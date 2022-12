Weniger Bürokratie: Bundesrat will Firmen administrativ entlasten

Regulierungsbremse Kampf gegen die Bürokratie: Bundesrat will Firmen administrativ entlasten – bremst aber in einem Punkt Der Bundesrat legt zwei Vorlagen vor, um die Unternehmen administrativ zu entlastet. Er erfüllt damit zwei Motionen von FDP und SVP. Die Einführung einer Regulierungsbremse lehnt er jedoch ab. Maja Briner 09.12.2022, 13.45 Uhr

Die Papierberge sollen kleiner werden. (Symbolbild) Gaetan Bally / KEYSTONE

Eine Flut an Vorschriften, haufenweise Formulare, ein Dschungel an Regulierungen: Das kann nicht nur nerven, sondern verursacht auch Kosten. Der Bundesrat will nun Gegensteuer geben und die Unternehmen administrativ entlasten. «Effiziente und massvolle Regulierungen» seien ein zentrales Element für attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen, hält er fest.