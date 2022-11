Brian kommt frei: Jetzt informieren seine Anwälte

Justizvollzug Brian kommt doch nicht frei: Die Staatsanwaltschaft nimmt ihn in U-Haft – seine Anwälte klagen an: «Er wird schlechter gehalten als ein Tier im Zoo» Der berühmteste Häftling der Schweiz muss überraschend im Gefängnis bleiben. Sein Anwaltsteam wendet sich mit Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Andreas Maurer 5 Kommentare 03.11.2022, 16.11 Uhr

Brian Keller vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Raphael Karpf (Lenzburg, 13. Juli 2021)

Brian Henry Keller, 27 Jahre alt, hat einen Drittel seines Lebens hinter Gittern verbracht. Er ist der Mann, der den Zürcher Justizvollzug zur Überforderung gebracht hat.

Es begann mit einem Sondersetting, das die Behörden wegen einer missglückten Kommunikation im Fall «Carlos», wie er damals genannt wurde, 2013 abbrachen. Auf die softe Tour folgte die harte: Für 1,8 Millionen Franken baute der Kanton im Gefängnis Pöschwies einen Sondertrakt, um Brian zu bändigen. Doch er beschädigte seine neue Zelle schon am ersten Tag. Sogar die UNO kritisierte den Kanton Zürich für die angeblich menschenunwürdige Unterbringung.

Widersprüchliche Meldungen: Brian kommt frei! Doch nicht!

Am Montag hat das Zürcher Obergericht die Reissleine gezogen und Brians Haftentlassung für kommenden Montag angeordnet, weil Überhaft drohe. Aktuell sitzt er im Gefängnis, weil ihm Angriffe auf Justizvollzugspersonal vorgeworfen werden. Die zu erwartende Strafe hat er gemäss dem Obergericht in etwa abgesessen.

Team Brian: die Anwälte Thomas Häusermann, Bernard Rambert und Philip Stolkin. Ennio Leanza / Keystone (Zürich, 3. November 2022)

Am Donnerstag kommt es zu einer Kehrtwende. Die Zürcher Staatsanwaltschaft gibt bekannt, dass sie die Haftentlassung nicht anfechten werde. Doch sie beantrage Untersuchungshaft wegen eines anderen Verfahrens. Es geht ebenfalls um angebliche Delikte in Haft: 33 Fälle zwischen dem 22. November 2018 und dem 28. Juni 2022. Sie reichen von Sachbeschädigung bis zu versuchter schwerer Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft begründet die U-Haft mit Wiederholungsgefahr.

Brians Anwaltsteam bezieht an einer Medienkonferenz Stellung. Drei Anwälte kümmern sich um ihn: Thomas Häusermann, Bernard Rambert und Philip Stolkin. Rambert sagt:

«Es ist erschütternd, Brian diese Nachricht überbringen zu müssen.»

Rambert kritisiert die Haftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies:

«Fast drei Jahre wird ein Mensch schlechter als ein Tier im Zoo gehalten.»

Im späteren lockeren Regime habe sich Brian Keller jedoch bewährt.

Brians Anwalt macht einen Nazivergleich

Anwalt Philip Stolkin sagt, nach dem Wiederaufbau Europas habe man sich gesagt: «Nie wieder!» Doch nun habe man einen Häftling der Folter unterzogen. Das Vorgehen sei schlicht unmenschlich.

Anwalt Thomas Häusermann betont, dass sich Brian gegen die höchst schädliche Isolationshaft gewehrt hat. Nur deshalb gehe nun die Staatsanwaltschaft gegen ihn vor. Dabei habe er sich in einer Notsituation befunden:

«Er hat nicht agiert, sondern reagiert. Das kann und darf nicht strafbar sein.»

Der Widerspruch sei: Im Normalvollzug verhalte sich Brian vorbildhaft. Häusermann sagt: «Er war ein vorbildlicher, problemloser Insasse.» Und: «Gibt es einen besseren Beweis, dass sein vorheriges Verhalten durch die Isolationshaft verursacht war?»

Brians Worte: «Ich werde gewinnen»

Brian habe auf die Neuigkeiten gefasst, aber traurig reagiert. Er lässt von seinen Anwälten folgendes Statement verbreiten:

«Ich bin sicher, dass das Recht eines Tages auf meiner Seite sein wird. Ich werde gewinnen. Es ist traurig, dass die Verbrechen vom Staat begangen werden. Das ist eines Rechtsstaats unwürdig. Von einer Resozialisierung kann man nicht mehr sprechen. An jedem Tag, an dem ich im Gefängnis sitze, wird es schwieriger, mich wieder zu integrieren. Im Gefängnis lernt man ein ganz anderes Verhalten als draussen. Was will man damit?»

Die Untersuchungshaft beginnt am Montag. Innert dreier Tage wird das Zwangsmassnahmengericht darüber entscheiden. Dieses Urteil kann wiederum vor Obergericht und Bundesgericht angefochten werden.

Der Fall Brian überfordert die Justiz und nimmt kein Ende.

