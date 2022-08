Justiz Ein Fussball landet in Nachbars Garten und schliesslich vor dem höchsten Gericht: Solche Fälle gibt es nur in der Schweiz Der ehemalige Präsident des Bundesgerichts macht einen radikalen Vorschlag: Die letzte Instanz soll nur noch wichtige Fälle annehmen. Damit könnte die Zahl der Richterinnen und Richter halbiert werden. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 12.08.2022, 18.00 Uhr

Ein Ball fliegt in Nachbars Garten. Symbolbild/iStockphoto

Auf dem Pausenplatz von Dietlikon ZH spielt sich regelmässig ein Drama ab. Fliegt der Ball weit neben dem Tor vorbei, landet er in Nachbars Garten. Wenn die Kinder dann durch die Hecke huschen, um ihn zu holen, müssen sie schnell sein. Denn der Nachbar regt sich über das Kinderspiel auf. Er schimpft dann von «Hausfriedensbruch» und will den Ball nicht herausgeben. 30 Personen hat er deswegen schon angezeigt.

Das Problem wird zum Dorfgespräch. Die Wege im Zürcher Vorort sind kurz. Der Dorfpolizist ist gleich neben dem Schulhaus stationiert. Als wieder ein Ball im Garten landet, will er den Konflikt mit ein paar Worten entschärfen. Doch der Nachbar lässt sich nicht besänftigen. Nun redet auch der Polizist Klartext. Er sagt, wenn der Mann den Ball nicht herausgebe, widersetze er sich einer polizeilichen Anordnung und mache sich damit strafbar.

Der Querulant holt sich darauf einen Anwalt und zeigt den Polizisten wegen Amtsmissbrauch und Nötigung an. Doch die Staatsanwaltschaft und das Zürcher Obergericht gehen nicht darauf ein. Der Nachbar führt den Streit bis vor das Bundesgericht – und verliert. Ausser Spesen (2000 Franken) nichts gewesen.

Der Fall Dietlikon. Video: Tele Züri

Es ist einer von fast 8000 Fällen, die jährlich beim höchsten Gericht in Lausanne eingehen. Die grosse Mehrheit wird abgeschmettert. Das Bundesgericht ist eine Textfabrik geworden. Die Masse der Fälle wird von Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern erledigt, die mit Textbausteinen arbeiten. Die 38 Bundesrichterinnen und Bundesrichter überfliegen diese Entscheide nur noch. Ihre eigentliche Arbeit als Wächter über die Schweizer Rechtsprechung kommt dabei zu kurz.

Ex-Präsident Meyer: 20 statt 40 Bundesrichter wären genug

Alt Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer. Bild: Keystone (Lausanne, 2019)

Zu diesem Schluss kommt einer, der die Institution aus dem Innern kennt: alt Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer. In einem Fachaufsatz und einem NZZ-Gastbeitrag schlägt er eine radikale Reform vor. Das Bundesgericht solle künftig selber entscheiden können, welche Fälle es annehme, und nur noch diese begründen. Damit könnte massiv gespart werden. Gemäss Meyer könnte jede zweite Stelle gestrichen werden. 20 Bundesrichterinnen und Bundesrichter würden aus seiner Sicht genügen.

Meyer macht den brisanten Vorschlag wohlweislich erst jetzt als Pensionär. Er weiss, dass es zum Selbstverständnis der Schweiz gehört, dass alle mit ihrem Fall vor das Bundesgericht gehen können. «Wir sehen uns in Lausanne», sagen Streithähne deshalb. In seiner Amtszeit konnte er das Parlament nicht einmal von einer Minireform überzeugen, die einen Teil der aussichtslosen Beschwerden abschaffen sollte.

Das Bundesgericht hat sich damit abgefunden, diese Masse an Geschäften irgendwie zu verarbeiten. Anstatt zu schrumpfen, möchte es wachsen und die Zahl der Richterstellen von 38 auf 40 erhöhen. In der Rechtskommission des Parlaments kommt der Antrag bisher gut an.

Ein amtierender Bundesrichter findet die Idee gut, aber ...

Bundesrichter Thomas Stadelmann. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2018)

Mit seiner Analyse steht Meyer im Bundesgericht aber nicht alleine da. Auch ein amtierender Bundesrichter gibt ihm in der Sache Recht. Thomas Stadelmann, seit 13 Jahren im Amt, sagt auf Anfrage:

«Das Bundesgericht ist heute falsch beschäftigt.»

Es sollte sich als oberstes Gericht auf zwei Aufgaben konzentrieren können. Erstens: die Rechtseinheit in der Schweiz sicherstellen, also eingreifen, wenn die Praxis der unteren Instanzen nicht einheitlich ist. Zweitens: die Rechtspraxis weiterentwickeln, also unklare Fragen von grundsätzlicher Bedeutung klären. Seinen Alltag beschreibt Stadelmann so:

«Heute bearbeite ich als Bundesrichter vor allem Massengeschäfte, bei denen sich immer wieder die gleichen Fragen stellen.»

Trotzdem glaubt Stadelmann nicht, dass Meyer mit seinem Vorschlag dem Bundesgericht einen Gefallen tue. Da eine Entlastung des Gerichts derzeit politisch kein Thema sei, sei der Zeitpunkt für eine Diskussion über eine Verkleinerung «sehr ungünstig». Sie ist eine Steilvorlage für ein Nein zum Stellenausbau.

Meyer kümmert sich nicht darum und teilt auf alle Seiten aus. Die Rechtsprofessoren, die dem Parlament zuletzt von einer Reform abgeraten haben, hätten keine Ahnung, meint er. Diese würden nur die publizierten Fälle lesen, also die wichtigen. Vom Alltag des Bundesgerichts aber, von den Massengeschäften, würden sie nichts wissen und verstehen.

Trauriger Streit um eine Trauerweide

Dokumentiert wird dieser Alltag durch die Datenbank des Bundesgerichts. Darin befinden sich viele Fälle wie jener aus Dietlikon. Zum Beispiel ein Nachbarschaftsstreit um eine Trauerweide.

Ein Nachbar sagt seine Meinung. Symbolbild/iStockphoto

Die Äste ragen über die Grenze ins benachbarte Grundstück. Die Nachbarin stört sich daran und droht, ihr «Kapprecht» wahrzunehmen, also den Baum auf ihrer Seite zurückzuschneiden. Beide Seiten schalten Anwälte mit Doktortiteln ein. Mit einem gerichtlichen Verbot wird der Frau untersagt, den Baum zurückzuschneiden. Dann handeln die Parteien eine Vereinbarung über einen Rückschnitt im Herbst aus, doch auch darüber bricht Streit aus. Nach mehrjährigem Hin und Her landet der Fall vor dem Bundesgericht. Die Nachbarin verliert. Ausser Spesen (3000 Franken) nichts gewesen. Die Trauerweide bleibt stehen.

Solche Bagatellfälle landen nur in der Schweiz vor dem höchsten Gericht. In allen vergleichbaren westlichen Justizsystemen hätten Einschränkungen den Gang vor die letzte Instanz in diesem Fall verhindert.

Die Gegnerin der Trauerweide hat einen Trick angewandt: Sie hat eine sogenannte subsidiäre Verfassungsbeschwerde eingereicht. Just dieses Rechtsmittel wollte das Bundesgericht mit der Reform abschaffen, die kürzlich im Parlament gescheitert ist.

