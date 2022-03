Das eigenartige Demokratieverständnis der Viola Amherd

Viola Amherd Kampfjet-Polemik: Kritisieren und Hinterfragen darf man auch in Zeiten des Krieges Mehrmals hat Verteidigungsministerin Viola Amherd die Initianten der Anti-F-35-Initiative dazu aufgerufen, ihr Vorhaben zu stoppen. Nun doppelte sie nach und zog ein gegründetes bürgerliches Komitee ins Lächerliche. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 19.03.2022, 23.09 Uhr

Bundesrätin Viola Amherd zog in Baden das neue bürgerliche Komitee Boss (Gruppe für eine sichere Schweiz) mit einem saloppen Spruch ins Lächerliche. Keystone

Die Bemerkung war launig. Und wie beabsichtigt, holte sich Verteidigungsministerin Viola Amherd damit Applaus ab bei den 400 Anwesenden am «KMU Swiss Symposium» in Baden. Sie sagte:

«Ich glaube, ich gründe jetzt dann ein Frauenkomitee für den F-35, zu zweit wären wir schon, meine Mitarbeiterin und ich – die anderen sind anonym.»

Amherd spielte damit an auf das neue bürgerliche Komitee Boss (Gruppe für eine sichere Schweiz), das am Donnerstag an die Öffentlichkeit trat. Es steht ein für einen europäischen Kampfjet, spricht sich aber gegen den Kauf des US-Kampfjets F-35 aus, wegen fehlender Kostentransparenz. Ungewöhnlich an diesem Komitee ist: Nur gerade zwei Mitglieder der Gruppe wagen es, mit Namen an die Öffentlichkeit zu treten. Zehn bürgerliche National- und Ständeräte bleiben anonym.

Parlamentarier befürchten offenbar massive Nachteile

Wenn Parlamentarier glauben, ein Abstimmungsvorhaben nur noch hinter den Kulissen unterstützen zu dürfen, wirft das Fragen auf. Sind sie überempfindlich, zu wenig wetterfest? Oder müssten sie tatsächlich massive Nachteile gewärtigen, wenn sie sich mit ihrer Haltung outen? Der Kauf der F-35-Kampfjets ist für Regierung, Bundesverwaltung und grosse Teile des Parlaments zu einem nicht mehr verhandelbaren Geschäft geworden. Kritik unerwünscht.

Am besten zeigt sich das an Viola Amherd selbst. Am 1. März forderte sie auf dem Westschweizer Fernsehen RTS die Initianten auf, ihr Volksbegehren gegen den F-35 zurückzuziehen. Das ist ein wohl einmaliger Vorgang in der Geschichte der Initiative; und dieses Instrument der direkten Demokratie gibt es immerhin seit 1891. Im Ständerat doppelte Amherd nach und sagte, «Verzögerungen bei diesem für unsere Sicherheit so wichtigen Projekt sind unverantwortlich».

Musste Amherd überkompensieren?

Man wurde in der Frühlingssession den Eindruck nicht los, Viola Amherd müsse dort überkompensieren, wo sie vor der Invasion Russlands zu wenig präsent war: bei der Armee. Zwar hat Amherd dem VBS einen zeitgerechteren Anstrich verpasst – mit konsequenter Frauen-, Umwelt- und Sportförderung.

Das Hardcore-Geschäft, die Armee, liess sie aber ein wenig aussen vor. Ausnahme ist die gewonnene Kampfjet-Abstimmung und der neue Armeechef. Sinnbild dafür ist das Frühstück mit Parlamentariern, zu dem Amherd am 8. März lud. Angedacht war es als Anlass für die Pfadibewegung Schweiz. Mit dem Kriegsausbruch musste hastig umdisponiert werden - man lud unter anderen SRF-Kriegsreporterin Luzia Tschirky ein.

Dass Viola Amherd die F-35 heute mit Verve vertritt, ist ihr gutes Recht, und der Krieg in der Ukraine unterstreicht die Bedeutung dieses Geschäfts. Aber auch in Zeiten, wo Krieg in Europa herrscht, gelten demokratische Prozesse. Kritisieren, Hinterfragen und Unterschriftensammeln gehören zu unserem Verständnis von Demokratie.

