Am Dienstag debattiert der Ständerat über eine Motion von Paul Rechsteiner, welche die Einführung von «ius soli» fordert, dem Geburtsortsprinzip – also dem Bürgerrecht bei Geburt. Am gleichen Tag steht auch ein Vorstoss von Lisa Mazzone (Grüne/GE) an. Er will einfachere Einbürgerungen für Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation. Heute gilt in der Schweiz «ius sanguinis», also das Abstammungsprinzip.

Ausländer erhalten das Bürgerrecht nur unter gewissen Umständen. Dazu gehört, dass sie eine Niederlassungsbewilligung besitzen. Zudem müssen sie mindestens zehn Jahre in der Schweiz gelebt haben. Weitere Kriterien sind Sprachkenntnisse und wirtschaftliche Selbstständigkeit. Der Bund gibt vor, dass bis zur Einbürgerung drei Jahre keine Sozialhilfe bezogen worden sein darf. Das letzte Wort haben die Kantone und Gemeinden, die teilweise schärfere Regeln haben; Kritiker bemängeln, dass die Verfahren zu unterschiedlich, Entscheide willkürlich seien.

Ein «ius soli», wie Rechsteiner es einführen will, kennen etwa die Schweizer Nachbarländer Deutschland und Frankreich in unterschiedlicher Form. Voraussetzung ist die Geburt im Land, dazu kommen weitere Kriterien wie eine gewisse Anzahl Jahre im Land von Eltern und/oder Kind. In den USA gilt das Geburtsortsprinzip automatisch für jedes dort geborene Kind, was zu einem «Geburtstourismus» geführt hat.