Wie 1100 Mails den Schweizer Klima-Verhandlungsleiter in Ägypten teilweise lahmlegten

Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Umweltbotschafter Franz Perrez – hier auf Besuch in Ghana. Keystone

Simonetta Sommaruga machte den Fall indirekt über Twitter publik. «Ich habe Hunderte Mails erhalten mit der Bitte: Setzen Sie sich in Ägypten für das Klima ein», schrieb sie – und betonte: «Genau dafür ist unsere Delegation hier. Wichtig ist, dass sich auch in der Schweiz alle einsetzen. Bei uns können alle mitgestalten und mitreden. Das ist leider nicht überall so.»

Hunderte von Mails – das ist eine Untertreibung. Es waren 1100 Mails, die Sommaruga und Franz Perrez erreichten, den Leiter der Schweizer Delegation an der Klimakonferenz in Ägypten.

«Willkürliche Festnahmen, Verschleppung, Folter»

Versandt wurden die Mails von Sympathisanten der linken Kampagnenorganisation Campax, bei der Grünen-Präsident Balthasar Glättli im Vorstand sitzt. Wer mitmachen wollte, musste nur auf einen Button klicken. Dann öffnete das Mailprogramm ein Standardmail für Sommaruga und Perrez. Noch den eigenen Namen darunter setzen – und schon konnte man das Mail absenden.

Es bat Sommaruga und Perrez «eindringlichst», sich während der Klimaverhandlungen auch für eine Verbesserung der Menschenrechtslage in Ägypten einzusetzen. Ein neuer Bericht von Human Rights Watch zeige auf, womit Umweltaktivistinnen und NGO-Mitarbeitende in Ägypten rechnen müssten bei kritischen Äusserungen: willkürliche Festnahmen, Verschleppung, Folter und Einfrieren ihrer Konten.

Perrez erhielt die 1100 Mails auf sein persönliches Konto

Besonders hart betroffen von der Menschenrechts-Mailflut war Franz Perrez. Die 1100 Mails gingen – anders als bei Sommaruga – direkt an seine persönliche Mailadresse. Damit kam es zu einer sogenannten Mail-Blockade: Perrez war vorübergehend nicht mehr erreichbar über sein persönliches Mailkonto. Auch er selbst konnte nicht mehr mit seinem eigenen Mailkonto arbeiten – und das ausgerechnet mitten in den wichtigen Vorbereitungen zur Klimakonferenz in Sharm-el-Sheikh.

So viele Mails in wenigen Stunden oder Tagen führen dazu, dass der Betroffene wichtige Mails gar nicht mehr beantworten kann, weil er sie in der Flut schlicht nicht mehr findet. Er braucht Zeit, um sich neu zu organisieren und Filter einzuschalten, welche die Mailflut eindämmen.

Doch das Umweltdepartement störte sich auch daran, dass es der falsche Adressat war für die Kampagne. Menschenrechte sind ein Thema des Aussendepartements. Da Aussenminster Ignazio Cassis auch in Sharm-el-Sheikh war, hätte Campax dessen Delegation angehen müssen.

Das Uvek bot einen alternativen Mailaccount an

«Wir können bestätigen, dass so eine Aktion stattgefunden hat», sagt Sprecherin Géraldine Eicher. Als Problemlösung habe das Uvek Campax angeboten, «einen für dieses Anliegen spezifischen Mailaccount zu eröffnen». Campax willigte nach einiger Zeit ein, ihre Mails nicht mehr auf Perrez' persönliches Konto zu senden, sondern auf den Mailaccount. Das entschärfte die Situation für Perrez.

Eicher betont auch, dass Bundesrätin Sommaruga auf ihren Reisen einiges für die Zivilgesellschaft unternehme. Sie treffe regelmässig deren Vertreterinnen und Vertreter, «um sich mit diesen direkt auszutauschen über Themen wie Demokratie, Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit sowie Menschenrechte». Das habe sie auch in Ägypten getan.

Kampagnenexperte Daniel Graf äussert sich skeptisch zu Mail-Blockaden. «Man muss dieses Instrument sehr bedacht und sehr selten einsetzen», sagt er. «Denn die Bürgerinnen und Bürger wollen ihre Anliegen in einer guten Art mitteilen, damit sie auch ernst genommen werden.» Eine Mail-Blockade hingegen sei eine Form, die «oft nicht zielführend ist».

Campax führt die Kampagne nun auf Twitter weiter

Und was sagt Campax selbst? «Es war überhaupt nicht unser Ziel, die Arbeit von Herrn Perrez an den Verhandlungen zu stören», betont Campaignerin Zoe Roth. Sie zeichnet für die Aktion verantwortlich. «Es ging uns darum zu zeigen, für wie viele Menschen wirksamer Klimaschutz untrennbar mit der Einhaltung der Menschenrechte verbunden ist.» Die Aktion sei mit über 1100 Mails «ausgesprochen gut» gelaufen.

«Ich habe auch mit Franz Perrez direkt telefoniert», betont Roth. «Er sagte, dass er viele Mails erhalten habe, aber er beschwerte sich nicht. Er stimmte zu, diese Aktion sei wichtig.» Dass Simonetta Sommaruga mit einem Tweet indirekt Bezug nahm auf die Aktion, «hat uns extrem gefreut», sagt Roth. «Auch wenn der Tweet inhaltlich nicht so eindeutig war, wie wir es uns erhofften.»

Doch die Campax-Aktion ist noch nicht beendet. Das zeigt der Newsletter der Organisation vom Freitag. Sommaruga schrieb in ihrem Tweet, in der Schweiz könnten alle mitreden, doch das sei leider nicht überall der Fall – was indirekt auf Ägypten gemünzt war. Ihr Statement sei «ungenügend und unklar» gewesen, schreibt Campaignerin Julia. «Das enttäuscht mich!»

Vor der Klimakonferenz seien mehrere Dutzend Menschen willkürlich verhaftet worden. Dies verlange einen «uneindeutigen Tweet», schreibt Julia – und bittet gleich, «Frau Sommarugas Tweet zu präzisieren».

