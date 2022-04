Tschugger-Macherin Sophie Toth spricht über die «Lex Netflix»

Interview zur Lex Netflix «Niemandem wird vorgeschrieben, was er schauen soll»: Tschugger-Produzentin Sophie Toth zerpflückt die Argumente der Filmgesetz-Gegner Mit der Walliser Serie «Tschugger» landete die Zürcher Filmproduzentin Sophie Toth einen Erfolg. Damit mehr Schweizer Produktionen auf internationalem Niveau entstehen können, brauche es das Filmgesetz, sagt sie. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Dragan Vujic, Anna Rossinelli und David Constantin spielen in der Serie mit. Bild: SRF

Sophie Toth ist Filmproduzentin, Teilhaberin der Shining Film AG und mitverantwortlich für den Erfolg von «Tschugger». Die Serie aus dem Oberwallis - eine Mischung aus Action, Krimi und Komödie - sorgte landesweit für Begeisterung. Im Interview sagt die 44-jährige Zürcherin, was einen guten Film ausmacht, weshalb sie die Änderung des Filmgesetzes befürwortet und wie sie das Image des Schweizer Films aufpolieren will.

Filmproduzentin Sophie Toth. Bild: Lukas Maeder

Sophie Toth, warum braucht die Schweiz ein neues Filmgesetz?

Das aktuell geltende Filmgesetz ist über 20 Jahre alt und wird den heutigen Bedingungen nicht mehr gerecht. Gerade angesichts der tiefgreifenden Veränderungen im Bereich der digitalen Angebote ist eine Anpassung dringend nötig.

Aber «Tschugger »war ja auch ohne die Investitionspflicht erfolgreich?

Ja, aber mit dem Schweizer Fernsehen und Sky Schweiz haben wir zwei wichtige Produktionspartner, die uns finanziell stark unterstützt haben. Auch von Stiftungen und privaten Sponsoren haben wir finanzielle Unterstützung erhalten. Und für den Erfolg eines Films braucht es so oder so nicht nur Geld, sondern auch eine gute Geschichte und das richtige Timing.

Was meinen Sie damit?

Mir sind gute Inhalte sehr wichtig. Wenn man einen Grund hat, eine Geschichte zu erzählen und diese im Optimalfall noch lokal verankert ist, dann gelingen die besten Produktionen. Das hat das Beispiel «Tschugger» einmal mehr gezeigt.

Dann braucht es also gar keine Investitionspflicht für Streaminganbieter und Fernsehsender? Eine gute Geschichte genügt.

Dieser Umkehrschluss funktioniert so nicht. Natürlich produzieren wir in der Schweiz weiterhin Filme, auch wenn die Vorlage Mitte Mai abgelehnt würde. Aber wir können mit unseren Filmen und Serien nur dann auf einem internationalen Level mithalten, wenn die finanziellen Mittel für die Entwicklung von neuen Ideen und die Produktion der Inhalte vorhanden sind. Dabei hilft hoffentlich auch die Investitionspflicht, wie sie in anderen Ländern bereits seit Jahren gilt. Zudem ist die aktuelle Regelung völlig unfair gegenüber den Schweizer Privatsendern. Diese müssen schon heute Investitionen tätigen, die ausländischen Streaminganbieter hingegen nicht. Hier müssen alle die gleichen Bedingungen haben.

Darüber stimmen wir am 15. Mai ab Mit der Änderung des Filmgesetzes sollen neu nicht nur private Schweizer Fernsehsender vier Prozent ihres jährlichen Umsatzes in das Schweizer Filmschaffen investieren müssen, sondern auch Streamingdienste und ausländische Fernsehsender, die gezielt Werbung für das Schweizer Publikum senden. Zusätzlich zu dieser Reinvestitionspflicht sollen Streamingdienste wie Netflix, Sky und Amazon Prime verpflichtet werden, zu mindestens 30 Prozent Inhalte zu senden, die in Europa produziert wurden. Weil gegen diese Revision das Referendum ergriffen wurde, entscheidet am 15. Mai das Stimmvolk an der Urne.

Welche Auswirkungen hätte die Annahme der Vorlage auf Ihr Unternehmen?

Wir werden den Kontakt und die Kooperationen mit Streaminganbietern und Fernsehsendern weiter vertiefen und hoffentlich mehr gemeinsame Projekte entwickeln. Schon heute stehen viele Schweizer Produktionsfirmen im Dialog mit ausländischen Anbietern. Diese sind allerdings fast alle auf kommerziell erfolgreiche Produktionen aus. In der Schweiz werden aber auch Produktionen hergestellt, die nicht per se zum Ziel haben, in einem kommerziellen Sinn erfolgreich zu sein. Viel eher sind sie aus kultureller, gesellschaftlicher und nationaler Perspektive unerlässlich. Dass solche Produktionen subventioniert werden sollen, ist selbstverständlich.

So kann die Investitionspflicht umgesetzt werden Sowohl die privaten Fernsehsender wie auch die Streaminganbieter können wählen, wie sie der Investitionspflicht von 4 Prozent ihres Umsatzes nachkommen wollen. Es gibt drei Möglichkeiten: 1. Die Streaminganbieter und Fernsehsender kaufen bereis fertige Produktionen ein. 2. Gemeinsam mit Schweizer Filmproduktionsteams entwickeln Netflix, RTL und Co. neue Filme und Serien. Auch möglich sind Auftragsproduktionen mit unabhängigen Produktionsunternehmen. 3. Wenn die betroffenen Unternehmen nicht direkt investieren wollen, können sie eine finanzielle Ersatzabgabe an das Bundesamt für Kultur entrichten. Dieses Geld fliesst anschliessend in die Schweizer Filmförderung. Bis zu einem Betrag von einer halben Million können die TV-Sender zudem ihre Investitionspflicht abgelten, indem sie Gratis-Werbespots für Schweizer Filme schalten oder direkt in den Filmstandort Schweiz investieren, beispielsweise mit der Finanzierung von Filmfestivals. Das heisst: Jedes betroffene Unternehmen kann bis zu 500'000 Franken des Betrages, den es zwingend investieren muss, in Form von Gratis-Werbespots abgelten.

Die Gegner sagen, kaum jemand wolle Schweizer Filme sehen. Sehen Sie das auch so?

Natürlich ist Film immer auch Geschmackssache und sicher gibt es auch viele Produktionen, die die Kritik verdient haben. Aber es tut mir weh, wenn ich höre, wie Teile der Öffentlichkeit über den Schweizer Film denken. Solches Feedback trifft mich persönlich. Wir haben so viele tolle, gut qualifizierte Filmemacherinnen und Darsteller in diesem Land. Diesen sollte man das Schaffen in der Schweiz ermöglichen, ansonsten werden sie Möglichkeiten im Ausland suchen und wir untergraben so unsere eigene Industrie.

Wie soll das geschehen?

Unser Ziel muss sein, intern sowie extern das Image des Schweizer Filmschaffens aufzupolieren. Wenn wir Geschichten erzählen, die unsere Kultur zeigen und gleichzeitig inhaltlich überzeugen, dann können wir sowohl im In- als auch im Ausland erfolgreich sein. Dafür braucht es aber finanzielle Mittel.

Den Gegnern ist auch die Quote von mindestens 30 Prozent europäischen Produktionen ein Dorn im Auge.

Ja, sie sehen das als Bevormundung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber schon jetzt setzen viele Streamingdienste auf lokale und europäische Filme. Es zeigt sich, dass diese durchaus mit amerikanischen Produktionen mithalten können. Niemandem wird vorgeschrieben, was er schauen soll. Das kann jeder Konsument selbst entscheiden - auch mit einer verpflichtenden Quote und auch wenn die europäischen Filme entsprechend gekennzeichnet sind. Es liegt in der Natur der Streaminganbieter, jene Filme und Serien zu zeigen, in denen sie Erfolgschancen sehen. Sie riskieren sonst unter dem grossen Konkurrenzdruck zu den Mitstreitern schnell die Abwanderung der Abonnenten.

