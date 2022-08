Interview «Wir können schon sagen, die Landwirte sollen mehr tun fürs Tierwohl – aber wir müssen diese Produkte dann auch kaufen» Reto Wyss ist als Kantonstierarzt im grössten Agrarkanton der Schweiz verantwortlich für die Einhaltung der Tierschutzvorschriften auf fast 10'000 Betrieben. Er sagt, warum mehr Platz nicht immer besser ist für das Tier – und auf welchen Bauernhöfen am häufigsten Mängel festgestellt werden. Chiara Stäheli 2 Kommentare 25.08.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz leben mehr als 1,3 Millionen Schweine. Cyril Zingaro / keystone

Herr Wyss, wie geht es den Hühnern, Kühen und Schweinen in der Schweiz?

Reto Wyss: Da muss ich etwas ausholen. In der Schweiz ist gesellschaftlich breit akzeptiert, dass wir Tiere halten und nutzen. Dies setzt voraus, dass es für die Tiere Einschränkungen gibt gegenüber dem Leben in freier Wildbahn. Gleichzeitig hat die Haltung aber auch Vorteile für die Tiere: Sie sind vor Fressfeinden und Witterung geschützt und haben immer genügend Futter. Von diesem Verständnis ausgehend, ist die Art und Weise, wie wir mit den Tieren umgehen, gesetzlich geregelt. Die Tierschutzgesetzgebung richtet sich unter der Berücksichtigung der vorgesehenen Nutzung soweit wie möglich nach den Bedürfnissen der Tiere. Angesichts der Tatsache, dass sich die grosse Mehrheit der Nutztierhalter an die gesetzlichen Vorschriften hält oder diese gar übertrifft, kann man sagen, dass es den Nutztieren in der Schweiz gut geht.

Sie sagen also, es gefällt einem Huhn, wenn es mit 26’999 anderen Hühnern in einem Stall lebt?

Entscheidend ist, dass die Bedürfnisse des Huhns befriedigt werden. Das hängt nicht davon ab, wie viele andere Hühner in diesem Stall leben. Es wäre beispielsweise gar nicht tiergerecht, ein Huhn auf einem Betonboden oder wie früher in einer Batterie zu halten. Es muss scharren und picken können. Entsprechend schreibt das Gesetz vor, dass die Ställe eingestreut sein müssen und diese Einstreu keine Pampe sein darf. Ein Kalb wiederum muss sich möglichst frei bewegen können, es will herumspringen, darf also nicht angebunden sein. Was ich sagen will: Man muss sich immer fragen, ob mehr Fläche oder weniger Tiere tatsächlich viel beitragen zum Tierwohl. Oder ob aus Sicht des Tieres nicht viel eher andere Faktoren entscheidender sind, beispielsweise das Zusammensein mit anderen Tieren, geeignete Ruheplätze oder genügend Möglichkeiten, das natürliche Fressverhalten ausleben zu können.

Und das Gesetz trägt diesen Bedürfnissen ausreichend Rechnung?

Ja, und zwar je nach Art der Nutzung. Die Tierschutzgesetzgebung ist abgestuft nach der Nutzungsart der Tiere. Am meisten Kompromisse bezüglich Tierwohl geht man bei den Nutztieren ein – am höchsten sind die Anforderungen bei den Wildtieren.

Zur Person Reto Wyss, Kantonstierarzt Bern Der 52-jährige Veterinärmediziner amtet seit dreizehn Jahren als Kantonstierarzt in Bern, dem grössten Agrarkanton der Schweiz. Als Vorsteher des Amts für Veterinärwesen ist Wyss unter anderem verantwortlich dafür, die knapp 10'000 Nutztierhalter im Kanton Bern auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu kontrollieren. Wyss präsidiert zudem die Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte.

Geht es Tieren, die nach Bio-Standards gehalten werden, besser als jenen, die konventionell gehalten werden?

Das ist zu pauschal formuliert. Wichtig ist, dass jene Vorgaben, die es auf Gesetzes- und Verordnungsebene gibt, gut umgesetzt werden. Es kann sein, dass es einem Bio-Huhn schlechter geht als einem Huhn auf einem konventionell betriebenen Hof – einfach, weil die Vorschriften nicht korrekt umgesetzt werden.

Wie oft stellen Sie auf Betrieben mit Nutztierhaltung Mängel fest?

Bei den Nutztierhaltungen machen wir gemäss gesetzlichen Vorgaben mindestens alle vier Jahre eine Kontrolle. Bei uns im Kanton Bern sind das also jährlich etwa 2200 Grundkontrollen. Mindestens 40 Prozent dieser Kontrollen machen wir unangemeldet. Zudem machen wir unangemeldete Kontrollen, wenn sich eine Person bei uns meldet und uns auf vermutete Mängel hinweist. Bei den Heimtieren kontrollieren wir nur, wenn Meldungen an uns herangetragen werden. Pro Jahr stellen wir aufgrund dieser Kontrollen bei knapp 20 Prozent der Betriebe Mängel fest.

Das heisst, jeder fünfte Betrieb im Kanton Bern verstösst gegen das Tierschutzgesetz?

Auf den ersten Blick tönt das nach viel, da gebe ich Ihnen recht. Aber man muss hier differenzieren, um welche Art Mängel es sich handelt. Es gibt schwerwiegende Mängel, die massive Auswirkungen auf das Tierwohl haben, beispielsweise wenn Tiere vernachlässigt oder bei Verletzungen nicht behandelt werden. Es gibt aber auch leichte Mängel, beispielsweise eine Dokumentation, die nicht genau nach den Vorschriften vorgenommen wird, oder eine einzige dreckige Kuh in einer Herde, die sonst vorschriftsgemäss gehalten wird. Diese leichten Mängel sagen nichts darüber aus, ob ein Bauer gut zu seinen Tieren schaut oder nicht.

Wie oft stellen Sie schwerwiegende Mängel fest?

Diese Zahl lässt sich leider noch nicht aus unseren Daten ziehen. Was wir aber sagen können: Pro Jahr müssen wir im Kanton Bern zwischen 15 und 20 Tierhalteverbote verhängen. Das heisst, wir müssen diesen Betrieben oder Personen die Tierhaltung verbieten, weil gravierende Mängel vorliegen und diese nicht innert der gesetzten Frist behoben wurden. Etwas mehr als die Hälfte dieser Verbote betrifft Heimtierhalter.

Werden Verstösse eher auf kleinen oder auf grossen Betrieben festgestellt?

Bei den gravierenden Mängeln ist das Muster bis auf ganz wenige Ausnahmen immer dasselbe: Der Tierhalter oder die Tierhalterin ist überfordert, weil beispielsweise die Arbeitsbelastung zu gross ist oder weil aufgrund psychischer Probleme die nötigen Arbeiten nicht verrichtet werden. Das kommt eher bei Nebenerwerbsbetrieben vor als bei grösseren Betrieben mit eigenen Angestellten – in der Tendenz stellen wir solche Mängel also eher bei kleineren Betrieben fest. Im Heimtierbereich stellen wir zudem oft fest, dass die Tierhalter zu wenig wissen über eine artgerechte Tierhaltung.

Stimmt die Bevölkerung der Initiative gegen Massentierhaltung zu, dürfen künftig in der Geflügelmast pro Betrieb nur noch maximal 2000 Tiere aufgeteilt in vier Herden gehalten werden. Manuela Jans-Koch

Geht es den Nutztieren heute besser als noch vor 30 Jahren?

Ja, das Tierwohl hat sich massiv verbessert. Die gesetzlichen Vorschriften wurden verschärft. Dazu einige Beispiele: Vor dreissig Jahren durfte man eine Muttersau noch in einem Kastenstall halten, in dem sie nur aufstehen und sich hinlegen konnte. Die Schweine hatten kein Beschäftigungsmaterial, lebten auf Vollspaltenböden. Die Kälber durften angebunden, Pferde einzeln gehalten werden. Gerade bei Anpassungen aufgrund der sozialen Bedürfnisse der Tiere sehe ich eine sehr positive Entwicklung. Hinzu kommt, dass die Nutztierhalter heute besser ausgebildet sind als noch vor 20 oder 30 Jahren. Klar, kann man immer noch mehr machen. Es gilt allerdings stets, ein Mehr an Tierwohl ins Verhältnis zu allenfalls höheren Kosten zu setzen.

Wo sehen Sie Anpassungsbedarf?

Grundsätzlich müssen wir überall dort ansetzen, wo die Tiere ihre natürlichen Bedürfnisse nicht ausreichend ausleben können. Als Beispiel nehme ich hier die Schweine. Sie sind sehr neugierig und wühlen ständig mit ihrem Rüssel im Boden herum. Wenn Schweine heute nach den Minimalstandards gehalten werden, dann können sie das sicher nicht genügend ausleben. Und auch den Platzbedarf in der konventionellen Haltung kann man sicher überdenken. Es gibt hier aber ein gewichtiges Aber.

Das wäre?

Schon heute gibt es – gerade bei den Schweinen – viele Betriebe, deren Tierhaltung über die Minimalanforderungen hinausgeht und die nach Labeln produzieren. Doch das Problem ist: Die Konsumenten kaufen das zu wenig. Das zwingt die Schweinehalter zurück in die konventionelle Mast. Wir können schon sagen, die Landwirte sollen mehr machen fürs Tierwohl – aber wir müssen das dann auch kaufen. Heisst: Wenn wir die Gesetzgebung anpassen, müsste auch die Bereitschaft der Kunden da sein, mehr für tierische Produkte zu bezahlen.

