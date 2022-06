Das Ende des Jurakonflikts: Moutier feiert den Kantonswechsel

Jurafrage Nach jahrzehntelangem Konflikt: Moutier feiert seine Freiheit – doch der Kantonswechsel hat seine Tücken Der Entscheid des bernischen Städtchens Moutier, zum Kanton Jura zu wechseln, jährt sich zum fünften Mal. Ein Augenschein vor Ort zeigt: Die Gräben in der Bevölkerung scheinen zwar kleiner zu werden, doch die Zukunft ist von Ungewissheiten geprägt. Julian Spörri, Moutier Jetzt kommentieren 19.06.2022, 15.22 Uhr

Das jurassische Wappen schmückt das Rathaus von Moutier. Bild: Julian Spörri (18. Juni 2022)

Über mehr als zwei Stockwerke hinweg erstreckt sich das Wappen des Kantons Jura, das am Rathaus von Moutier aufgehängt ist. Auf dem Platz davor hören Jung und Alt der Musik zu. Sie stammt mit der Ausnahme eines Pariser Trios ausschliesslich von jurassischen Künstlerinnen und Künstlern. Keine Frage: An diesem Samstag wird deutlich, dass Moutier seine Zukunft im Kanton Jura sieht – und nicht mehr in Bern.

Es ist der Tag, an dem das Städtchen mit 7400 Einwohnerinnen und Einwohner den beschlossenen Kantonswechsel feiert. Die im Rahmen des «Festivals der Freiheit» platzierte rot-weisse Fahne am Rathaus sorgte bei den Organisatoren im Vorfeld jedoch für Diskussionen. «Wir haben gezögert, das jurassische Wappen aufzuhängen», bestätigt Cédric Erard, Direktor des Vereins «Moutier Ville Jurassienne».

«Letztlich haben wir uns trotzdem dafür entschieden, weil das Wappen Teil unseres Kampfes ist.»

Immerhin: Als Entgegenkommen auf die pro-bernisch eingestellten Kreise gibt es auf dem Festplatz vor dem Rathaus keine Reden, sondern nur Musik. Die politische Feier findet räumlich getrennt im Gemeindesaal statt. Dadurch wollen die Organisatoren ein «Fest für alle» ermöglichen und früher vorhandene Gräben zuschütten.

Denn klar ist: Der jahrzehntelange Konflikt um die Kantonszugehörigkeit hat in Moutier seine Spuren hinterlassen. Cédric Erard drückt es so aus: «Die Jurafrage ist Teil unserer DNA. Es ist darum auch nicht verwunderlich, dass sich bis heute gewisse pro-bernische Kräfte nicht mit dem Kantonswechsel abfinden können.»

Sogar Brandanschläge wurden verübt

Zum Streit zwischen den beiden Lagern kam es, weil sich ein Teil der französischsprachige Bevölkerung im Berner Jura von der deutschsprachigen Mehrheit im Kanton Bern vernachlässigt fühlte und sich abspalten wollte. Mehrmals gab es schwere Ausschreitungen. In den 1960er- und 1980er Jahren verübte eine kleine radikale Gruppe von Separatisten sogar Brand- und Sprengstoffanschläge.

Das pro-jurassische Lager feiert am 18. Juni 2017 das «Ja» zum Kantonswechsel. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Schliesslich konnte aber eine demokratische Lösung gefunden werden. In Moutier sprach sich auf den Tag genau vor fünf Jahren eine Mehrheit der Bevölkerung für den Wechsel vom Kanton Bern zum Jura aus. Das Ergebnis wurde in der Folge zwar wegen Unregelmässigkeiten für ungültig erklärt. Doch bei der Wiederholung der Abstimmung im März 2021 stimmte die letzte Bastion des Jurakonflikts mit einem Ja-Anteil von 54,9 Prozent erneut für den Kantonswechsel. Diesmal hatte der Entscheid Bestand.

«Mit der Abstimmung im letzten Jahr ist das Kapitel des Jurakonflikts definitiv geschlossen», meint ein junger Mann aus Moutier.

«Heute feiern wir zusammen, auch wenn wir nicht alle mit der Farbe des Wappens am Rathaus einverstanden sind.»

Stadtparlament erlebt Exodus

Bürgermeister Marcel Winistoerfer. Leandre Duggan / Keystone

Die Zusammensetzung des 41-köpfigen Stadtparlaments beweist jedoch, dass die Vergangenheit in Moutier auch heute noch schwer wiegt. Derzeit sind darin fast nur pro-jurassische Parlamentarierinnen und Parlamentarier vertreten. Insgesamt 13 Bern-treue Abgeordnete sind nach dem Entscheid zum Kantonswechsel aus Protest zurückgetreten. Marcel Winistoerfer, Stadtpräsident von Moutier, bedauert diese Situation: «Aktuell sind jene 45 Prozent der Bevölkerung, die gegen den Kantonswechsel waren, nicht gut repräsentiert.»

«Es wird nun auch meine Aufgabe sein, einen Zustand zu schaffen, in welchem sich alle Bürgerinnen und Bürger wohl fühlen.»

Diese versöhnlichen Töne stimmen optimistisch für eine friedliche Zukunft im abtrünnigen bernischen Städtchen. Nichtsdestotrotz steht schon jetzt fest, dass auch in den nächsten Jahren viele Hürden warten. Das machen auch die Fragen besorgter Einwohner an der politischen Feier deutlich. Wird es weiterhin einen Polizeiposten in Moutier geben? Was geschieht mit der Sekundarschule, wenn die Lernenden aus den kleinen bernischen Nachbardörfern wegbleiben? Und wer löscht dort zukünftig das Feuer? Tut dies weiterhin die Stützpunktfeuerwehr aus Moutier?

Auf diese konkreten Fragen können die Behörden noch keine Antworten geben. Denn die Kantone Bern und Jura stecken mitten in den Verhandlungen für ein Konkordat, das die Einzelheiten des Kantonswechsels regeln soll und den jeweiligen Kantonsparlamenten und Stimmberechtigten vorgelegt werden muss. Ziel ist es, dass Moutier formell bis spätestens am 1. Januar 2026 vom Kanton Bern zum Jura wechseln kann. Nötig ist dafür auch die Zustimmung der Bundesversammlung.

Kanton Bern zügelt seine Schule weg

Einige negative Konsequenzen für Moutier sind bereits jetzt absehbar. So plant der Kanton Bern die handwerkliche Schule CEFF mit rund 420 Schülerinnen und Schülern nach Biel zu verlegen. Die Entscheidung bezeichnet Stadtpräsident Winistoerfer als «bizarr», zumal rund die Hälfte der Lernenden aus dem Kanton Jura stammt.

Einige Stimmen auf den Strassen Moutiers wollen im Vorgehen der Berner Behörden sogar einen «Racheakt» erkennen. Wiederum andere bleiben dagegen gelassen: «Es war klar, dass es ein langer und komplizierter Weg wird», sagt eine Seniorin. Und Cédric Erard ergänzt:

«Wir wussten, dass ein Kantonswechsel mehr bedeutet, als nur das Nummernschild der Autos auszutauschen.»

