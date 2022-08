Israels Staatspräsident Herzog trifft in Basel auf seinen Bruder

Isaac Herzog Die Familie von Israels Staatspräsident gilt als «Antwort auf die Kennedys» – sein Bruder lebt schon seit Jahrzehnten in der Schweiz Am Montag wird Israels Staatsoberhaupt zu einem offiziellen Besuch in der Schweiz erwartet. Isaac Herzog ist Spross einer der bekanntesten und einflussreichsten Familie des Landes. Sein ältester Bruder Joël ist seit vielen Jahren in der Schweiz zuhause. Am Montag kommt es in Basel zum Aufeinandertreffen der Herzog-Brüder. Christoph Bernet 27.08.2022, 05.00 Uhr

Familie Herzog Anfang der 1960er-Jahre: Isaac (vorne) und Joël (rechts) mit ihren Eltern Chaim und Aura sowie Bruder Michael (links). Bild: Government Press Office

Am Montag reist Israels Staatspräsident Isaac Herzog (61) in die Schweiz. Nach einem offiziellen Empfang durch Bundespräsidenten Ignazio Cassis nimmt er als Ehrengast am Galadiner zum Abschluss des Zionistenkongresses im Basler Stadtcasino teil. Dort trifft Herzog auch auf seinen ältesten Bruder Joël. Der 73-Jährige lebt schon seit Jahrzehnten in Genf und nimmt ebenfalls am Galadiner teil, wie er auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.

Ein streng bewachtes historisches Jubiläum 1200 Gäste kommen auf Einladung der World Zionist Organization (WZO) am Sonntag und Montag nach Basel. Am Montagabend findet im Stadtcasino ein Galadiner statt, dem auch Israels Staatspräsident Isaac Herzog beiwohnt. An diesem Ort hatte genau 125 Jahre zuvor auf Einladung von Theodor Herzl der erste Zionistenkongress stattgefunden, der im Nachhinein als Ereignis von erheblicher welthistorischer Bedeutung betrachtet wird. Die noch junge zionistische Bewegung verabschiedete damals das Basler Programm, welches «die Schaffung einer Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina» zum Ziel hatte. Der Kanton Basel-Stadt hat für das Sicherheitsdispositiv 5,5 Millionen Franken budgetiert. 700 Armeeangehörigen unterstützen die lokalen Behörden. Es kommt zu Einschränkungen in der Luftraumnutzung und Strassensperrungen.

Die Herzogs gehören zu den bekanntesten und einflussreichsten Familien Israels. In Zeitungsartikeln werden sie oft als «Israels Antwort auf die Kennedys» bezeichnet – wegen ihrer irischen Wurzeln und wegen der vielen Familienmitglieder in führenden Staatsämtern. Yitzhak HaLevi Herzog (1888-1959), der Grossvater von Isaac und Joël, emigrierte 1936 von Irland ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina. Nach der Staatsgründung Israels 1948 wurde er zum ersten aschkenasischen Oberrabbiner des Landes ernannt. Abba Eban (1915–2002), ein Onkel mütterlicherseits von Isaac und Joël Herzog, war zwischen 1966 und 1974, während einer entscheidenden Phase in der Geschichte des Landes mit zwei Kriegen, Israels Aussenminister. Und ihr Vater Chaim Herzog (1918–1997) diente zwischen 1982 und 1992 als Staatspräsident von Israel.

Joël Herzog ist Mitglied der jüdischen Gemeinde Genfs

Joëls und Isaacs mittlerer Bruder Michael ist seit 2021 israelischer Botschafter in Washington DC. Joël Herzog ist aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde Genfs und vertrat diese einst als Delegierter beim Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund. Er steht der Genfer Sektion der Gesellschaft Schweiz-Israel vor. Herzog ist mit der Tochter des schillernden Unternehmers Nessim Gaon verheiratet und in leitender Funktion in dessen Firmenimperium Noga tätig.

Gaon verstarb im Mai 2022 im Alter von 100 Jahren. Der im Sudan geborene Sohn einer türkisch-jüdischen Familie liess sich 1957 in Genf nieder. Er war zunächst im Erdnusshandel tätig und brachte es im Hotel- und Immobiliengeschäft zu grossem Wohlstand.