der Gruppe Schweiz ohne Arme (GSoA) hatte in den vergangenen Wochen schon immens zugenommen. Nun ist daraus ein veritables Powerplay entstanden: Die SIK will den US-Kampfjet schon im Sommer durchs Parlament und den Bundesrat zu einer möglichst raschen Unterschrift des Kaufvertrags bringen.

Nicht abwarten will sie etwa den Bericht der nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission zum Typenentscheid. Und auch die GPK des Ständerats hat ihren Bericht noch nicht verfasst. Weil deren Präsident Charles Juillard (Mitte/JU) aber Mitglied der SIK ist, habe man bereits einen Einblick in die Untersuchungen erhalten. Besorgnisse gab es danach keine mehr. Es bleibt nicht viel mehr, als das zu glauben, denn öffentlich werden die Erkenntnisse der GPK dann erst im Jahresbericht.

Eile in beiden Kammern

Fast einstimmig hat die SIK zudem ein Rüstungsprogramm 2022 beschlossen mit einem Umfang von 285 Millionen Franken. Dafür soll die Armee ein Cyber-Lagezentrum erhalten sowie Mörser zur Feuerunterstützung. Das Geschäft ist für die Sommersession geplant.

Dafür müsste der Nationalrat nächsten Montag in der Sondersession zwar das Budget der Armee aufstocken - aber das scheint angesichts der allgemeinen Eile schon fast als beschlossen.

Ständeratskommission will Kampfjet-Beschaffung bis im Frühjahr 2023 besiegeln. Keystone-SDA