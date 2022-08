Zweiter Prozesstag zur Messerstecherei in Lugano im November 2020

Justiz Messerstecherin von Lugano: «Ich würde es wieder tun, aber nicht in der Schweiz» Im Prozess vor Bundesstrafgericht gegen die Messerstecherin von Lugano hat eine Psychiaterin den Befund der Psychose bekräftigt. Die Rückfallgefahr sei hoch, heisst es im Gutachten. Gerhard Lob, Bellinzona 30.08.2022, 16.14 Uhr

Im November 2020 kam es im Manor in Lugano zu einer Messerstecherei, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone

In der Hauptverhandlung gegen eine 29-jährige Frau aus dem Tessin, die am 24. November 2020 im Manor von Lugano eine Messerattacke gegen zwei Kundinnen des Warenhauses ausführte und dafür terroristische Motive geltend machte, ist am Dienstag eine Gerichtspsychiaterin angehört worden. Dabei bestätigte die Gutachterin Alessandra Canuto weitgehend die Diagnose ihres Kollegen Carlo Calanchini vom Vortag. Demnach leidet die beschuldigte Frau unter einer Psychose und eingeschränkten geistigen Fähigkeiten. Bei Gesprächen im Gefängnis mit der Frau habe sie jedoch im Verlaufe eines Jahres minime Fortschritte feststellen können, erklärte die Medizinerin. Gleichwohl stufte auch sie die Rückfallgefahr als hoch ein.

Beide Psychiater waren sich einig, dass die Täterin, die für ihre Attacke keinerlei Reue zeigt, eine lange stationäre Behandlung benötigt. Wie lange, mochte niemand sagen. Im Gegensatz zu ihrem Kollegen war die Psychiaterin der Ansicht, dass im Tessin keine adäquaten Möglichkeiten bestehen, die Frau zu therapieren. Nur die Frauenanstalt Hindelbank in Bern oder die Haftanstalt Curabilis in Genf seien für solche Behandlungen geeignet. Dort könnte es allerdings Sprachprobleme geben, da die Täterin zwar einige Brocken Deutsch und Französisch versteht, aber nur Italienisch spricht. Im Moment wird die inhaftierte Beschuldigte, die auch unter Schizophrenie leidet, im Untersuchungsgefängnis des Kantons Tessin gegen ihren Willen medikamentös behandelt – mit Arzneimitteln und Spritzen.

Beschuldigte revidiert Aussage vom Vortag

Aufgrund einer am Montag gemachten Aussage der Beschuldigten, wonach sie den Kämpfern in Syrien 18’000 Franken zukommen liess, um diese im «Heiligen Krieg» zu unterstützen, weitete die Bundesanwaltschaft mittlerweile die Anklage aus. Dabei gab die federführende Staatsanwältin des Bundes aber kein gutes Bild ab und wurde von der Gerichtspräsidentin lautstark gemassregelt. Zuerst hatte die Staatsanwältin erklärt, in dieser Finanzierung eine Verletzung des Artikels 260ter des Strafgesetzbuches (Unterstützung terroristischer Organisationen) zur Anklage bringen zu wollen, um diese Forderung nach einer Verhandlungsunterbrechung zurückzuziehen. Sie sprach dann von einer Widerhandlung gegen Artikel 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen Al-Kaida und Islamischer Staat sowie verwandter Organisationen.



Die Beschuldigte ihrerseits korrigierte auf eine präzise Frage ihres Verteidigers eine Aussage vom Vortag, wonach sie die Messerattacke wieder genauso begehen würde. Dieses Mal erklärte sie: «Ich würde die Tat wieder ausführen, aber nicht in der Schweiz, sondern anderswo.» Die Verhandlung wird am Donnerstag mit den Plädoyers der Bundesanwaltschaft und der Verteidigung fortgesetzt. Die Urteilseröffnung erfolgt am 19. September.