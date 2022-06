Justiz Strafverfahren gegen Bersets Ex-Medienchef: Wer sah die geheimen Papiere, wer hatte ein Motiv zur Indiskretion? Sie ist ein Politthriller, der die Fantasie anregt: Die Affäre um die Amtsgeheimnisverletzungen in Sachen Crypto. Zurzeit ist das Verfahren am Berner Zwangsmassnahmengericht blockiert. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gesundheitsminister Alain Berset (rechts) auf dem Weg zu einer Corona-Medienkonferenz - mit seinem damaligen Kommunikationschef Peter Lauener. Keystone (Bern, 20. Oktober 2021)

Der Fall wirft hohe Wellen. Alain Bersets ehemaliger Kommunikationschef Peter Lauener steht im Fokus von Ermittlungen in einem Strafverfahren. Es geht dabei um Amtsgeheimnisverletzungen in der Affäre um die Zuger Crypto AG.

Peter Marti, der ausserordentliche Staatsanwalt des Bundes, hat die Ermittlungen auf «drei Verfahren betreffend Amtsgeheimnisverletzung» ausgedehnt, wie er dem «Tages-Anzeiger» bestätigte. Darunter auch Bersets Ex-Medienchef.

Der Fall wirft drei Fragen auf. Erstens: Wer erhielt den Berichtsentwurf der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) vorab – und hatte die Möglichkeit zur Indiskretion? Zweitens: In welchen Publikationen gab es Amtsgeheimnisverletzungen? Und drittens: Wer hatte ein Motiv?

Adressaten waren die sieben Departemente, weitere relevante Stellen wie etwa die Bundesanwaltschaft und «einzelne, direkt betroffene Personen», wie Prisca Birrer-Heimo sagt, die Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats. Sie betont aber, der genaue Verteiler sei nicht öffentlich. «Und die dazugehörigen Informationen sind Teil des Strafverfahrens.»

Der damalige GPDel-Präsident Alfred Heer sagte bei der Präsentation des Berichts vom 10. November 2020 immerhin, wer befragt worden war: 32 ehemalige und aktuelle Mitarbeitende des Bundes, fünf amtierende Bundesräte und drei ehemalige Bundesräte. Einigen von ihnen wurden Passagen des Berichts unter strengen Auflagen zugestellt. Vermutlich erhielten ihn alle Bundesräte.

Amtsgeheimnisverletzungen gab es vor allem in drei Artikeln. Da war zunächst die NZZ-Recherche vom 30. Oktober zur «Operation ‘Rubikon?: Das steckt in den geheimen Crypto-Akten aus dem Kommandobunker». Und dann zwei Artikel des «Tages-Anzeigers» vom 7. und 9. Oktober. Im ersten ging es um die Rolle der Chefs des Nachrichtendienstes des Bundes, im zweiten um jene von Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Die NZZ stellte am Samstag einen direkten Bogen her zwischen Peter Lauener und Markus Seiler, dem ehemaligen Nachrichtendienstchef und heute Generalsekretär von Ignazio Cassis Aussendepartement (EDA). Seiler sei offenbar Zielscheibe der Indiskretionen gewesen, schrieb die NZZ. Sie insinuierte gar, Lauener könnte die Indiskretionen gegen Seiler begangen haben, weil er diesen verdächtigt haben soll, den Strafbefehl gegen Bersets Ex-Geliebte an Christoph Mörgeli geleakt zu haben.

Eine steile Verschwörungstheorie. Der Strafbefehl wurde erst zehn Tage nach der Publikation des Crypto-Berichts publik – fast drei Wochen nach der ersten Indiskretion also. Dass das SP-geprägte Innendepartement aber ein politisches Interesse gehabt haben könnte, das Aussendepartement um FDP-Bundesrat Ignazio Cassis und Generalsekretär Seiler (FDP) zu schwächen, ist denkbar.

Im ersten «Tages-Anzeiger»-Artikel wird beschrieben, wie sich Seiler noch als Chef des Nachrichtendienstes weigerte, schriftliche Unterlagen zum Crypto-Projekt anzunehmen. Er unterliess es, seinen damaligen Vorgesetzten Guy Parmelin zu informieren. Nicht Bestandteil der untersuchten Artikel zu Amtsgeheimnisverletzungen ist die Publikation von CH Media vom 15. Oktober, in dem die Rede von Gerüchten ist, Seiler werde im Bericht belastet.

Entlastet wird Seiler hingegen im NZZ-Artikel vom 30. Oktober. Seiler werde im Abschlussbericht der GPDel «nicht oder nur marginal» belastet, heisst es da. Ob die Quelle dazu aus einem Seiler-freundlichen Lager stammt?

Im zweiten Artikel nahm der «Tages-Anzeiger» Wirtschaftsminister Guy Parmelin und das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in den Fokus. Das Departement hatte die Generalausfuhrbewilligung für die Crypto International AG sistiert, einem Nachfolgeunternehmen der Crypto AG. Das sei nicht gerechtfertigt gewesen, schrieb der Tagi. Genauso wenig wie die Strafanzeige des Seco gegen unbekannt wegen mutmasslicher Verstösse gegen das Güterkontrollgesetz.

Als die GPDel am nächsten Tag fast wortwörtlich dieselbe Kritik an Parmelin und Seco äusserte, war definitiv klar: Teile des Entwurfs waren schon zuvor durchgesickert.

Denkbar, dass das Innendepartement auch hier ein politisches Interesse hatte. Das Seco gilt in linken Kreisen als dogmatisch neoliberal. Doch welchen Sinn hätte eine Vorabpublikation aus Sicht des EDI gehabt? Wäre es um eine simple Retourkutsche gegangen? Oder schlicht und einfach darum, das Ansehen des Seco zu schwächen?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen