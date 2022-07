Zerrüttete Familienverhältnisse führen zu Shinzo Abes Tod

Japan Mordmotiv: Abes Sektenähe und zerrüttete Familienverhältnisse Die Mutter des Attentäters des Ex-Präsidenten Shinzo Abe ruinierte die Familie mit horrenden Spenden an die Mun-Sekte, die Abe in Japan unterstützt habe. Dies trieb den Mann zum Mordanschlag an den früheren Staatsoberhauptes des Inselstaats. 19.07.2022, 09.17 Uhr

Der Attentäter des früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe will neben Hass auf eine religiöse Sekte auch von Armutsängsten getrieben gewesen sein. «Ich dachte, dass das Geld bis Ende Juli ausgehen würde und der Plan (für den Mordanschlag) nicht umgesetzt werden könnte», sagte der 41-jährige Arbeitslose im Verhör aus, wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji am Dienstag unter Berufung auf Ermittlungskreise berichtete.

Respekt zollen über der Landesgrenze hinaus: Ein Mann verbeugt sich als Zeichen vor dem Foto des verstorbenen ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe in der japanischen Botschaft in Thailand. Keystone

In einem Brief an einen Kritiker der umstrittenen Vereinigungskirche, die auch als Mun-Sekte bekannt ist, hatte der Mann laut Medienberichten seine Absicht zur Ermordung von Abe vor dem Anschlag bereits angedeutet.

Der Attentäter sagte nach seiner Verhaftung aus, er habe aus Hass auf die Sekte gehandelt, die Abe in Japan unterstützt habe. Seine Mutter habe der Organisation horrende Summen gespendet, was sie ruiniert und die Familie zerrüttet habe. In dem Brief an den Kritiker schrieb er laut Medien, er sei «verbittert» gegenüber Abe, den er als «einen der einflussreichsten Sympathisanten der Vereinigungskirche» beschrieb.

Der Ex-Premier war im vergangenen Jahr anlässlich einer Veranstaltung der Sekte, die sich seit 1996 «Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung» nennt, in einer Video-Grussbotschaft aufgetreten.

Der Attentäter hatte Abe am 8. Juli während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara auf offener Strasse mit einer selbstgebauten Waffe aus wenigen Metern Entfernung von hinten erschossen. Zwei Tage darauf erzielte Abes regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) bei der Wahl zum Oberhaus einen erwarteten haushohen Sieg.

Laut Experten unterhält die Sekte Beziehungen zu der Partei, die bis zu Abes Grossvater, dem früheren Premier Nobusuke Kishi zurückreichten. Abes Attentäter beschuldigt diesen laut Medien, die Sekte nach Japan geholt zu haben. Diese war 1954 von dem inzwischen verstorbenen Koreaner San Myung Mun gegründet worden. Kishi und Mun verband ihre anti-kommunistische Haltung, so Experten. (dpa)