Ukraine kämpft am WEF gegen Bedeutungsverlust

Kampf um Aufmerksamkeit Die Ukraine rüttelt das WEF auf: Olena Selenska kämpft gegen den Dominanzverlust des Kriegs und 12-jähriges Kriegsopfer sucht seine Mutter Anders als im vergangenen Jahr ist Russlands Angriffskrieg am WEF nicht mehr das alles dominierende Thema. Klimaschutz und Konjunktursorgen scheinen viele Teilnehmende mehr zu beschäftigen. Doch die Ukraine kämpft – auch in Davos. Stefan Bühler und Patrik Müller, Davos 17.01.2023, 18.00 Uhr

Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, am WEF in Davos. Laurent Gillieron / EPA

Entsetzen und Abscheu. Trauer und Mitleid. Hoffnung und Lebensfreude. Der Besuch des «Ukraine House» in Davos ist ein Wechselbad der Gefühle. Hier werden die Schrecken des Krieges gezeigt. Drastisch in der Ausstellung über russische Kriegsverbrechen in der ersten Etage: In Videos sind zerstörte Häuser, verletzte und sterbende Menschen zu sehen, Leichenteile und Tote.

Genauso eindringlich, aber zurückhaltender, ist die Ausstellung im Erdgeschoss. Ein Video zeigt den Hauptplatz von Cherson, mit dem Sitz der Stadtverwaltung. Davor schlendern Menschen vorbei. Alte, Junge, Eltern mit Kindern. Normales Stadtleben, wäre da nicht der dezent eingeblendete Hinweis: Der Film zeigt den Ort 45 Minuten, bevor russische Granaten einschlugen, die Stadtverwaltung zerstörten und Menschen töteten. «Das dokumentiert, wie surreal der Krieg ist, wie zufällig Menschen zu Opfern werden – oder noch einmal Glück haben», sagt Yarema Malashchuck, einer der beiden Autoren des Films, der in Davos zugegen ist.

Und dann ist da noch der Film der beiden Kinder, die beschwingt durch eine Strasse schlendern. Ein Knabe mit seiner grossen Schwester. Sie singt. Das Video, es dauert nur etwa eine Minute, wird in der Endlosschlaufe gezeigt. Laut Malashchuck stammt es vom 9. Januar dieses Jahres, nach der Befreiung Chersons – da sind sie: Hoffnung und Lebensfreude.

Ukrainer weitgehend unter sich

Das Ukraine-Haus an der Davoser Promenade, finanziert von der Stiftung des Multimilliardären Wiktor Pintschuk. Gian Ehrenzeller/EPA

Das «Ukraine House» ist die Zentrale der zahlreichen ukrainischen Aktivitäten am WEF in Davos. Es ist auch der Treffpunkt der Ukrainerinnen und Ukrainer. Bei der Eröffnung am Montagabend singt man die Nationalhymne, hält eine Schweigeminute. Auf dem Bildschirm wird Andrij Schewtschenko zugeschaltet, der ukrainische Fussballstar. Auf dem Podium sitzt Wiktor Pintschuk, Multimilliardär und Oligarch, angeblich zweitreichster Ukrainer. Seine Stiftung finanziert das Haus. Auf dem Podium und im Publikum sind nur vereinzelt Personen anderer Nationalität zu sehen. Ukrainerinnen und Ukrainer sind unter sich.

Das ändert sich nur wenig am Dienstagvormittag, bei der Eröffnung des Projekts «Ukraine is you», mit dem die Weltöffentlichkeit angesprochen werden soll. Immerhin: Diesmal geben sich der polnische Präsident Andrzej Duda und Finnlands Aussenminister Pekka Haavisto die Ehre. Das sind freilich zwei Vertreter von Ländern, die aufgrund ihrer Lage besonders exponiert sind. Politiker anderer westlicher Länder fehlen.

Das war am WEF im vergangenen Mai, kurz nach Kriegsausbruch, noch anders. Da gaben sich Politikerinnen und Wirtschaftsvertreter aus ganz Europa beim «Ukraine House» die Klinke in die Hand. Offenbar ist unter den WEF-Menschen das Interesse am direkten Austausch mit Betroffenen über den Krieg in der Ukraine am Schwinden. «Das ist normal», sagt Pinchuk im Gespräch, «deshalb müssen wir an allen Fronten kämpfen. Nicht nur im Krieg und beim Wiederaufbau, sondern auch an der Front der öffentlichen Aufmerksamkeit. Das tun wir hier.»

Die Argumentationslinie von Olena Selenska

Im abgeriegelten Kongresszentrum tut das auf der grossen Bühne Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten. Es raschelt im Saal, als sie – gleich nach Bundespräsident Alain Berset – zu reden beginnt. Denn sie spricht Ukrainisch, und das versteht kaum einer der 1070 Gäste im Saal. Die Teilnehmenden kramen die Übersetzungskopfhörer hervor, die unter jedem Stuhl liegen.

«Wir müssen der Bedrohung ins Auge sehen. Der Bedrohung, dass die Welt nicht weiter bestehen wird, wie wir sie kannten», sagt Selenska. Und sie fragt: «Was bedeutet es – nicht nur für die Ukraine, sondern für die Welt –, wenn Grenzen nicht mehr respektiert werden, wenn brutale Waffengewalt vorherrscht?» Ihre Argumentationslinie ist klar: Der Krieg muss die oberste Priorität der globalen Verantwortungsträger bleiben. Es geht um die Ukraine – und um die ganze Welt. So kämpft Selenska gegen den Dominanzverlust des Kriegs in den Köpfen der politischen und wirtschaftlichen Elite.

Nach Selenska betritt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Bühne. Sie nennt First Lady Selenska «meine liebste Olena». Von der Leyen sagt, Europa werde «immer an der Seite der Ukraine» stehen, welche mit ihrer Widerstandskraft die ganze Welt beeindruckt habe.

Klimaschutz übertrumpft das Thema Krieg

Doch nach fünf Minuten wechselt die EU-Chefin das Thema, kommt auf Energiepolitik und Klimawandel zu sprechen. Sehr ausführlich, etwa eine halbe Stunde. Die EU wolle bis 2050 klimaneutral sein. Sie baue auf die US-Regierung von Joe Biden, der gewaltige Cleantech-Investitionen ausgelöst hat. Auch Indien und Grossbritannien täten vieles. Die Ukraine – sie verschwindet schnell aus von der Leyens Skript.

Indirekt bleibt der Krieg in den Referaten und Panels omnipräsent. Weil er die Konjunktur, die Inflation, die Zinsen, die Energiepolitik prägt. Aber die sicherheitspolitischen Aspekte rücken in den Hintergrund.

Es gibt Gegenbeispiele. Finnlands Premierministerin Sanna Marin betont bei mehreren Auftritten, wie wichtig es sei, die Ukraine stärker zu unterstützen. «Wir müssen noch mehr Waffen schicken, nicht weniger, das ist entscheidend, damit der Krieg so schnell wie möglich vorbei ist – und alle Probleme, die damit zusammenhängen.»

Am Mittwoch dürften die Panzerexporte wieder auf die Agenda kommen, wenn Olaf Scholz anreist. Der deutsche Bundeskanzler steht unter Druck, weil er kein grünes Licht für die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine gab. Polnische und baltische Politiker haben ihre Rhetorik verschärft, von Scholz wird am WEF eine Reaktion erwartet.

Ein Kind als Zeuge des Grauens

Im «Ukraine House» tritt derweil der 12-jährige Sasha auf. Er schildert, wie er am 24. Februar, dem Tag des Kriegsausbruchs, bei einem Bombardement am Auge verletzt worden sei. Zusammen mit der Mutter begab er sich zu einem Erste-Hilfe-Punkt in einer Fabrik, wo er notfallmässig versorgt wurde. Die ukrainische Armee verteidigte die Fabrik, bis den Soldaten die Munition ausging. Dann kesselten die Russen den Ort ein und nahmen Kämpfer und Zivilisten gefangen.

Versucht seine Mutter wiederzufinden: der 12-jährige Sasha. Bild: sbü

«Ich musste auf einen Lastwagen steigen und wurde nach Russland gebracht», erzählt Sasha. «Das war das letzte Mal, dass ich meine Mutter sah.» Nachdem ihm schon angedroht worden sei, er würde in Russland adoptiert, schaffte es der 12-Jährige, den Kontakt zu seiner Grossmutter herzustellen. Er ist einer von nur wenigen verschleppten Kindern, die in die Ukraine zurückkehren durften, zu seiner Grossmutter, die mit ihm am WEF ist. «Wir kämpfen dafür, deine Mutter wiederzufinden», sagt eine offizielle ukrainische Vertreterin. Sasha nickt stumm.

Überprüfen lässt sich die Geschichte in Davos nicht. Doch sie macht deutlich, wie verzweifelt die ukrainischen Offiziellen inzwischen um die öffentliche Anteilnahme des Westens kämpfen.

