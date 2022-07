Irrflug Das «laute Schweigen» der SP zu Bersets Privatfliegerei – nur Urgestein Bodenmann reagiert mit Humor Die französische Luftwaffe zwang Innenminister Alain Berset (SP) zur Landung, weil dieser in einem gemieteten Kleinflugzeug eine militärische Sperrzone durchflogen hat. Ein sozialdemokratischer Bundesrat mit Privatfliegerei als Hobby? Keine gute Optik für Bersets Partei. Bei der SP schweigt man eisern – mit wenigen Ausnahmen. Christoph Bernet 3 Kommentare 15.07.2022, 17.00 Uhr

Es war zweifellos die ungewöhnlichste Medienmitteilung, welche die Bundesverwaltung seit langem verschickt hat: Am Dienstagnachmittag informierte das Innendepartement EDI, dass sein Vorsteher, Bundesrat Alain Berset (SP), während eines Privatflugs am 5. Juli eine Intervention der französischen Luftpolizei ausgelöst hatte. Das EDI reagierte darauf, dass zahlreiche Medien in dieser Sache zu recherchieren begonnen haben.

Unterdessen sind weitere Details zu Bersets Irrflug bekannt geworden. Berset hatte mit einer gemieteten Cessna-182 das militärische Sperrgebiet über der Luftwaffenbasis Avord in Zentralfrankreich überflogen und dabei nicht auf Funkkontakt reagiert. Deshalb stieg ein Rafale-Jet der französischen Luftwaffe auf und begleitete Berset, bis dieser auf einem zivilen Flughafen gelandet und von Gendarmen in Empfang genommen worden war.

Überall heisst es: «Kein Kommentar»

Der breiten Öffentlichkeit war bislang nicht bekannt gewesen, dass Berset seit 2009 über eine Pilotenlizenz verfügt und in seiner Freizeit «gelegentlich ein einmotoriges Sportflugzeug mietet», wie das EDI am Dienstag schrieb. Bersets Partei, die SP, räumt dem Umweltschutz und dem Kampf gegen den Klimawandel ein hohes Gewicht ein. In der Vergangenheit forderten Parteiexponenten unter anderem ein Verbot von Inlandflügen und höhere Flugsteuern.

Ihr heutiger Co-Präsident, der Aargauer Nationalrat Cédric Wermuth, spielte im Wahlkampf 2019 mit der Idee eines Flugverbots für europäische Destinationen, die in weniger als 12 Stunden per Zug erreichbar sind. Vor diesem Hintergrund ist das ungewöhnliche Hobby ihres Aushängeschilds Alain Berset für die Sozialdemokraten nicht unproblematisch.

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer am 4. Juli 2022 im Bundeshaus. Keystone

Doch fragt man in der Partei herum, was die Genossen von der Privatfliegerei ihres Bundesrats halten, so erfährt man: nichts. «Die SP verzichtet auf eine Stellungnahme», teil Co-Präsidentin und Nationalrätin Mattea Meyer (ZH) mit. Die gleiche Auskunft erteilt Co-Generalsekretärin Rebekka Wyler.

Fraktionschef Roger Nordmann schreibt aus den Ferien: «Kein Kommentar». Niemand aus dem elfköpfigen Präsidium der Partei äussert sich gegenüber CH Media inhaltlich zu Bersets Privatfliegerei – wobei ein Teil der Mitglieder des Gremiums ferienabwesend ist.

Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider verweist am Telefon immerhin auf ihre Äusserungen gegenüber der Zeitung «24heures». Dieser sagte sie, Bersets Flugreise sei «störend» für eine Partei, die sich für die Bahn und den Langsamverkehr einsetze. Doch darüber hinaus sei es an Berset, sich zur Causa zu äussern.

Andere Mitglieder der SP-Bundeshausfraktion lassen Anfragen unbeantwortet oder möchten sich lieber nicht äussern. Es scheint aber, als wollten sie dennoch implizit etwas loswerden: Mehrere der Angefragten betonen, sie würden mit dem Zug oder dem Velo in die Ferien fahren.

SP-Nationalrätin Gabriela Suter kam soeben von einer dreitägigen Wandertour zurück. Chris Iseli

Zu einer Aussage bereit ist Gabriela Suter. Die Aargauer SP-Nationalrätin ist Mitglied der Umweltkommission: «Ich engagiere mich klimapolitisch stark und achte darauf, meine politische Haltung auch privat umzusetzen» sagt Suter, die gerade von einer dreitägigen Wandertour in den Glarner Alpen nach Hause zurückgekehrt ist. «Ich bin seit 2014 nicht mehr geflogen und komme damit sehr gut zurecht. Aber andere Personen setzen ihre Prioritäten anders.»

Peter Bodenmann: «Super Aktion von Berset»

Auch Peter Bodenmann schweigt nicht zur Causa Berset. Der Hotelier aus Brig war von 1990 bis 1997 SP-Parteipräsident. Er meint mit einem Augenzwinkern: «Das war eine super Aktion von Berset». Der SP-Bundesrat habe wohl testen wollen, ob die französische Flugabwehr funktioniere.

«Das wurde eindrücklich demonstriert. Der Rafale war sofort zur Stelle», sagt der 70-Jährige. «Das war ein raffinierter Schachzug von Berset gegen Verteidigungsministerin Viola Amherd.» Berset habe bewiesen, dass der günstigere, aber unterlegene französische Rafale-Kampfjet für die Luftabwehr mindestens so geeignet sei wie der von Amherd favorisierte F35 aus den USA.

Ex-SP-Präsident Peter Bodenmann im September 2020 in Basel. Keystone

Die ökologischen Bedenken bezüglich Bersets Hobby wischt Bodenmann ebenfalls beiseite. Die Cessna-182 sei der «VW Golf der Lüfte», meint der Walliser. Sei man darin zu viert unterwegs, sei der Kerosinverbrauch pro Person und Flugstunde entsprechend tief: «Das ist Pipifax.» Hier muss man Bodenmann jedoch entgegnen: Privatpilot Berset sass alleine im Flugzeug, als er in Frankreichs Himmel seinem Hobby frönte.

